Le Vietnam développe son marché intérieur en un pilier essentiel de la croissance

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Hanoi (VNA) – Le gouvernement a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce d’élaborer une nouvelle stratégie à long terme pour le développement du marché intérieur, alors que le pays cherche à renforcer sa résilience économique, à stimuler la consommation et à soutenir les objectifs de croissance pour la période 2026-2030.

Suite à une réunion récente consacrée aux solutions de développement du marché intérieur, le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a chargé le ministère de l’Industrie et du Commerce d’élaborer d’urgence une stratégie à long terme, axée sur l’innovation et centrée sur les citoyens et les entreprises. Cette stratégie devrait être soumise à l’approbation du gouvernement en décembre 2026.

Selon le gouvernement, le marché intérieur joue un rôle primordial en tant que moteur essentiel de la croissance économique et fondement de l’objectif du Vietnam d’atteindre une croissance à deux chiffres entre 2026 et 2030. La nouvelle stratégie vise à dynamiser la production, la consommation et la compétitivité globale de l’économie face aux exigences croissantes du développement.

Le Vietnam s’est fixé plusieurs objectifs économiques pour la période 2026-2030, notamment une croissance annuelle de 14% à 15% des ventes au détail et des recettes des services aux consommateurs, une croissance du commerce électronique de 23% à 25% et une réduction des coûts logistiques à environ 12% à 15% du PIB.

Pour atteindre ces objectifs, les ministères, les agences et les localités ont reçu pour instruction de poursuivre la révision et la modification des réglementations redondantes ou obsolètes, d’accélérer la décentralisation et de simplifier les procédures administratives et les conditions commerciales inutiles afin de réduire les coûts pour les entreprises et les consommateurs.

Ils ont également été invités à mettre en œuvre des mesures coordonnées pour stimuler la consommation intérieure, à appliquer efficacement le décret gouvernemental n°88 relatif au développement du marché intérieur et à étendre les programmes de promotion et de stimulation de la demande à grande échelle.

Le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam ont été chargés de coordonner les mesures fiscales et monétaires appropriées visant à soutenir le pouvoir d’achat, à encourager une consommation durable et à soutenir les activités commerciales.

Dans le secteur du tourisme, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reçu pour instruction de renforcer les liens entre le tourisme, le commerce, la culture et les services, tout en promouvant le patrimoine culturel et les produits culturels comme moteurs du développement économique.

Le gouvernement a également souligné la nécessité de développer davantage les systèmes de distribution, les infrastructures de vente au détail et la compétitivité des entreprises nationales.

La logistique a été identifiée comme l’infrastructure essentielle du commerce intérieur, nécessitant une connectivité multimodale renforcée afin de réduire les coûts de distribution et de transport. En particulier, le commerce électronique et la transformation numérique demeurent des moteurs importants de la croissance future.

Les organismes désignés ont été chargés de mettre pleinement en œuvre la Loi sur le commerce électronique de 2025, d’améliorer la réglementation régissant le commerce électronique transfrontalier et de renforcer l’intégration entre les plateformes de commerce électronique, les services logistiques, les paiements numériques et les systèmes de distribution traditionnels.

Le gouvernement a également appelé à un soutien accru aux petites et moyennes entreprises, aux ménages commerciaux, aux coopératives et aux agriculteurs afin de favoriser leur participation active aux écosystèmes du commerce électronique.

En ce qui concerne les marchés des produits essentiels, le ministère de l’Industrie et du Commerce a été chargé d’assurer l’équilibre entre l’offre et la demande, notamment pour les produits pétroliers, tout en améliorant les mécanismes de gestion du marché de manière transparente et axée sur le marché, sous la supervision de l’État.

Parallèlement aux efforts de développement des marchés, le gouvernement a également demandé aux ministères et aux localités d’intensifier la lutte contre la contrefaçon, la contrebande, la fraude commerciale et les atteintes à la propriété intellectuelle, tant dans les environnements traditionnels que numériques.

Les organismes désignés ont été encouragés à développer l’utilisation des technologies numériques, de l’intelligence artificielle et des systèmes de traçabilité afin d’améliorer l’efficacité du contrôle et de la répression.

Les localités ont également été incitées à étudier et à développer l’économie nocturne de manière moderne et durable, en l’associant au commerce, au tourisme, aux services et à la culture, tout en garantissant l’ordre public et la qualité de vie. – VNA

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