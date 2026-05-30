Économie

Tô Lâm reçoit les dirigeants de grands groupes et institutions financières singapouriens

Poursuivant son programme de visite d’État à Singapour et sa participation au Dialogue de Shangri-La 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, dans l’après-midi du 30 mai, des dirigeants de plusieurs grands groupes, entreprises et institutions financières singapouriens.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, reçoit M. Wee Ee Cheong, vice-président et directeur général du groupe bancaire UOB. Photo : VNA.
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, reçoit M. Wee Ee Cheong, vice-président et directeur général du groupe bancaire UOB. Photo : VNA.


Singapour (VNA) – Poursuivant son programme de visite d’État à Singapour et sa participation au Dialogue de Shangri-La 2026, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu, dans l’après-midi du 30 mai, des dirigeants de plusieurs grands groupes, entreprises et institutions financières singapouriens investissant et opérant au Vietnam.

Lors des rencontres, Tô Lâm a réaffirmé que le Vietnam attachait une grande importance aux investissements étrangers et s’employait à créer les conditions les plus favorables pour permettre aux entreprises internationales de développer durablement leurs activités dans le pays. Il a souligné la détermination du Vietnam à poursuivre l’amélioration de son cadre institutionnel, à accélérer les réformes administratives, à promouvoir la décentralisation, la transformation numérique et l’application des sciences et des technologies afin d’améliorer davantage l’environnement des affaires et la compétitivité nationale.

Recevant les dirigeants de CapitaLand Development, le dirigeant vietnamien a salué les contributions du groupe au cours de plus de 32 années de présence au Vietnam, notamment dans le développement immobilier. Il a accueilli favorablement les projets d’expansion de CapitaLand dans les domaines de l’urbanisme, du logement vert, de l’immobilier industriel, de la logistique et des centres de données écologiques.

Tô Lâm a souligné que le Vietnam encourageait les projets immobiliers de haute qualité, intelligents et respectueux de l’environnement, contribuant à une utilisation efficace du foncier, à l’amélioration des infrastructures urbaines et à la modernisation des grandes villes du pays.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, reçoit M. Wee Ee Cheong, vice-président et directeur général de la banque UOB. Photo : VNA



Les responsables de CapitaLand ont exprimé leur appréciation des réformes engagées récemment par le Vietnam pour perfectionner son cadre juridique et améliorer l’environnement d’investissement, affirmant leur volonté de renforcer davantage leur présence sur le marché vietnamien.

Lors de sa rencontre avec les dirigeants du groupe Sembcorp, Tô Lâm a salué les contributions de l’entreprise au développement économique du Vietnam au cours des trois dernières décennies, en particulier à travers le modèle des parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP) et ses projets dans le secteur énergétique.

Estimant que les VSIP constituaient un symbole du partenariat économique entre les deux pays, il a proposé à Sembcorp de poursuivre l’extension de ce modèle, avec pour objectif qu’à terme chacune des provinces et villes vietnamiennes dispose d’au moins un parc industriel VSIP. Ces zones industrielles de nouvelle génération devraient évoluer vers des modèles verts et intelligents, intégrant innovation, infrastructures numériques, logistique moderne et écosystèmes de production à faibles émissions.

Les dirigeants de Sembcorp ont soutenu cette orientation et réaffirmé leur volonté de poursuivre leurs investissements au Vietnam, notamment dans la formation de ressources humaines de haute qualité, le transfert de technologies et l’attraction de nouveaux investisseurs internationaux.

Recevant les dirigeants du groupe SATS, Tô Lâm a salué la coopération durable entre SATS et Vietnam Airlines. Il a indiqué que le Vietnam accordait une priorité particulière au développement d’infrastructures aéroportuaires et logistiques modernes afin de répondre à la croissance du commerce, des exportations, du commerce électronique, du tourisme et de la connectivité internationale.

Le dirigeant vietnamien a encouragé SATS à approfondir sa coopération avec Vietnam Airlines et les organismes compétents afin de concrétiser les projets liés à l’exploitation des terminaux de fret, à la gestion logistique aéroportuaire, à la formation du personnel et au transfert de savoir-faire opérationnel.

Les responsables de SATS ont fait part de leur intention d’élargir leurs investissements au Vietnam dans les domaines des terminaux de fret aérien et des services logistiques aéroportuaires, tout en partageant leur expertise technique avec les partenaires vietnamiens.

Lors de sa rencontre avec les représentants de SEA Limited, Tô Lâm a salué les contributions des plateformes Shopee, ShopeePay et SPX au développement du commerce électronique et de l’économie numérique au Vietnam.

Les dirigeants de SEA Limited ont exprimé leur admiration pour la vision du Vietnam en matière de développement scientifique et technologique et leur souhait d’étendre leurs activités dans les secteurs bancaires, financiers et logistiques.

Le secrétaire général et président de la République du Vietnam a encouragé l’entreprise à renforcer sa coopération afin de promouvoir le commerce électronique, d’accompagner la transformation numérique des petites et moyennes entreprises, d’élargir les débouchés commerciaux et de favoriser une intégration plus profonde des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement numériques régionales.

Il a également invité SEA Limited à étudier de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle (IA), des données numériques, des paiements électroniques, des services financiers numériques et du commerce électronique transfrontalier.

Recevant les dirigeants de Keppel Limited, Tô Lâm a salué la volonté du groupe d’élargir ses investissements au Vietnam. Il a souligné que le pays privilégiait les investisseurs disposant d’une forte expertise dans les technologies, la finance, les infrastructures urbaines modernes et la gestion durable.

Le dirigeant vietnamien a encouragé Keppel à développer des projets dans les infrastructures vertes, les solutions d’économie d’énergie, l’adaptation au changement climatique, les villes à faibles émissions, les centres de données, l’informatique en nuage, les infrastructures dédiées à l’IA ainsi que les systèmes numériques garantissant la sécurité et la souveraineté des données.

Le Vietnam accueille également favorablement les initiatives de coopération dans les domaines des villes intelligentes, de la logistique verte, des carburants aéronautiques durables et de la connexion des écosystèmes d’innovation.

Les dirigeants de Keppel ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le Vietnam dans son développement socio-économique, notamment à travers des projets d’infrastructures durables et d’amélioration de la qualité de vie de la population.

Lors de sa rencontre avec les responsables de la banque UOB, Tô Lâm a salué les contributions de l’établissement, présent au Vietnam depuis 1993, au développement économique du pays.

Les représentants d’UOB ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leurs investissements au Vietnam et à soutenir le développement du futur Centre financier international du Vietnam afin qu’il devienne une porte d’entrée financière régionale. La banque souhaite également contribuer à l’attraction des investissements directs étrangers, au renforcement de la compétitivité des entreprises vietnamiennes et à leur intégration plus profonde dans les chaînes de valeur de l’ASEAN grâce à la coopération et à l’innovation.

Tô Lâm a souligné que le Vietnam accordait une attention particulière au développement d’un Centre financier international connecté à la région, axé sur la finance verte, l’innovation et les services financiers à forte valeur ajoutée. Il a invité UOB à intensifier sa coopération dans les secteurs bancaire et financier, tout en accompagnant les entreprises vietnamiennes dans l’amélioration de leur gouvernance, leur accès aux capitaux, leur internationalisation et leur intégration aux chaînes de valeur régionales. - VNA

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