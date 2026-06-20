Économie

Da Nang et Copenhague renforcent leurs liens pour un développement durable

La ville de Da Nang et Copenhague intensifient leur coopération en matière de développement urbain durable et écologique à l'occasion de l'événement « Da Nang – Copenhague : Un voyage vert le long du fleuve Han », qui s'est ouvert au parc APEC le 20 juin.

Nguyễn Thị Vân Hà
Les participants à une randonnée cycliste destinée à promouvoir un mode de vie plus vert. Photo : VNA
Les participants à une randonnée cycliste destinée à promouvoir un mode de vie plus vert. Photo : VNA


Da Nang, 20 juin (VNA) – La ville de Da Nang et Copenhague intensifient leur coopération en matière de développement urbain durable et écologique à l'occasion de l'événement « Da Nang – Copenhague : Un voyage vert le long du fleuve Han », qui s'est ouvert au parc APEC le 20 juin.

Organisé conjointement par le Comité populaire de Da Nang et l'ambassade du Danemark au Vietnam, cet événement marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026) et promeut les échanges et la collaboration en matière de développement urbain durable.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Tran Chi Cuong, a déclaré que cet événement célébrait l'amitié de longue date entre le Vietnam et le Danemark et reflétait le partenariat croissant entre Da Nang et ses partenaires danois.

Il a souligné que le Danemark était un partenaire important dans la promotion du développement durable, de la croissance verte et de la transition énergétique au Vietnam. La coopération avec des organisations danoises a permis à Da Nang d'acquérir une précieuse expérience en matière d'urbanisme, de gestion environnementale et de développement d'infrastructures vertes.

Da Nang aspire à devenir un pôle d'innovation régional, une ville intelligente et une ville respectueuse de l'environnement, la transition écologique, la transformation numérique et le développement durable constituant ses piliers stratégiques. Dans ce contexte, le modèle de développement urbain de Copenhague offre une expérience précieuse pour l'élaboration de politiques modernes et centrées sur les citoyens.

L'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, a déclaré que Copenhague et Da Nang partagent de nombreuses similitudes en tant que villes côtières dynamiques, engagées en faveur d'un développement durable, écologique et centré sur les citoyens. Il s'est dit convaincu que la coopération entre le Danemark et Da Nang continuera de se développer dans les domaines de la transition écologique, du développement urbain durable, de l'innovation et des échanges entre les populations.

Un événement phare du programme a été une randonnée cycliste à travers le centre-ville et ses sites emblématiques, notamment le parc APEC et le pont du Dragon, promouvant les transports écologiques et sensibilisant le public aux modes de vie durables.

Une exposition thématique se déroulant du 20 au 22 juin au parc APEC présente Copenhague comme un modèle de développement urbain vert, de transport durable et de culture du vélo, aux côtés d'images mettant en valeur les paysages, la culture et les réalisations de développement de Da Nang.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#Da Nang #Copenhague
Suivez VietnamPlus

Voir plus

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, s'exprime lors de l'événement. Photo: VNA

IA : FPT renforce la coopération technologique franco-vietnamienne

Réunis à Paris à l’occasion du Forum d'affaires Vietnam–France 2026, dirigeants et experts des deux pays ont mis en avant les opportunités offertes par l’intelligence artificielle, la souveraineté technologique et l’innovation numérique, dans un contexte de renforcement du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Nguyên Van Quyêt, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Tây Ninh, lors de la conférence. Photo: baotayninh.vn

Tây Ninh renforce sa promotion auprès des investisseurs belges

Réunis en Belgique à l’occasion d’une conférence de promotion de l’investissement, responsables vietnamiens et entreprises européennes ont souligné les nouvelles opportunités de coopération offertes par l’EVFTA et le potentiel de développement de la province de Tây Ninh dans les secteurs de haute technologie et du développement durable.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Petrovietnam signe deux contrats stratégiques dans le pétrole et le gaz

Petrovietnam a signé un contrat de partage de production pour les blocs 10/11 et 10&11-1 ainsi qu’un contrat d’achat et de vente de gaz pour le gisement Su Tu Trang, phase 2B. Ces projets contribueront à renforcer la sécurité énergétique nationale et à soutenir la croissance économique du pays.

Manutention de conteneurs au port international TIL de Hai Phong. Photo : VNA

Vietnam-ASEAN : affirmer sa position et créer de nouveaux moteurs de croissance

Trente ans après son adhésion à l’ASEAN, le Vietnam s’est affirmé comme un acteur majeur de l’intégration économique régionale. Fort de sa position dans les chaînes d’approvisionnement, l’économie numérique, la logistique et la transition verte, il contribue aujourd’hui à ouvrir de nouveaux espaces de croissance pour l’Asie du Sud-Est.

La zone industrielle d'Intel, un investisseur majeur du parc technologique de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville mise sur l’IA et les semi-conducteurs pour attirer une nouvelle génération d’IDE

Afin de se préparer à une nouvelle génération d'IDE, conformément à la résolution n° 10-NQ/TW relative au développement du secteur des investissements étrangers, la ville étend son espace dédié aux hautes technologies. Une nouvelle zone d'extension de 194,84 hectares, approuvée dans l'arrondissement de Long Phuoc, est développée selon un modèle « vert, propre et numérique », avec pour objectif la neutralité carbone avant 2050.

Une vision de Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique du pays. Photo: VietnamPlus

Les réformes au Vietnam font progresser constamment sa liberté économique

L’Indice de liberté économique du Vietnam s’élève à 64,4, ce qui le place au 66e rang mondial selon l’Indice de liberté économique 2026. Ce score est supérieur aux moyennes mondiale et régionale. L'économie vietnamienne est considérée comme «modérément libre» selon l’Indice 2026.

Un client se renseigne sur des motos électriques dans un magasin de motos à Cân Tho (Sud). Photo: VNA

Les véhicules électriques continuent leur progression au Vietnam

D’ici à 2030, le secteur de la construction privilégiera les zones à fort potentiel de réduction de la pollution atmosphérique urbaine, notamment les transports ferroviaires et routiers. Les organismes compétents élaborent actuellement des critères pour des aires de repos, des gares, des ports et des aéroports écologiques. Ces normes devraient être finalisées en 2026 et largement appliquées à partir de 2027.

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon. Photo: thanhnien.vn

Le Vietnam exporte son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon

Avec l’exportation de son premier conteneur d’œufs prêts à consommer vers le Japon, le Vietnam franchit une nouvelle étape dans la valorisation de sa filière avicole. Cette percée ouvre des débouchés prometteurs sur les marchés à forte valeur ajoutée tout en offrant une solution aux défis de surproduction auxquels est confronté le secteur.

Le logement social est un élément important de l'action publique en matière de protection sociale et de l'apport de logements abordables. Photo: VNA

Le Vietnam pousse le locatif à long terme pour répondre à la demande en logements

Le développement accéléré du logement social, conjugué à la formation progressive d’un marché du logement locatif de longue durée, devrait créer un écosystème de logement plus diversifié, répondant aux besoins de différents groupes et contribuant à l’élaboration d’une politique de protection sociale plus durable à l’avenir.

Agribank déploie un programme de crédit vert de 3.000 milliards de dôngs assorti de taux préférentiels à partir de 5,8 % par an, destiné notamment aux installations solaires en toiture, aux véhicules électriques et aux projets forestiers durables. Photo: VNA

Vietnam : ouvrir la voie aux financements verts pour soutenir une croissance durable

Alors que le Vietnam vise une croissance rapide et de qualité au cours des prochaines années, la transition verte, l’économie circulaire et l’application des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) s’imposent comme des priorités stratégiques. Dans ce contexte, le développement du crédit vert apparaît comme un levier essentiel pour mobiliser les ressources nécessaires à la transformation de l’économie.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) et le directeur général du Fonds d’investissement direct russe, Kiril Dmitriev. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit le directeur général du Fonds d’investissement direct russe

Le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens attachaient une grande importance au partenariat stratégique global avec la Russie et souhaitaient renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung lors de la rencontre du directeur général du Fonds d’investissement direct russe (RDIF), Kiril Dmitriev.