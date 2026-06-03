Économie

L’IPC progresse de 0,29 % en mai sous l’effet de la progression des prix de l’énergie et du logement

L’indice des prix à la consommation (IPC) du Vietnam a augmenté de 0,29 % en mai 2026 par rapport au mois précédent, sous l’effet de la hausse des prix de l’électricité, de l’eau, des matériaux de construction, des loyers et des carburants, dans un contexte de forte demande liée aux conditions climatiques estivales, selon les données publiées le 3 juin par l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances.

Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Des habitants font des achats dans un supermarché à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’Office national des statistiques relevant du ministère des Finances, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,29 % en mai par rapport à avril, de 3,61 % par rapport à décembre 2025 et de 5,6 % sur un an.

Sur les cinq premiers mois de l’année, l’IPC moyen a augmenté de 4,31 % en glissement annuel, tandis que l’inflation sous-jacente s’est établie à 4,04 %.

Parmi les onze principales catégories de biens et services, dix ont enregistré une hausse des prix. Les principales pressions inflationnistes proviennent du logement et des matériaux de construction, dont les prix ont progressé de 6,64 % sur un an. Les loyers ont augmenté de 6,41 %, tandis que les matériaux de construction ont bondi de 14,2 %, en raison de la forte demande de construction et de rénovation. Les tarifs de l’électricité ont également progressé de 5,84 %.

Les transports ont vu leurs prix augmenter de 5,22 %, principalement sous l’effet de la hausse de 8,88 % des carburants. Les prix des produits alimentaires et des services de restauration ont, quant à eux, progressé de 4,77 %, notamment en raison de la hausse des prix de la viande porcine et des repas pris hors domicile.

D’autres catégories ont également contribué à la hausse de l’IPC, notamment l’éducation (+3,28 %), les boissons et le tabac (+3,38 %), les équipements ménagers (+2,53 %) ainsi que les services culturels, de loisirs et de tourisme (+2,22 %).

À l’inverse, certains facteurs ont contribué à atténuer les tensions inflationnistes. Les prix du groupe "Information et communication" ont ainsi reculé de 0,06 % sur un an, grâce à la baisse des prix de certains équipements technologiques dans un contexte d’offre abondante et de concurrence accrue entre distributeurs.

Concernant les marchés financiers, l’indice des prix de l’or a diminué de 4,11 % en mai par rapport au mois précédent, en lien avec le recul des cours mondiaux. Malgré cette baisse mensuelle, les prix de l’or restent en hausse de 33,87 % sur un an.

L’indice du dollar américain a, pour sa part, progressé de 0,02 % sur un mois. Sur les cinq premiers mois de 2026, il affiche une hausse moyenne de 1,99 %.

L’Office national des statistiques a enfin précisé que l’inflation sous-jacente avait progressé de 0,34 % en mai par rapport au mois précédent et de 4,67 % sur un an. Sur les cinq premiers mois de 2026, elle a augmenté de 4,04 %, soit un niveau inférieur à la hausse moyenne de l'IPC global, les fortes variations des prix des carburants, du gaz et des produits alimentaires étant exclues du calcul de l’inflation sous-jacente. -VNA

#indice des prix à la consommation #IPC #Vietnam
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