Économie

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’IA et les semi-conducteurs pour attirer une nouvelle génération d’IDE

Afin de se préparer à une nouvelle génération d'IDE, conformément à la résolution n° 10-NQ/TW relative au développement du secteur des investissements étrangers, la ville étend son espace dédié aux hautes technologies. Une nouvelle zone d'extension de 194,84 hectares, approuvée dans l'arrondissement de Long Phuoc, est développée selon un modèle « vert, propre et numérique », avec pour objectif la neutralité carbone avant 2050.

La zone industrielle d'Intel, un investisseur majeur du parc technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
La zone industrielle d'Intel, un investisseur majeur du parc technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville réoriente sa stratégie d'investissement, privilégiant désormais la qualité et l'impact des projets technologiques, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle (IA), des centres de données et de la recherche et développement (R&D).

La stratégie a été présentée par les représentants du Conseil de gestion du Parc technologique de Saigon (SHTP) lors d'une conférence de presse sur les performances socio-économiques de la ville, le 18 juin.

Le Thanh Nhan, directeur de la Division de la promotion des investissements au sein du Conseil de gestion du SHTP, a déclaré que les investissements directs étrangers (IDE) demeurent un moteur essentiel du développement technologique de la ville. Le SHTP compte actuellement 166 projets valides, représentant un capital enregistré total de 13,728 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars d'IDE, soit plus de 80 % du total.

Selon Le Thanh Nhan, les flux d'IDE se détournent de plus en plus des activités d'assemblage et de transformation pour se concentrer sur les secteurs technologiques stratégiques. Parmi les projets notables figurent la R&D, les tests et le conditionnement de semi-conducteurs, menés par des entreprises telles que BESI, Genbyte et Dynamic Test Solutions. Les secteurs de l'intelligence artificielle et des centres de données ont également attiré des investissements importants, notamment un pôle de centres de données d'une valeur de 508 millions de dollars et le projet Starmason, d'une valeur de 480 millions de dollars.

Les retombées des IDE ont permis aux entreprises nationales de renforcer leur participation à l'écosystème de haute technologie. La part des investissements des entreprises vietnamiennes au sein du SHTP est passée de 10-12 % à environ 17-18 %. Des entreprises vietnamiennes telles que Gremsy, Humasis-IVD Vietnam, Mismart et Orioled maîtrisent progressivement les technologies de pointe et s'intègrent aux chaînes d'approvisionnement mondiales, contribuant ainsi à la stratégie de la ville qui consiste à s'appuyer sur les IDE tout en stimulant l'innovation locale.

Afin de se préparer à attirer une nouvelle génération d'IDE, conformément à la résolution n° 10-NQ/TW relative au développement du secteur des investissements étrangers, la ville étend son espace de développement de haute technologie. Une zone d'extension de 194,84 hectares, récemment approuvée dans le quartier de Long Phuoc, est aménagée selon un modèle « Vert, propre etnumérique », avec pour objectif la neutralité carbone avant 2050.

Parallèlement, le Conseil de gestion du SHTP collabore avec l'Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville pour transformer un site de 52,92 hectares en un Centre technologique stratégique. Ce projet devrait inclure des zones de production de haute technologie, des pôles de services d'IA et de centres de données, ainsi que des infrastructures de formation, de recherche et d'incubation technologique.

La ville appliquera un nouveau cadre de sélection des investisseurs privilégiant la qualité et les retombées économiques au détriment du nombre de projets. Les projets de centres de données devront présenter une densité d'investissement supérieure à 100 millions de dollars par hectare par hectare, les projets de production de haute technologie de plus de 20,4 millions de dollars par hectare et les projets de R&D de plus de 11,5 millions de dollars par hectare.

Outre les exigences en matière de capitaux, les principaux investisseurs devront s'engager dans des activités de R&D, la formation de la main-d'œuvre, la localisation de la production et le transfert de technologies aux entreprises vietnamiennes.

Le Conseil d'administration du SHTP a toutefois reconnu les défis persistants, notamment la superposition des réglementations, les lourdeurs administratives, la pénurie de main-d'œuvre hautement qualifiée, la rareté des terrains constructibles et la demande croissante d'infrastructures spécialisées pour soutenir les secteurs de l'IA, des semi-conducteurs et des centres de données.

Face à une concurrence mondiale accrue pour les investissements, Hô Chi Minh-Ville entend se démarquer par la qualité de ses institutions, ses écosystèmes d'innovation et sa connectivité régionale, plutôt que par des coûts bas ou des incitations préférentielles. La ville accélère également le développement de sa main-d'œuvre hautement qualifiée dans le domaine des technologies, attire des experts internationaux, développe les infrastructures sociales destinées aux professionnels et poursuit ses réformes administratives.

Le Conseil d'administration du SHTP a déclaré que la ville procédera à la récupération des terrains occupés par des projets retardés ou inefficaces afin de libérer de l'espace pour des investissements substantiels dans les hautes technologies. Son objectif ultime est de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'entreprises technologiques vietnamiennes capables de participer et de jouer un rôle moteur dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. - VNA

source
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Hô Chi Minh-Ville #IA
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Une vision de Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique du pays. Photo: VietnamPlus

Les réformes au Vietnam font progresser constamment sa liberté économique

L’Indice de liberté économique du Vietnam s’élève à 64,4, ce qui le place au 66e rang mondial selon l’Indice de liberté économique 2026. Ce score est supérieur aux moyennes mondiale et régionale. L'économie vietnamienne est considérée comme «modérément libre» selon l’Indice 2026.

Un client se renseigne sur des motos électriques dans un magasin de motos à Cân Tho (Sud). Photo: VNA

Les véhicules électriques continuent leur progression au Vietnam

D’ici à 2030, le secteur de la construction privilégiera les zones à fort potentiel de réduction de la pollution atmosphérique urbaine, notamment les transports ferroviaires et routiers. Les organismes compétents élaborent actuellement des critères pour des aires de repos, des gares, des ports et des aéroports écologiques. Ces normes devraient être finalisées en 2026 et largement appliquées à partir de 2027.

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon. Photo: thanhnien.vn

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon

Avec l’exportation de son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon, le Vietnam franchit une nouvelle étape dans la valorisation de sa filière avicole. Cette percée ouvre des débouchés prometteurs sur les marchés à forte valeur ajoutée tout en offrant une solution aux défis de surproduction auxquels est confronté le secteur.

Le logement social est un élément important de l'action publique en matière de protection sociale et de l'apport de logements abordables. Photo: VNA

Le Vietnam pousse le locatif à long terme pour répondre à la demande en logements

Le développement accéléré du logement social, conjugué à la formation progressive d’un marché du logement locatif de longue durée, devrait créer un écosystème de logement plus diversifié, répondant aux besoins de différents groupes et contribuant à l’élaboration d’une politique de protection sociale plus durable à l’avenir.

Agribank déploie un programme de crédit vert de 3.000 milliards de dôngs assorti de taux préférentiels à partir de 5,8 % par an, destiné notamment aux installations solaires en toiture, aux véhicules électriques et aux projets forestiers durables. Photo: VNA

Vietnam : ouvrir la voie aux financements verts pour soutenir une croissance durable

Alors que le Vietnam vise une croissance rapide et de qualité au cours des prochaines années, la transition verte, l’économie circulaire et l’application des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’imposent comme des priorités stratégiques. Dans ce contexte, le développement du crédit vert apparaît comme un levier essentiel pour mobiliser les ressources nécessaires à la transformation de l’économie.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le directeur général du Fonds d’investissement direct russe, Kiril Dmitriev. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le directeur général du Fonds d’investissement direct russe

Le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique global avec la Russie et souhaitaient renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung lors de la rencontre du directeur général du Fonds d’investissement direct russe (RDIF), Kiril Dmitriev.

Inspection des bateaux de pêche ancrés à Cat Lo (quartier de Phuoc Thang, Hô Chi Minh-Ville). Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre du journal de pêche électronique

Hô Chi Minh-Ville déploie activement le journal de pêche électronique pour l’ensemble des navires de pêche concernés. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité des produits halieutiques, à améliorer la gestion de la flotte de pêche et à répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam mise sur le capital-risque pour stimuler l’innovation

Le Vietnam encourage activement le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en améliorant son climat d’investissement et d’affaires afin de le rendre plus transparent et davantage conforme aux standards internationaux.

Tran Thi Man, directrice commerciale de la compagnie par actions BM Toan Cau. Photo: VNA

La confiance numérique, un « actif immatériel » clé de la compétitivité à l’ère de l’IA

À l’ère de l’intelligence artificielle, la confiance numérique s’impose comme un actif immatériel stratégique pour les entreprises. Au-delà des avancées technologiques, la capacité à inspirer confiance aux clients, partenaires et investisseurs devient un facteur clé de compétitivité, particulièrement pour les entreprises dirigées par des femmes engagées dans la transformation numérique.

Le ministre des Finances Ngô Van Tuân. Photo: VNA

Vietnam et Russie veulent lever les freins à leur partenariat économique

Le ministre vietnamien des Finances et le ministre russe du Développement économique ont convenu de renforcer leur coordination afin de surmonter les difficultés entravant les échanges économiques, commerciaux et les investissements, dans le but de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le port en eau profonde CMIT, dans la zone de Cai Mep - Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville, peut actuellement accueillir des porte-conteneurs d’une capacité maximale de 214.121 DWT. Photo : VNA

Vietnam - ASEAN : Création de nouveaux moteurs de croissance

Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam est passé du statut de bénéficiaire de l’intégration régionale à celui d’acteur contribuant activement à la dynamique de croissance de l’Asie du Sud-Est. Porté par le commerce, les chaînes d’approvisionnement, la logistique, la transformation numérique et la transition verte, le pays participe désormais à l’émergence de nouveaux moteurs de développement au sein de la Communauté économique de l’ASEAN.