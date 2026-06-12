Les entreprises suédoises renforcent leur engagement à long terme au Vietnam

Hanoi (VNA) - Les entreprises suédoises continuent d’afficher des performances stables et un intérêt marqué à long terme pour le marché vietnamien, malgré un contexte mondial plus incertain, selon l’enquête sur le climat des affaires 2026 publiée jeudi 11 juin.

Basée sur les réponses de 33 entreprises suédoises implantées au Vietnam, cette enquête, menée par Business Sweden et l’ambassade de Suède au Vietnam, révèle un milieu des affaires toujours engagé, optimiste et confiant quant aux perspectives d’avenir.

« Le Vietnam est devenu l’une des économies les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, et les relations de longue date entre la Suède et le Vietnam constituent un socle solide pour une coopération économique plus étroite », a déclaré l’ambassadeur de Suède au Vietnam, Johan Ndisi. « Les entreprises suédoises apportent non seulement des investissements, mais aussi une expertise en matière de solutions durables et d’innovation, contribuant ainsi au développement continu du Vietnam. »

La forte intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales continue d’attirer de nouveaux investisseurs et d’étendre les activités des projets existants.

Près de la moitié des entreprises suédoises interrogées en 2026 ont établi leur présence après 2020, ce qui souligne l’attractivité croissante du marché.

Dans l’enquête de cette année, 50% des entreprises suédoises ont déclaré prévoir d’accroître leurs investissements. Bien qu’en légère baisse par rapport aux 59 % de 2025, ce chiffre témoigne d’une confiance soutenue dans le potentiel de croissance à long terme du Vietnam et de perspectives d’investissement favorables.

Les performances économiques du Vietnam continuent de soutenir la confiance des investisseurs.

En 2025, la croissance du PIB a atteint 8,02%, dépassant les prévisions initiales et confortant la position du pays parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde. Ce résultat fait suite à une solide croissance de 7,09% en 2024, déjà supérieure aux prévisions des institutions internationales.

Oscar Staffas Edström, chef de la section Commerce et Promotion de l’ambassade de Suède à Hanoï, présente l’enquête sur le climat des affaires 2026. Photo : gracieuseté de l’ambassade de Suède à Hanoi

Les entreprises suédoises partagent cet optimisme.

Dans le cadre de l’enquête de 2026, 61% des répondants anticipent une hausse du chiffre d’affaires du secteur, témoignant d’un climat des affaires stable et tourné vers l’avenir.

La Suède entend jouer un rôle constructif en tant que partenaire de long terme du développement du Vietnam, en contribuant par le biais du commerce, des investissements et des échanges de connaissances.

L’enquête souligne également la solidité de la réputation de la Suède au Vietnam : 81% des entreprises suédoises confirment que la «marque Suède» soutient leurs activités, reflétant une image positive de qualité, de durabilité et d’innovation.

Cette réputation est renforcée par des partenariats locaux solides et une présence de longue date dans des secteurs clés, en phase avec les priorités de développement du Vietnam, tels que la santé, les infrastructures et une connectivité fiable, contribuant ainsi à la transformation écologique et numérique.

Marcus Persson, commissaire commercial de la Suède au Vietnam, a déclaré : «Cette enquête confirme ce que nous constatons sur le terrain : les entreprises suédoises adoptent une approche stable et à long terme vis-à-vis du Vietnam. Elles sont disposées à investir, mais aussi à mettre en place des activités durables et ancrées localement.»

Amélioration du climat des affaires

L’enquête révèle une nette amélioration du climat des affaires dans son ensemble. En 2026, 67% des entreprises ont qualifié le climat des affaires de bon ou très bon, contre 46% en 2025.

Les entreprises suédoises se disent très satisfaites du solide réseau de fournisseurs, des réseaux de distribution fiables et du sentiment général de sécurité du Vietnam, autant d’atouts majeurs. Ces facteurs contribuent à faire du pays un lieu d’implantation toujours plus attractif.

Cependant, des défis persistent. Les entreprises pointent du doigt les procédures douanières, les processus d’autorisation et la complexité réglementaire comme autant de domaines nécessitant des améliorations.

L’engagement du Vietnam à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 se reflète de plus en plus dans l’activité économique. L’enquête indique toutefois que la durabilité est encore en développement dans la pratique.

Cette année, 59% des entreprises ont déclaré que les facteurs environnementaux influencent les décisions d’achat de leurs clients.

Les entreprises suédoises soutiennent activement la transition écologique du Vietnam, notamment dans les domaines des énergies renouvelables et des solutions industrielles durables.

Parallèlement, ils soulignent l’importance de cadres réglementaires plus clairs et d’infrastructures améliorées pour accélérer les progrès. — VNA

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