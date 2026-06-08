Économie

Vietnam Airlines lance les réservations en ligne à tarif préférentiel pour les voyageurs seniors

À compter de juin 2026, la compagnie nationale Vietnam Airlines a officiellement élargi son programme de tarifs préférentiels destinés aux seniors. Désormais, les passagers âgés de 60 ans et plus bénéficient d'une réduction de 15 % sur le prix des billets pour toute réservation effectuée directement sur le site web officiel du transporteur. 

Vietnam Airlines propose actuellement plusieurs autres offres promotionnelles sur son réseau intérieur. Photo : VNA
Vietnam Airlines propose actuellement plusieurs autres offres promotionnelles sur son réseau intérieur. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Depuis juin 2026, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a officiellement étendu son programme de réduction destiné aux passagers âgés de 60 ans et plus, en proposant désormais une remise de 15 % sur le prix des billets réservés directement via son site web officiel.

Cette offre s'applique aux billets en classe économique sur l'ensemble des vols domestiques opérés par Vietnam Airlines, sous réserve de certaines conditions spécifiques.

Auparavant, cette politique tarifaire en faveur des seniors était uniquement disponible dans le réseau des agences et bureaux de vente de la compagnie à travers le pays. En raison des contraintes liées à la vérification de l'âge au moyen de documents d'identité, le dispositif n'avait pas encore pu être déployé sur les canaux de distribution numériques.

Grâce au perfectionnement des infrastructures technologiques et à l'optimisation des procédures d'authentification des informations, les passagers âgés de 60 ans et plus peuvent désormais acquérir leurs billets à tarif réduit directement sur le site web de Vietnam Airlines, sans avoir l'obligation de se déplacer en agence.

Sur la plateforme en ligne, il suffit au voyageur de sélectionner la catégorie "Senior (à partir de 60 ans)" lors de la recherche de son vol pour que le système affiche automatiquement le tarif préférentiel correspondant. L'intégralité du processus, incluant la réservation, le paiement sécurisé et la réception du billet électronique, s'effectue intégralement en ligne, permettant ainsi aux personnes âgées d'être plus autonomes dans la planification de leurs déplacements.

Selon Nguyen Quang Trung, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, l'extension de cet avantage aux canaux numériques facilite non seulement l'accès aux services pour les clients, mais constitue également une étape importante dans la personnalisation de l'expérience utilisateur. L'objectif de la compagnie est de développer un écosystème de services aériens convivial, moderne et accessible à tous les passagers.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts continus de Vietnam Airlines visant à améliorer la qualité de ses prestations et à répondre à l'évolution des besoins d'une clientèle toujours plus diversifiée.

Dans le cadre de sa stratégie centrée sur le client, la compagnie poursuit le perfectionnement de ses politiques d'assistance et d'accompagnement adaptées à chaque catégorie de voyageurs. Grâce à ces mesures et à l'amélioration constante de ses services, le nombre de passagers seniors voyageant sur les lignes domestiques de Vietnam Airlines a progressé de plus de 23 % en 2025.

Parallèlement à ce programme destiné aux seniors, Vietnam Airlines propose actuellement plusieurs autres offres promotionnelles sur son réseau intérieur. Celles-ci comprennent notamment des tarifs préférentiels pour les réservations anticipées, des réductions quotidiennes, des offres exclusives réservées aux achats effectués via l'application mobile, ainsi que des remises accordées aux groupes de voyageurs.

Ces initiatives offrent de multiples options et une flexibilité accrue aux usagers durant la haute saison touristique. -VNA

#Nouvelle ère #Vietnam Airlines #voyageurs seniors
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