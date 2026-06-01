Économie

Le marché intérieur recèle un fort potentiel pour l’industrie laitière vietnamienne

Face à une consommation par habitant encore faible, le Vietnam fixe des objectifs ambitieux : moderniser la filière, accroître la production de lait cru national et réduire la dépendance aux importations afin de transformer le marché intérieur en moteur durable de développement industriel et social.

Exposition internationale du secteur laitier et des produits laitiers « Vietnam Dairy 2026 ». Photo: VNA
Exposition internationale du secteur laitier et des produits laitiers « Vietnam Dairy 2026 ». Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Face à une demande intérieure en constante progression, l’industrie laitière vietnamienne accélère sa transformation afin de bâtir une filière moderne, durable et davantage autonome en matières premières. Les autorités et les entreprises misent sur le développement des élevages, l’augmentation de la production de lait frais et l’innovation technologique pour renforcer la compétitivité du secteur et répondre aux nouvelles exigences des consommateurs.

Avec une consommation moyenne d’environ 36 litres de lait par habitant et par an, le Vietnam reste largement en dessous des niveaux observés dans plusieurs pays développés, tels que le Danemark (394 kg), la France (251 kg), les États-Unis (228 kg) ou encore le Japon (61 kg). Cette situation témoigne d’un important potentiel de croissance du marché domestique, dans un contexte marqué par l’amélioration des revenus et une prise de conscience accrue des enjeux nutritionnels.

Au cours des quinze dernières années, la structure du secteur laitier vietnamien a connu une évolution significative. La part du lait liquide produit à partir de lait en poudre reconstitué est passée de 92 % en 2008 à 48,6 % en 2020, avant de tomber à 32,3 % en 2023. Parallèlement, l’utilisation de lait frais dans la transformation a progressé à 67,7 %, illustrant l’intérêt croissant des consommateurs pour des produits plus naturels, nutritifs et transparents quant à leur origine.

Malgré cette dynamique, la production nationale de lait frais ne couvre actuellement qu’environ 40 % des besoins de transformation du pays. Le Vietnam doit ainsi importer chaque année pour plus d’un milliard de dollars de lait et de produits laitiers, principalement du lait en poudre. Cette dépendance pèse sur la balance commerciale et freine le développement des élevages bovins locaux ainsi que la compétitivité des entreprises nationales.

Pour remédier à cette situation, la stratégie de développement du secteur laitier à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, fixe des objectifs ambitieux. D’ici à 2030, la filière vise une croissance annuelle moyenne comprise entre 12 et 14 %, avec une production de lait transformé estimée à 4,2 milliards de litres par an. La production nationale de lait frais devrait atteindre environ 2,6 milliards de litres, permettant de couvrir 60 à 65 % des besoins de transformation.

Le segment du lait en poudre devrait enregistrer une croissance annuelle de 7 à 8 %, avec une production estimée à 245.000 tonnes par an. À plus long terme, le Vietnam ambitionne d’atteindre, d’ici 2045, une consommation moyenne de 100 litres de lait par habitant et par an, tout en assurant 80 à 85 % de l’approvisionnement domestique en lait frais.

Selon Nguyên Xuan Duong, président de l'Association de l'élevage du Vietnam, l’objectif d’une consommation moyenne supérieure à 100 litres de lait par habitant et par an d’ici 2045, avec plus de 60 % de lait frais produit localement, demeure réalisable. Il estime que la transition du lait reconstitué vers le lait frais constitue un choix stratégique à la fois pour la santé publique et pour le développement d’une agriculture autonome.

Le développement des zones d’élevage apparaît comme une priorité essentielle pour exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur. Les autorités encouragent la création de grandes exploitations laitières utilisant des technologies avancées, associées à des coopératives et à des exploitations familiales, afin d’accroître rapidement la production nationale et de réduire la dépendance aux importations.

Ngô Minh Hai, président du conseil d'administration du groupe TH (TH True MILK), a affirmé que le Vietnam disposait des conditions nécessaires pour parvenir à l’autosuffisance en lait frais et que cet objectif devait devenir une priorité nationale. Selon les scénarios avancés par le groupe TH, le pays aurait besoin d’un cheptel d’environ 700.000 vaches laitières d’ici 2035 dans le cadre d’un modèle d’élevage concentré à haute technologie. Ce chiffre pourrait atteindre 1,2 million de vaches laitières si la production continue de reposer principalement sur des exploitations traditionnelles à faible rendement.

Parallèlement à l’augmentation de la production, les entreprises du secteur sont appelées à diversifier leurs produits et à développer des gammes à forte valeur ajoutée répondant aux besoins nutritionnels spécifiques des consommateurs.

Les professionnels du secteur considèrent également le programme de lait scolaire destiné à près de 13,8 millions d’enfants d’âge préscolaire et primaire comme un levier majeur pour soutenir durablement la demande intérieure.

Afin de stimuler davantage la consommation domestique, plusieurs experts et entreprises recommandent la mise en œuvre de politiques de soutien plus ambitieuses, notamment l’application d’un taux de TVA de 0 % sur le lait frais consommé localement, des aides à l’investissement, des facilités de crédit et des soutiens au développement des élevages de haute technologie.

La combinaison d’orientations politiques claires, d’investissements dans les matières premières nationales et d’une évolution vers l’utilisation accrue de lait frais constitue ainsi un levier déterminant pour permettre à l’industrie laitière vietnamienne d’exploiter pleinement le vaste potentiel de son marché intérieur au cours des prochaines décennies.-VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #industrie laitière #filière laitière #Vietnam #marché #production #lait
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Collecte de lait dans une ferme laitière de la Compagnie générale par actions du lait du Vietnam (Vinamilk). Photo: VNA

L’autonomie des matières premières, levier stratégique pour un développement durable de la filière laitière vietnamienne

Plusieurs grands groupes ont choisi d’investir dans l’autonomie des approvisionnements et le développement du lait frais local. Vinamilk a ainsi développé un réseau de fermes écologiques répondant aux standards internationaux afin de sécuriser l’approvisionnement en lait cru de haute qualité et s’affirmer avec confiance sur les marchés internationaux.

Voir plus

L'industrie du cuir et de la chaussure attire des acheteurs au Salon d'automne 2025. Photo : VNA

Textile et chaussure : l’innovation technologique comme levier de croissance

Le fait que les sciences fondamentales constituent le socle du savoir national et la base indispensable à l'autonomie stratégique du pays, impose désormais une transformation profonde aux secteurs piliers de l'économie vietnamienne, en particulier au textile-habillement et à l'industrie de la chaussure, qui doivent progressivement abandonner le modèle fondé sur une main-d’œuvre à bas coût au profit de l'innovation technologique et de la montée en gamme.

Colloque sur la coopération technologique Vietnam-Italie dans la région du Piémont. Photo: VNA

Le Vietnam et le Piémont (Italie) ouvrent de nouvelles perspectives de coopération économique

Les orientations du Vietnam en faveur de l’industrialisation de haute technologie, de la transition verte et de l’innovation, ainsi que la croissance soutenue de son économie, son intégration croissante dans les chaînes d’approvisionnement régionales et les accords de libre-échange de nouvelle génération, ont suscité un vif intérêt auprès des entreprises italiennes.

Le secrétaire général du Parti communiste et président Tô Lâm visite le modèle d’usine pour les technologies de production avancées de Singapour. Photo : VNA

Innovation, IA et métro intelligent : les enseignements de la visite de Tô Lâm à Singapour

Lors de sa visite à Singapour, le Secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm a effectué une série de visites à des infrastructures technologiques et de transport de pointe, mettant en lumière l’intérêt du Vietnam pour les modèles singapouriens d’innovation, d’expérimentation industrielle et de gestion moderne des systèmes ferroviaires urbains.

Hanoï souhaite renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les groupes singapouriens

Hanoï souhaite renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec les groupes singapouriens

Le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, Tran Duc Thang, a salué la présence de longue date et les investissements à grande échelle des entreprises singapouriennes au Vietnam, certaines y étant implantées depuis plus de trente ans. Il a souligné que, dans le contexte du développement positif des relations bilatérales, l’expansion des investissements des groupes singapouriens contribuait activement au renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux pays.

Étudiants effectuant un stage en programmation de microcontrôleurs au Collège de technologie Vietnam-République de Corée, à Bac Giang. Photo : VNA

Le Centre national de l’innovation lance le 1er hackathon national d’IA au Vietnam

Plutôt que de se concentrer sur des concours de programmation mettant principalement en valeur des compétences techniques, le Vietnam AI Hacks plonge les jeunes développeurs dans un environnement bien plus proche des réalités du marché, avec de véritables défis commerciaux, des délais serrés, la pression du produit, des exigences de déploiement et des opportunités de nouer des contacts avec des entreprises et des investisseurs après la compétition.

Des délégués à la séance de travail. Photo: SSC

Vietnam-Thaïlande : coopération renforcée autour des nouveaux produits financiers

La Commission d’État des valeurs mobilières du Vietnam et la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières et des changes ont échangé leurs expériences sur le développement, les mécanismes de gestion et de fonctionnement des produits dérivés sur l’or, des marchés d’actifs numériques, ainsi que sur la gestion des risques et le développement de nouveaux produits financiers.

Un parc industriel VSIP à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Vietnam-Singapour : partenariat renforcé pour une ASEAN résiliente

Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat stratégique global à travers de nouveaux axes de coopération dans les domaines de la transition numérique, de l’énergie verte, des semi-conducteurs et de l’innovation, contribuant non seulement à la croissance des deux pays mais aussi à la consolidation d’une ASEAN résiliente et durable face aux incertitudes géopolitiques et économiques mondiales.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), Hô Sy Hung, s’exprime lors de l’événement. Photo : VNA

Le rapport économique du delta du Mékong 2025 appelle à des percées institutionnelles

Ce rapport présente une analyse complète du paysage économique du delta du Mékong, soulignant que les progrès futurs ne proviendront pas simplement d'une augmentation de la production de riz, de produits aquatiques ou de fruits. La région doit au contraire opérer une transition vers une économie agricole axée sur l'innovation et fondée sur les principes de l'adaptation au changement climatique et du développement durable.

Une chaîne de production de modules de caméra et de composants électroniques destinés à l'exportation dans l'usine de la Sarl MCNEX VINA entièrement à capital sud-coréen, dans le parc industriel de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

IDE : le temps est venu de passer du déroulement du tapis rouge au partenariat à long terme

Pour de nombreux experts, le Vietnam doit désormais passer résolument de l’approche consistant à attirer les investissements directs étrangers (IDE) à tout prix à celle plus sélective et qualitative, fondée sur la technologie, l’innovation, le développement vert, les liens avec les entreprises nationales et la valeur ajoutée comme principaux critères d’évaluation.