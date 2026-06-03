Lancement de l’application « Quanh tôi » pour permettre la localisation des stations-service dans tout le pays

Hanoï (VNA) – Le Département de gestion et de développement du marché intérieur, rattaché au ministère de l’Industrie et du Commerce, a officiellement lancé l’application mobile « Quanh tôi » (Autour de moi).



Opérationnelle depuis le 1er juin 2026 sur les plateformes iOS et Android, celle-ci permet aux citoyens de localiser facilement les stations-service, de consulter des informations techniques, d’envoyer des signalements et de suivre leurs dépenses de carburant.



Grâce à une carte numérique interactive, les usagers peuvent identifier la station la plus proche, l’itinéraire, l’état de fonctionnement, les types de carburants disponibles ainsi que les tarifs appliqués. Ces données s’avèrent particulièrement utiles lors de longs trajets ou en cas de fluctuations de l’offre.



L’application autorise également le signalement direct d'infractions telles que des prix erronés, des fermetures anormales, des limitations de vente ou des problèmes de qualité et de sécurité incendie. Ces alertes sont traitées instantanément par le Département, renforçant la surveillance citoyenne et la transparence commerciale par l'évaluation directe de la qualité des services.



Une fonctionnalité notable permet de gérer les véhicules en enregistrant l’historique des pleins, le suivi de la consommation et le coût total par véhicule. Parallèlement, les stations peuvent promouvoir leurs services annexes, tels que les bornes de recharge électrique, les supérettes ou la restauration. Les données actualisées garantissent aux consommateurs des informations fiables avant tout acte d’achat.



« Quanh tôi » facilite l’analyse et la détection précoce des anomalies du marché, contribuant ainsi à la régulation et à la stabilité de l’approvisionnement national.



À l'avenir, elle intégrera des alertes sur les stocks, des prévisions de l'offre et de la demande, ainsi que des outils d'analyse de données approfondis. Sa mise en service marque une étape majeure dans la transformation numérique du secteur pétrolier.- VNA





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