La science et la technologie au service d’une nouvelle dynamique de croissance

Hanoi (VNA) - À mesure que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique s’imposent comme des composantes étroitement liées aux objectifs de croissance, de nombreuses localités vietnamiennes multiplient les initiatives concrètes dans ces domaines, avec l’ambition d’en faire des moteurs de développement économique durable.

La province de Quang Ninh (Nord) figure parmi les collectivités les plus engagées dans cette orientation. Les autorités provinciales visent une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030, avec un objectif de 13 % dès 2026. Afin de soutenir cette stratégie, plus de 1.186 milliards de dôngs ont été alloués aux activités liées à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique pour l’année 2026.

En particulier, neuf grands défis en matière de science, de technologie et de transformation numérique ont été officiellement présentés afin de mobiliser instituts, entreprises et organisations autour de solutions innovantes.

Selon le secrétaire du Comité provincial du Parti, Quan Minh Cuong, la transformation numérique ne doit pas se limiter à l’introduction d’outils technologiques dans la gestion administrative, mais devenir une nouvelle méthode de développement et un moteur de croissance pour la province dans les années à venir.

Pour la province de Khanh Hoa (Centre), les autorités locales entendent également accélérer l’évolution du modèle de croissance. Dans le cadre de sa stratégie de développement à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, la province ambitionne de devenir une ville intelligente, un centre international de services et de tourisme maritime, ainsi qu’un pôle de croissance majeur pour la région Centre méridional – Hauts Plateaux du Centre.

Pour atteindre cet objectif, Khanh Hoa prévoit une transition vers un modèle fondé sur la connaissance, les données, les technologies et l’innovation. Le Comité populaire provincial a ainsi élaboré un programme d’évaluation des capacités technologiques de production et prépare une cartographie technologique accompagnée d’une feuille de route pour l’innovation jusqu’en 2035.

Un autre aspect notable de la mise en œuvre de la Résolution 57 sur les percées dans le développement scientifique, technologique, innovant et numérique réside dans l’accent accru mis sur les infrastructures de données, l’intelligence artificielle et la coopération entre l’État, les instituts de recherche et les entreprises.

À Hanoi, le modèle de coopération dit des « trois acteurs » – associant pouvoirs publics, universités et entreprises – est progressivement renforcé afin de soutenir l’écosystème de l’innovation. Selon le Service municipal des sciences et des technologies, ce modèle est expérimenté au Centre d’innovation de Hanoi avec la participation de plusieurs organismes publics, dont le Département de la police administrative pour l’ordre social (C06), des établissements universitaires comme l’Université des sciences et technologies de Hanoï, ainsi que des entreprises technologiques telles que le groupe FPT et MK Group.

Les partenaires coopèrent dans la gestion d’espaces d’innovation, l’organisation d’activités d’incubation, de formation, d’exposition et de commercialisation de produits scientifiques et technologiques. Parallèlement, Hanoï élargit sa coopération avec de nombreuses universités, instituts de recherche et partenaires internationaux afin de développer un écosystème moderne d’innovation, étroitement lié aux besoins du marché et au transfert de technologies.

Un espace d’exposition au Musée spatial du Vietnam. Photo: VNA

À l’occasion de l’événement « Tech Cafe Quang Ninh 2026 », quatre protocoles d’accord portant sur la recherche, le transfert et la commercialisation de résultats scientifiques et technologiques ont été signés entre l’Institut de chimie relevant de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies et plusieurs entreprises locales. Le portail d’assistance aux entreprises techhub.quangninh.gov.vn a également été mis en service afin de renforcer les connexions entre les entreprises et l’écosystème de l’innovation.

Dans la province de Dak Lak (Centre), le Service des sciences et des technologies a signé plusieurs mémorandums de coopération pour expérimenter ce modèle de partenariat entre les « trois acteurs ». Les parties concernées se sont engagées à mener conjointement des projets scientifiques prioritaires visant à accroître la valeur des chaînes de produits emblématiques de la province, notamment à travers la diversification des produits dérivés du durian de Dak Lak ou encore la recherche sur l’extraction et la fabrication de produits de soutien au traitement des ulcères gastriques liés à la bactérie Helicobacter pylori à partir de feuilles d’avocat.

Selon les autorités locales, ce modèle de coopération devrait contribuer à accélérer le transfert de technologies, améliorer la productivité et accroître la valeur des produits agricoles locaux. -VNA

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