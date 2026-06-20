Économie

La République tchèque s'engage à fournir aux entreprises vietnamiennes des informations fiscales et financières

La signature d’un protocole d’accord entre le ministère tchèque des Finances et des organisations de la communauté vietnamienne vise à faciliter l’accès des entrepreneurs et commerçants vietnamiens aux réglementations fiscales, financières et commerciales en vigueur dans le pays.

La vice-Première ministre et ministre tchèque des Finances, Alena Schillerová, salue la contribution de la communauté vietnamienne au développement économique du pays. Phôt: VNA
La vice-Première ministre et ministre tchèque des Finances, Alena Schillerová, salue la contribution de la communauté vietnamienne au développement économique du pays. Phôt: VNA

Brno (VNA) - Le ministère des Finances de la République tchèque, le Centre d’éducation tchéco-vietnamien et l’Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en République tchèque (AYVE) ont signé, le 20 juin à Brno, un protocole d’accord de coopération visant à renforcer la diffusion d’informations relatives à la fiscalité, aux finances et à la réglementation commerciale auprès de la communauté vietnamienne.

Cette signature marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre les autorités tchèques et les entrepreneurs ainsi que les commerçants d’origine vietnamienne. L’initiative vise à permettre à la communauté vietnamienne d’accéder plus rapidement et plus efficacement aux informations juridiques nécessaires à ses activités économiques.

Lors de la cérémonie de signature, la vice-Première ministre et ministre tchèque des Finances, Alena Schillerová, a salué la contribution de la communauté vietnamienne au développement économique du pays. Elle a indiqué que cet accord serait concrétisé par une série de programmes destinés à accompagner les entreprises et les commerçants dans l’application des nouvelles réglementations fiscales, financières et administratives.

Parmi les principaux sujets abordés figure notamment le futur système électronique d’enregistrement des recettes EET 2.0, qui constitue l’une des réformes majeures prévues par les autorités tchèques pour moderniser l’administration fiscale.

Au nom des organisations vietnamiennes signataires, Truong Cong Su a affirmé que les parties prenantes s’engageaient à mettre en œuvre des actions concrètes afin de soutenir les entreprises et les travailleurs indépendants. Il a précisé que les engagements inscrits dans le protocole se traduiraient par des programmes de conseil, d’accompagnement et de formation adaptés aux besoins de la communauté vietnamienne.

Il a également mis en avant le rôle croissant de la jeune génération d’origine vietnamienne dans le rapprochement entre la communauté vietnamienne et les institutions publiques tchèques, contribuant ainsi à une meilleure intégration dans la société locale.

Représentant l’ambassade du Vietnam en République tchèque, Nguyên Viêt Anh a salué l’importance de cette initiative. Selon lui, une mise à jour régulière des connaissances relatives au cadre juridique et réglementaire permettra aux entreprises vietnamiennes de mieux s’adapter à l’environnement économique tchèque et d’anticiper plus efficacement les évolutions à venir.

Dans le cadre du programme, des experts du ministère tchèque des Finances, de l’Administration fiscale et de l’Administration générale des douanes ont présenté plusieurs nouvelles dispositions applicables aux activités commerciales.

Martin Šabo, représentant du ministère des Finances, a notamment détaillé les caractéristiques du système EET 2.0, dont l’entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2027. Selon lui, ce nouveau dispositif a été conçu pour simplifier les procédures administratives, réduire le volume de données à déclarer et offrir aux entreprises un meilleur accompagnement grâce à la plateforme numérique DIS+.

Lors de la séance de dialogue organisée à cette occasion, de nombreux entrepreneurs vietnamiens ont évoqué les difficultés rencontrées dans l’adaptation aux évolutions réglementaires, notamment les barrières linguistiques, le manque d’informations actualisées et le renforcement de la concurrence sur le marché.

Les experts ont souligné que la maîtrise des réglementations en vigueur et l’adoption d’outils numériques de gestion constituaient des facteurs essentiels pour renforcer la compétitivité et assurer un développement durable des entreprises.

Selon les participants, ces échanges directs et constructifs entre les représentants du gouvernement tchèque et la communauté vietnamienne témoignent de l’attention accordée par les autorités aux préoccupations des résidents d’origine vietnamienne. Ils contribuent également à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance et la coopération entre les différentes parties, tout en favorisant l’intégration durable de la communauté vietnamienne au sein de la société tchèque. -VNA

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