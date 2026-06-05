Les relations Vietnam–Laos demeurent une priorité dans la politique étrangère de chacun des deux pays

Hanoï (VNA) – À l’invitation du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, le Premier ministre de la République démocratique populaire lao, Sonexay Siphandone, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN Future Forum – AFF) du 7 au 9 juin.

Cette visite revêt une importance particulière, confirmant la détermination constante des dirigeants des deux pays à préserver et à approfondir les relations spéciales Vietnam–Laos, a estimé l'ambassadeur vietnamien au Laos, Nguyen Minh Tam.

Il s’agit tout d’abord de la première visite officielle au Vietnam de Sonexay Siphandone en qualité de Premier ministre. Le choix du Vietnam parmi les destinations prioritaires de son agenda diplomatique illustre une nouvelle fois que les relations bilatérales occupent une place de premier plan dans la politique étrangère des deux pays.

Deuxièmement, cette visite permettra aux hauts dirigeants des deux États de faire le point sur la mise en œuvre des accords conclus ces dernières années et de définir de nouvelles orientations afin de porter la coopération bilatérale à un niveau plus profond, plus concret et plus efficace.

La période actuelle est marquée par une volonté commune de renforcer la qualité de la coopération en l’ancrant davantage dans les intérêts stratégiques des deux pays. Le concept de « connexion stratégique » se concrétise progressivement dans des domaines clés tels que les infrastructures, l’intégration économique, l’énergie, la transformation numérique, la finance, la formation des ressources humaines et la coordination dans les mécanismes multilatéraux.

Troisièmement, la participation du Premier ministre Sonexay Siphandone à deux des trois éditions du Forum sur l’avenir de l’ASEAN (2024 et 2026) témoigne du ferme soutien du Laos à cette initiative lancée par le Vietnam.

Concernant les projets économiques prioritaires, l’ambassadeur a souligné que la coopération économique Vietnam–Laos repose sur trois piliers : la connectivité des infrastructures stratégiques, l’interconnexion énergétique et l’harmonisation des cadres institutionnels et des marchés.

Dans le domaine de l’investissement et du commerce, plusieurs projets menés par des entreprises vietnamiennes sont devenus des modèles de réussite, contribuant à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes budgétaires et au transfert de technologies au Laos.

Les gouvernements des deux pays facilitent actuellement l’expansion des investissements de grands groupes vietnamiens tels que Viettel, le Groupe de l’industrie du caoutchouc du Vietnam, Truong Hai (THACO), T&T, TH True Milk ou encore Sun Group.

Les échanges bilatéraux Vietnam-Laos ont presque triplé en dix ans, passant d’environ 1,1 milliard de dollars en 2015 à près de 3 milliards de dollars en 2025. Les deux pays ambitionnent désormais de porter ce chiffre à 5 milliards de dollars dans les prochaines années.

S’agissant de la coopération multilatérale, l’ambassadeur a souligné que le Vietnam et le Laos demeurent des membres actifs et responsables de l’ASEAN. Les deux pays se concertent régulièrement et se soutiennent mutuellement dans les mécanismes régionaux et internationaux.

Aujourd’hui, le Vietnam et le Laos ne se contentent plus de s’adapter aux évolutions de l’environnement international ; ils participent également, aux côtés de l’ASEAN, à façonner les grandes tendances de développement de la région. Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN, initié par le Vietnam, s’affirme progressivement comme une plateforme de dialogue stratégique de référence.

À l’avenir, les deux pays continueront de coordonner étroitement leurs actions afin de préserver les principes fondamentaux de l’ASEAN, notamment l’unité, le consensus, le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, le règlement pacifique des différends et le maintien de la centralité de l’ASEAN dans l’architecture régionale en évolution.

Ils poursuivront également leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte, du développement durable, du renforcement des ressources humaines, de la réduction des écarts de développement et de l’amélioration de la résilience face aux défis extérieurs.

Selon l’ambassadeur Nguyen Minh Tam, la coordination étroite entre le Vietnam et le Laos au sein des mécanismes multilatéraux sert non seulement les intérêts des deux pays, mais contribue aussi à bâtir une ASEAN plus unie, plus résiliente et plus influente sur les questions régionales et mondiales. - VNA