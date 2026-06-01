Économie

Centrales nucléaires de Ninh Thuan : accélération du décaissement des fonds

Au 1er juin, les projets des centrales nucléaires de Ninh Thuan 1 et 2 enregistrent des avancées significatives dans les opérations d’indemnisation, de relogement et de libération des terrains, contribuant à accélérer leur mise en œuvre et à garantir le respect du calendrier fixé.

Zone centrale du projet de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận 2 située dans le hameau de Thai An, commune de Vinh Hai. Photo: VNA
Zone centrale du projet de construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận 2 située dans le hameau de Thai An, commune de Vinh Hai. Photo: VNA

Khanh Hoa (VNA) – Grâce à la mise en œuvre résolue et efficace des mesures engagées, les opérations d’indemnisation, de relogement et de libération des terrains destinés aux projets des centrales nucléaires de Ninh Thuan 1 et Ninh Thuan 2 ont enregistré, au 1er juin, des résultats encourageants. Ces avancées contribuent à accélérer la poursuite des projets et à garantir le respect du calendrier fixé.

Dans la commune de Phuoc Dinh, où sera construite la centrale de Ninh Thuan 1, dans la province de Khanh Hoa (Centre), les autorités locales ont élaboré des plans d’indemnisation pour 852 des 1 129 personnes concernées, soit plus de 75 % des dossiers.

À ce jour, 191 dossiers ont été approuvés et 51 bénéficiaires ont reçu des compensations pour un montant total de près de 164 milliards de dongs. Plus de 94 hectares de terrain ont été récupérés, représentant 18,3 % de la superficie totale du projet. Le montant décaissé atteint ainsi plus de 736 milliards de dongs, soit 44 % du plan prévu.

La situation est encore plus avancée dans la commune de Vinh Hai, site de la centrale de Ninh Thuan 2. Selon les autorités locales, 786 dossiers d’indemnisation ont été établis et 318 approuvés, pour un montant d’environ 990 milliards de dongs. Au 1er juin, 223 bénéficiaires avaient déjà reçu leurs compensations et près de 140 hectares de terrain avaient été récupérés, soit plus de 29 % de la superficie du projet. Le taux de décaissement atteint près de 960 milliards de dongs, correspondant à plus de 62 % des objectifs fixés.

Le vice-président du Département de l’Agriculture et de l’Environnement de la province de Khanh Hoa, Nguyen Minh Thu, a souligné les progrès significatifs enregistrés à Vinh Hai, où les superficies récupérées ainsi que le nombre de dossiers approuvés et indemnisés ont fortement augmenté par rapport à la période précédente. À Phuoc Dinh, malgré les efforts déployés, les procédures d’approbation, de paiement des compensations et de remise des terrains progressent plus lentement.

Parallèlement, le Conseil de gestion des projets de construction de la province de Khanh Hoa accélère la sélection des entreprises chargées de construire les infrastructures des zones de relogement destinées aux habitants affectés. Les travaux liés à la centrale de Ninh Thuan 1 devraient débuter début juin, tandis que ceux concernant Ninh Thuan 2 seront lancés au cours du même mois.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des projets, les autorités provinciales ont demandé aux communes concernées d’appliquer rigoureusement le principe des « six clartés » : responsabilités, missions, calendrier, résultats, efficacité et redevabilité clairement définis. Elles ont également appelé à renforcer la gestion foncière et à poursuivre les efforts pour garantir le respect du calendrier fixé par le gouvernement.

Trinh Minh Hoang a chargé le Département de l’Agriculture et de l’Environnement, en coordination avec le Comité de gestion des projets d’investissement et de construction, de proposer l’élaboration et la promulgation de règlements relatifs à l’attribution de lots de terrain de réinstallation aux différentes catégories de personnes concernées. Il a également demandé aux organismes compétents d’accélérer davantage la mise en œuvre des tâches qui leur sont confiées afin de garantir le respect du calendrier et des objectifs fixés par la province. -VNA

#Centrales nucléaires de Ninh Thuan
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