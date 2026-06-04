Les Premiers ministres lao et cambodgien attendus au Vietnam

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, effectuera une visite officielle au Vietnam et participera au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, du 7 au 9 juin 2026.



Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, effectuera également une visite officielle au Vietnam et prendra part au troisième Forum sur l’avenir de l’ASEAN, les 8 et 9 juin 2026.

Le Premier ministre cambodgien, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet. Photo: VNA

Ces déplacements auront lieu à l’invitation du Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères.



Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) se tiendra les 9 et 10 juin à Hanoï. Considéré comme l’un des principaux rendez-vous régionaux consacrés à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples, il réunira des dirigeants, des experts, des représentants d’entreprises et des jeunes de la région.



L’événement vise à contribuer à la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, avec pour ambition de bâtir une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples. -VNA