Économie

Une inflation maîtrisée, gage d’une croissance à deux chiffres pour le Vietnam

Concilier une forte croissance économique et la maîtrise de l’inflation demeure un défi majeur dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et de pressions croissantes sur la gestion de l’inflation. Les prévisions laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes en 2026 qu’en 2025, même si des chocs majeurs sont peu probables.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn
Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Hanoi (VNA) – Le Vietnam maintient l’inflation sous la barre des 4% depuis 2015, et le maintien de la stabilité macroéconomique, conjugué à une maîtrise efficace de l’inflation en 2026, sera crucial pour soutenir l’objectif d’une croissance du PIB à deux chiffres.

En vertu de la résolution n°244/2025 sur le plan de développement socio-économique à l’horizon 2026, l’Assemblée nationale a fixé un objectif de croissance du PIB d’au moins 10% tout en maintenant l’inflation moyenne autour de 4,5%. La résolution souligne la nécessité d’une coordination étroite entre la politique budgétaire, la politique monétaire et les autres politiques macroéconomiques pour atteindre ces objectifs.

Concilier une forte croissance économique et la maîtrise de l’inflation demeure un défi majeur dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et de pressions croissantes sur la gestion de l’inflation, ont indiqué les économistes. Les prévisions laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes en 2026 qu’en 2025, même si des chocs majeurs sont peu probables.

La croissance mensuelle de l’indice des prix à la consommation (IPC) devrait se situer autour de 0,3%, tandis que l’inflation moyenne pour l’année est estimée à environ 3,5%, avec une marge de plus ou moins 0,5 point de pourcentage.

Selon le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV), Pham Thanh Hà, la banque centrale reste déterminée à maintenir la stabilité macroéconomique et à contrôler l’inflation malgré les fluctuations économiques mondiales.

Le responsable a noté que la situation macroéconomique du Vietnam était stable, l’IPC ayant progressé de 3,51 % et l’inflation sous-jacente de 3,63 % au premier trimestre.

La BEV a mis en œuvre une politique monétaire flexible, conformément aux résolutions gouvernementales et aux directives du Premier ministre, tout en la coordonnant avec d’autres mesures macroéconomiques afin de soutenir la croissance et de préserver le système bancaire, a-t-il poursuivi.

Les pressions inflationnistes en 2026 devraient provenir principalement de l’impact différé de la croissance du crédit en 2025, de l’expansion des investissements et de la consommation visant à soutenir des objectifs de croissance plus élevés, et des fluctuations des taux de change susceptibles d’accroître les coûts d’importation des intrants de production.

Dans le même temps, plusieurs facteurs pourraient contribuer à réduire les pressions inflationnistes, notamment les prévisions selon lesquelles les prix mondiaux des matières premières sont peu susceptibles d’augmenter fortement dans un contexte de croissance mondiale atone, ainsi que l’abondance de l’offre intérieure.

L’économiste Nguyên Minh Phong a souligné que le maintien d’une croissance élevée tout en maîtrisant l’inflation dans la fourchette cible nécessitera des mesures politiques coordonnées et une gestion rigoureuse des flux de crédit et d’investissement afin d’éviter d’alimenter les pressions inflationnistes.

Les économistes ont déclaré qu’une coordination étroite entre les politiques monétaire et budgétaire serait essentielle au maintien de la stabilité macroéconomique.

La BEV a géré avec flexibilité les taux de change et d’intérêt afin de stabiliser le marché des changes, d’absorber les chocs externes et de fournir des capitaux suffisants pour la production et les activités commerciales.

Parallèlement, le ministère des Finances a mis en œuvre des mesures ciblées de réduction des impôts et des frais afin de contribuer à diminuer les coûts de production des entreprises et d’atténuer les pressions inflationnistes par les coûts.

Le professeur Nguyên Trong Hoài, ancien vice-recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les politiques budgétaires et monétaires devaient être soigneusement coordonnées afin de trouver un juste équilibre. Les dispositifs de soutien au crédit devraient éviter les secteurs à risque comme l’immobilier et privilégier plutôt les exportations, les projets verts et les secteurs technologiques pour renforcer la compétitivité internationale.

Des experts économiques ont expliqué que les efforts de gestion des prix du Vietnam en 2026 devront poursuivre un double objectif : maîtriser l’inflation tout en soutenant l’activité économique et en consolidant la reprise.

À plus long terme, ils ont indiqué qu’une maîtrise durable de l’inflation dépendra de l’amélioration de la productivité, du développement des industries de soutien et de la réduction de la dépendance aux importations. Ce n’est qu’en résolvant les causes structurelles de l’inflation que l’économie pourra maintenir une stabilité macroéconomique durable. – VNA

source
#croissance à deux chiffres #stabilité macroéconomique #maîtrise de l’inflation
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Tran Huu Linh, directeur de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur, et deux personnalités lors de livestream "Vitalité des produits vietnamiens". Photo: qdnd.vn

Le Vietnam mise sur le digital pour promouvoir ses produits du terroir

Autrefois menée à travers des campagnes de sensibilisation, foires et réseaux de distribution traditionnels, la campagne nationale "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" bénéficie aujourd’hui de l’essor du numérique pour rapprocher les produits vietnamiens des consommateurs, tout en renforçant leur valeur et leur compétitivité sur le marché.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens

Le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam encourage Amazon à renforcer ses investissements au Vietnam

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo. VNA

Vietnam, une nouvelle dynamique d’attractivité pour les capitaux étrangers

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Dans ce contexte, plusieurs tendances spécifiques continuent également de stimuler les investissements étrangers au Vietnam, faisant du pays une destination attractive pour les entreprises du monde entier

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à l’usine de la société MCNEX VINA (à 100 % de capitaux sud-coréens), située dans la zone industrielle de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

Vietnam : des zones industrielles vertes attractives pour les investissements

Le Vietnam accélère la transition de ses zones industrielles vers des modèles verts, intelligents et éco-responsables afin d’améliorer la qualité des investissements directs étrangers (IDE), de renforcer la compétitivité nationale et de répondre aux nouvelles exigences des chaînes d’approvisionnement mondiales en matière de développement durable et de transition énergétique.

Le Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) vise à établir un référentiel transparent et scientifique de confiance pour les entreprises et entrepreneurs agricoles, facilitant l’accès au crédit, aux investisseurs et aux financements verts. Photo: VNA

Le Vietnam lance un indice de réputation pour renforcer la finance agricole durable

Présenté à Hanoi lors du forum « Débloquer les capitaux pour l’agriculture », le Vietnam Agriculture Reputation Index (VARI) vise à établir un référentiel transparent et scientifique de confiance pour les entreprises et entrepreneurs agricoles, facilitant l’accès au crédit, aux investisseurs et aux financements verts.

Des embarcations de pêche opérant en mer de Cà Mau. Photo : VNA.

INN : Cà Mau renforce la gestion des navires pour lever le « carton jaune » de la CE

Dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Cà Mau déploie des mesures de gestion renforcées des navires de pêche et accélère la mise en place du système électronique de traçabilité des produits de la mer, avec pour objectif de contribuer à la levée de l’avertissement « carton jaune » de la Commission européenne.

L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans l’élaboration et l’application du droit. Photo: VNA

Le Vietnam mise sur l’intelligence artificielle pour moderniser sa gouvernance juridique

Face aux défis de fragmentation des données juridiques et aux limites des expérimentations actuelles en intelligence artificielle, le ministère de la Justice vise à bâtir une « base de données juridiques » nationale et à intégrer l’IA dans l’élaboration et l’exécution du droit, afin de transformer durablement la gouvernance réglementaire conformément aux résolutions du Parti.

Un stand présentant le café du Yunnan lors du deuxième Festival du café de la Montagne enneigée du Dragon de Jade. Photo : VNA

Le Festival du café de Lijiang rapproche les cafés du Vietnam et du Yunnan

Dans un contexte de coopération agricole et commerciale croissante, le Vietnam et la Chine, notamment la province chinoise du Yunnan, intensifient leurs échanges dans le secteur du café. Entre complémentarité des productions, partage de savoir-faire et développement du marché, les deux pays explorent de nouvelles opportunités à travers festivals, coopération technique et promotion culturelle.

Le navire Au Lac Eagle est venu réceptionner une cargaison d’essence E10 RON95 au terminal Jetty de la raffinerie de Dung Quat. Photo : https://nangluongvietnam.vn

La BSR prévoit de commercialiser jusqu’à 100 000 m³ d’essence E10 par mois

La Société de raffinage et de pétrochimie de Petrovietnam (BSR) intensifie sa production et sa distribution d’essence biologique E10RON95 afin d’accompagner le déploiement national du carburant E10 à partir du 1er juin. L’entreprise ambitionne de fournir jusqu’à 100 000 m³ par mois grâce à des infrastructures logistiques renforcées et à une chaîne de production intégrée.

Produits laitiers européens d'Irlande. Photo : cafe.vn

L'Irlande intensifie la promotion de ses produits laitiers au Vietnam

Les données du groupe IMARC ont montré que le marché laitier vietnamien était évalué à 5,71 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 13,37 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,5 % au cours de la période 2025-2033.

Vue de la conférence Work the Nordic Way 2026. Photo : VNA

Conférence sur la culture d'entreprise nordique

Les intervenants ont abordé un éventail de questions clés, notamment la gestion des organisations dans un contexte de mutations économiques rapides, l'intégration efficace de l'intelligence artificielle sur le lieu de travail, la constitution d'équipes performantes et le développement de stratégies de gestion des talents dans des secteurs concurrentiels à l'échelle mondiale.

Participants au forum « Commerce électronique transfrontalier Vietnam-Inde » à New Delhi. Photo: VNA

Le numérique et le commerce électronique stimulent le partenariat économique Vietnam-Inde

Le commerce électronique transfrontalier ouvre de vastes perspectives de coopération bilatérale. Les produits indiens, notamment les cosmétiques naturels, les huiles essentielles, les produits à base de plantes, les articles de mode et les produits ménagers, disposent d’un fort potentiel sur le marché vietnamien. À l’inverse, les entreprises vietnamiennes, en particulier les PME, sont désormais de plus en plus capables d’exploiter les plateformes numériques pour accéder au vaste marché indien de plus de 1,4 milliard de consommateurs.