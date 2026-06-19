Économie

Agriculture: les atouts de Lâm Dông pour conquérir les marchés halal mondiaux

Forte de son agriculture de haute technologie et de ses produits de qualité, la province de Lâm Dông intensifie ses efforts pour développer des filières conformes aux normes halal et accéder à un marché mondial en pleine expansion.

Nguyễn Thanh Bình
Récolte de légumes dans une exploitation agricole sous serre certifiée VietGAP à Da Lat, destinés aux marchés national et international. Photo: VNA
Récolte de légumes dans une exploitation agricole sous serre certifiée VietGAP à Da Lat, destinés aux marchés national et international. Photo: VNA

Lâm Dông (VNA) - Forte de ses atouts agricoles et touristiques, la province de Lâm Dông s’affirme progressivement sur le marché halal, un secteur en pleine expansion regroupant les produits et services conformes aux préceptes de l’islam.

Réputée pour son agriculture de haute technologie, Lâm Dông dispose d’une large gamme de produits de qualité, notamment des légumes, des fleurs, du café, du thé, des fruits ainsi que des produits agricoles transformés à forte valeur ajoutée. Ces avantages offrent des perspectives favorables au développement de produits alimentaires, de services touristiques et de séjours répondant aux standards halal, permettant ainsi d’accéder plus efficacement aux marchés du Moyen-Orient, d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, d’Afrique et d’autres régions du monde.

Parmi les entreprises engagées dans cette dynamique figure la société Hông Ân, spécialisée dans la production et l’exportation de champignons de haute qualité. Implantée dans la commune de Ninh Gia, l’entreprise exploite un système intégré de fermes et d’unités de transformation produisant plus d’une cinquantaine de variétés de champignons. Ses produits sont déjà exportés vers plusieurs marchés exigeants, notamment les États-Unis, l’Italie, le Canada et l’Australie.

Selon sa directrice, Pham Thi Ân, l’entreprise exporte actuellement des champignons en conserve vers plusieurs pays et constate un intérêt croissant de partenaires souhaitant les distribuer sur les marchés halal. Dans cette perspective, la société étudie les procédures nécessaires à l’obtention de certifications halal destinées notamment aux marchés malaisien et indonésien.

Elle souligne que les exigences liées à la certification halal ne sont pas nécessairement plus strictes que celles imposées par certains marchés européens ou nord-américains. Toutefois, son entreprise poursuit ses consultations avec des experts et des organismes compétents afin de sélectionner les certifications les mieux adaptées à ses produits et aux marchés visés.

Selon les statistiques provinciales, Lâm Dông compte actuellement 38 entreprises et établissements certifiés halal dans les secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire et du tourisme. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les exportations vers les marchés musulmans ont atteint près de 40 millions de dollars. Un résultat encourageant, qui reste néanmoins inférieur au potentiel dont dispose la province.

Pour Dinh Van Tuân, vice-président du Comité populaire provincial, l’industrie halal locale se trouve encore à un stade embryonnaire et ne constitue pas encore un écosystème pleinement structuré. Le développement du secteur se heurte également à plusieurs obstacles, notamment les contraintes logistiques, les différences culturelles et la distance géographique séparant la province de certains marchés cibles.

Afin de relever ces défis, les autorités provinciales prévoient de concentrer leurs efforts sur la construction d’un écosystème halal cohérent, articulé autour de secteurs prioritaires tels que l’alimentation, le tourisme, le commerce et les services de santé adaptés aux visiteurs musulmans. Des mesures de promotion, de communication, de soutien aux entreprises et de facilitation de l’accès aux marchés islamiques seront également renforcées.

Pour Dinh Công Hoang, professeur associé et docteur à l’Académie vietnamienne des sciences sociales, Lâm Dông réunit déjà la plupart des conditions nécessaires au développement de cette filière, notamment grâce à ses deux piliers que sont l’agriculture et le tourisme. Il estime que les produits agricoles bénéficiant déjà de certifications internationales telles que ISO, HACCP ou biologique répondent à une grande partie des critères requis pour accéder au marché halal. Les entreprises doivent désormais approfondir leur connaissance des spécificités culturelles et religieuses afin d’adapter leurs modèles de production.

Pour Lâm Dông, le développement de l’économie halal représente ainsi une opportunité stratégique de stimuler les exportations, de diversifier les partenaires commerciaux et de renforcer son intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment sur les marchés du Moyen-Orient, de l’ASEAN, de l’Asie du Sud et de l’Afrique. -VNA

Nguyễn Thanh Bình
source
#CPTPP #NQ 59 #halal #Lâm Dông #agriculture #Vietnam #produits
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Un stand d'une entreprise alimentaire halal de Hô Chi Minh-Ville à l'exposition. Photo : VNA

Le marché halal, un nouveau moteur de croissance pour le Vietnam

Face au ralentissement des débouchés traditionnels, le marché halal offre au Vietnam de nouvelles opportunités d’exportation et de développement durable. Avec un potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars, il pourrait devenir un important levier de croissance pour les entreprises vietnamiennes et renforcer leur intégration aux chaînes de valeur mondiales.

Séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien" à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Production verte et certification Halal : des priorités pour les exportations vietnamiennes vers le marché malaisien

Un séminaire intitulé "Promouvoir la production verte et l'exportation durable des marchandises vietnamiennes sur le marché malaisien", a été organisé le 23 avril à Ho Chi Minh-Ville, par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec le Consulat général de Malaisie dans la mégapole du Sud et l'Agence de promotion du commerce extérieur de la Malaisie (MATRADE).

Transformation des produits aquatiques destinés à l'exportation chez la société par actions des produits aquatiques Cafatex Hau Giang. Photo : NDEL

Le bussiness du halal ouvre de vastes perspectives pour les entreprises

L’économie halal mondiale enregistre une croissance annuelle d’environ 5 % et devrait atteindre un volume de 10 000 milliards de dollars d’ici 2028. D’une position de « marché de niche » à caractère expérimental, le halal s’impose désormais comme un levier stratégique contribuant à la diversification des débouchés extérieurs.

Voir plus

Un client se renseigne sur des motos électriques dans un magasin de motos à Cân Tho (Sud). Photo: VNA

Les véhicules électriques continuent leur progression au Vietnam

D’ici à 2030, le secteur de la construction privilégiera les zones à fort potentiel de réduction de la pollution atmosphérique urbaine, notamment les transports ferroviaires et routiers. Les organismes compétents élaborent actuellement des critères pour des aires de repos, des gares, des ports et des aéroports écologiques. Ces normes devraient être finalisées en 2026 et largement appliquées à partir de 2027.

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon. Photo: thanhnien.vn

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon

Avec l’exportation de son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon, le Vietnam franchit une nouvelle étape dans la valorisation de sa filière avicole. Cette percée ouvre des débouchés prometteurs sur les marchés à forte valeur ajoutée tout en offrant une solution aux défis de surproduction auxquels est confronté le secteur.

Le logement social est un élément important de l'action publique en matière de protection sociale et de l'apport de logements abordables. Photo: VNA

Le Vietnam pousse le locatif à long terme pour répondre à la demande en logements

Le développement accéléré du logement social, conjugué à la formation progressive d’un marché du logement locatif de longue durée, devrait créer un écosystème de logement plus diversifié, répondant aux besoins de différents groupes et contribuant à l’élaboration d’une politique de protection sociale plus durable à l’avenir.

Agribank déploie un programme de crédit vert de 3.000 milliards de dôngs assorti de taux préférentiels à partir de 5,8 % par an, destiné notamment aux installations solaires en toiture, aux véhicules électriques et aux projets forestiers durables. Photo: VNA

Vietnam : ouvrir la voie aux financements verts pour soutenir une croissance durable

Alors que le Vietnam vise une croissance rapide et de qualité au cours des prochaines années, la transition verte, l’économie circulaire et l’application des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’imposent comme des priorités stratégiques. Dans ce contexte, le développement du crédit vert apparaît comme un levier essentiel pour mobiliser les ressources nécessaires à la transformation de l’économie.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le directeur général du Fonds d’investissement direct russe, Kiril Dmitriev. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le directeur général du Fonds d’investissement direct russe

Le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique global avec la Russie et souhaitaient renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung lors de la rencontre du directeur général du Fonds d’investissement direct russe (RDIF), Kiril Dmitriev.

Inspection des bateaux de pêche ancrés à Cat Lo (quartier de Phuoc Thang, Hô Chi Minh-Ville). Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre du journal de pêche électronique

Hô Chi Minh-Ville déploie activement le journal de pêche électronique pour l’ensemble des navires de pêche concernés. Cette mesure vise à renforcer la traçabilité des produits halieutiques, à améliorer la gestion de la flotte de pêche et à répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE) dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo d'illustration: VNA

Le Vietnam mise sur le capital-risque pour stimuler l’innovation

Le Vietnam encourage activement le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, tout en améliorant son climat d’investissement et d’affaires afin de le rendre plus transparent et davantage conforme aux standards internationaux.

Tran Thi Man, directrice commerciale de la compagnie par actions BM Toan Cau. Photo: VNA

La confiance numérique, un « actif immatériel » clé de la compétitivité à l’ère de l’IA

À l’ère de l’intelligence artificielle, la confiance numérique s’impose comme un actif immatériel stratégique pour les entreprises. Au-delà des avancées technologiques, la capacité à inspirer confiance aux clients, partenaires et investisseurs devient un facteur clé de compétitivité, particulièrement pour les entreprises dirigées par des femmes engagées dans la transformation numérique.

Le ministre des Finances Ngô Van Tuân. Photo: VNA

Vietnam et Russie veulent lever les freins à leur partenariat économique

Le ministre vietnamien des Finances et le ministre russe du Développement économique ont convenu de renforcer leur coordination afin de surmonter les difficultés entravant les échanges économiques, commerciaux et les investissements, dans le but de donner une nouvelle impulsion au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le port en eau profonde CMIT, dans la zone de Cai Mep - Thi Vai à Hô Chi Minh-Ville, peut actuellement accueillir des porte-conteneurs d’une capacité maximale de 214.121 DWT. Photo : VNA

Vietnam - ASEAN : Création de nouveaux moteurs de croissance

Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam est passé du statut de bénéficiaire de l’intégration régionale à celui d’acteur contribuant activement à la dynamique de croissance de l’Asie du Sud-Est. Porté par le commerce, les chaînes d’approvisionnement, la logistique, la transformation numérique et la transition verte, le pays participe désormais à l’émergence de nouveaux moteurs de développement au sein de la Communauté économique de l’ASEAN.