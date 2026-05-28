Commerce, innovation et investissement au cœur du partenariat Vietnam–Australie-Occidentale

Canberra (VNA) - Le consul général du Vietnam à Perth, Phạm Hai Anh, a reçu le 28 mai David Morgan, président du Conseil d’affaires Australie-Occidentale – Vietnam.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des mesures visant à approfondir la coopération entre le Vietnam et l’État d’Australie-Occidentale dans des secteurs clés tels que le commerce, l’investissement, la science, la technologie, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Le consul général Pham Hai Anh a souligné que les bonnes relations politiques entre le Vietnam et l'Australie doivent continuer à se concrétiser par des programmes de coopération économique et d'investissement réels et efficaces, correspondant au potentiel et aux besoins des deux pays.

Saluant le rôle de passerelle du Conseil d’affaires dans la promotion des flux économiques entre le Vietnam et l’Australie-Occidentale, le diplomate a appelé à une coordination plus étroite afin de renforcer le partage d’informations sur les opportunités d’investissement et de soutenir les connexions entre entreprises.Une priorité sera accordée à des domaines clés tels que la science, la technologie, les minéraux stratégiques et l’agriculture de haute technologie, tout en valorisant le potentiel de coopération dans le tourisme et les échanges culturels.

De son côté, le président du Conseil d’affaires Australie-Occidentale – Vietnam, David Morgan, a félicité le consul général Phạm Hai Anh pour sa prise de fonction en Australie-Occidentale. Il a estimé que cet État australien dispose d’un fort potentiel de coopération avec le Vietnam, bien qu’il reste encore peu connu des entreprises vietnamiennes.

Il a également indiqué que la communauté d’affaires australienne manque d’informations sur les capacités des partenaires vietnamiens. Selon lui, la priorité du Conseil d’affaires sera de renforcer les liens entre entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises. Le conseil accorde une attention particulière à la jeune génération d’entrepreneurs afin de construire une base solide pour l’avenir.

Il a affirmé que la technologie, l’innovation, l’intelligence artificielle et l’automatisation seront au cœur de la coopération dans les années à venir.À l’issue de la rencontre, les deux parties ont convenu de collaborer pour concrétiser ces orientations.

Elles entendent également renforcer la coopération au niveau local, notamment en favorisant les liens entre les communautés d’affaires de Hô Chi Minh-Ville et de Perth à travers leurs organisations représentatives, tout en intensifiant les échanges de délégations et le partage régulier d’informations.-VNA