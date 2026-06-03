Économie

Lancement de l’application « Quanh tôi » pour permettre la localisation des stations-service dans tout le pays

L’application mobile « Quanh tôi » (Autour de moi) qui vient d'être lancée permet aux citoyens de localiser facilement les stations-service, de consulter des informations techniques, d’envoyer des signalements et de suivre leurs dépenses de carburant.

Photo : BTC/Vietnamplus
Photo : BTC/Vietnamplus

Hanoï (VNA) – Le Département de gestion et de développement du marché intérieur, rattaché au ministère de l’Industrie et du Commerce, a officiellement lancé l’application mobile « Quanh tôi » (Autour de moi).

Opérationnelle depuis le 1er juin 2026 sur les plateformes iOS et Android, celle-ci permet aux citoyens de localiser facilement les stations-service, de consulter des informations techniques, d’envoyer des signalements et de suivre leurs dépenses de carburant.

Grâce à une carte numérique interactive, les usagers peuvent identifier la station la plus proche, l’itinéraire, l’état de fonctionnement, les types de carburants disponibles ainsi que les tarifs appliqués. Ces données s’avèrent particulièrement utiles lors de longs trajets ou en cas de fluctuations de l’offre.

L’application autorise également le signalement direct d'infractions telles que des prix erronés, des fermetures anormales, des limitations de vente ou des problèmes de qualité et de sécurité incendie. Ces alertes sont traitées instantanément par le Département, renforçant la surveillance citoyenne et la transparence commerciale par l'évaluation directe de la qualité des services.

Une fonctionnalité notable permet de gérer les véhicules en enregistrant l’historique des pleins, le suivi de la consommation et le coût total par véhicule. Parallèlement, les stations peuvent promouvoir leurs services annexes, tels que les bornes de recharge électrique, les supérettes ou la restauration. Les données actualisées garantissent aux consommateurs des informations fiables avant tout acte d’achat.

« Quanh tôi » facilite l’analyse et la détection précoce des anomalies du marché, contribuant ainsi à la régulation et à la stabilité de l’approvisionnement national.

À l'avenir, elle intégrera des alertes sur les stocks, des prévisions de l'offre et de la demande, ainsi que des outils d'analyse de données approfondis. Sa mise en service marque une étape majeure dans la transformation numérique du secteur pétrolier.- VNA

source
#An ninh năng lượng #NQ 70 #carburant #stations-service
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Sur le même sujet

Photo d'illustration: VNA

Carburant aéronautique : le Vietnam sollicite l’appui de la Chine

Le responsable de la CAAV a officiellement adressé une lettre au directeur de la CAAC, Song Zhiyong, concernant l’approvisionnement en carburant aérien, dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient affecte fortement les opérations de l’aviation civile vietnamienne.

Voir plus

Conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale". Photo: VNA

Amazon : un tremplin stratégique pour le rayonnement mondial des marques vietnamiennes

Lors d’une conférence sur l’exportation via le commerce électronique intitulée "Prêt pour le décollage – Croissance mondiale", organisée le 2 juin à Hô Chi Minh-Ville par Amazon Global Selling Vietnam, de nombreux experts et chefs d’entreprise ont souligné que les plateformes numériques ouvrent de nouvelles perspectives aux produits vietnamiens, leur permettant de conquérir de nouveaux marchés, d’accroître leur valeur ajoutée et d’affirmer leur identité de marque à l’échelle mondiale.

Chargement et déchargement de marchandises d'exportation au port international de Nghi Son, quartier de Nghi Son, province de Thanh Hoa. Photo :VNA

Les entreprises vietnamiennes à la conquête du marché sud-américain

Alors que les entreprises vietnamiennes accélèrent la diversification de leurs marchés d’exportation, l’Amérique du Sud s’impose comme une région à fort potentiel. Toutefois, l’éloignement géographique, les coûts logistiques élevés, les barrières techniques et les nouvelles exigences en matière de consommation durable obligent les exportateurs vietnamiens à adapter leurs stratégies pour accroître durablement leur présence sur ce marché.

Le gouvernement envisage de développer le marché intérieur en un pilier essentiel pour la croissance pour la période 2026-2030. Photo: baochinhphu.vn

Le Vietnam développe son marché intérieur en un pilier essentiel de la croissance

Selon le gouvernement, le marché intérieur joue un rôle primordial en tant que moteur essentiel de la croissance économique et fondement de l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. La nouvelle stratégie vise à dynamiser la production, la consommation et la compétitivité globale de l’économie face aux exigences croissantes du développement.

Photo: VNA

Le modèle d’administration locale à deux niveaux libère de nouvelles ressources de développement

Un an après l’entrée en vigueur du modèle d’administration locale à deux niveaux, de nombreuses localités vietnamiennes commencent à tirer parti des ressources issues de la réorganisation administrative. La réaffectation des sièges, terrains et bâtiments publics excédentaires ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des infrastructures, des services publics et de l’économie locale, tout en favorisant une gestion plus efficace et plus durable des biens publics.

Photo d'illustration : VietnamPlus

Carte ABTC : le Vietnam précise les conditions d’attribution et de gestion

Le gouvernement vietnamien a publié une nouvelle réglementation encadrant les procédures, les compétences et les conditions d’octroi de la carte de voyage d’affaires APEC (ABTC), un dispositif destiné à faciliter les déplacements des entrepreneurs au sein des économies membres de l’APEC sans obligation de visa. La décision, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, vise à renforcer la transparence administrative, à moderniser la gestion des déplacements professionnels internationaux et à soutenir l’intégration économique du Vietnam dans la région Asie-Pacifique.

Vinachem participe au Forum d'affaires Vietnam-Philippines. Photo: VNA

Vinachem signe plusieurs accords stratégiques aux Philippines

À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, aux Philippines, le groupe vietnamien Vinachem a conclu des protocoles d’accord avec trois entreprises philippines de premier plan dans les secteurs de la distribution, de l’agriculture et de l’industrie.