Politique

Vietnam–Singapour : un partenariat stratégique parmi les plus avancés d’Asie du Sud-Est

À la veille de la visite d’État du dirigeant vietnamien To Lam à Singapour, des experts singapouriens estiment que les relations Vietnam–Singapour figurent parmi les partenariats les plus dynamiques et avancés d’Asie du Sud-Est. Portée par une forte complémentarité économique et des ambitions communes en matière d’innovation, d’énergie, d’intelligence artificielle et de développement durable, cette coopération est appelée à jouer un rôle stratégique croissant au sein de l’ASEAN.

Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew. Photo: VNA
Le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les relations entre le Vietnam et Singapour figurent parmi les partenariats les plus avancés d’Asie du Sud-Est, a affirmé le docteur Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, maître de conférences en études sur l’Asie du Sud-Est à l’Université nationale de Singapour (NUS), lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Singapour.

Cette appréciation a également été partagée par le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, qui a mis en avant plusieurs domaines de coopération concrets ainsi que les échanges de haut niveau entre les deux pays, notamment la prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam à Singapour, prévue du 29 au 31 mai.

Suivant l’évolution des relations bilatérales depuis le début des années 2000, le docteur Mohamed Effendy a estimé que les liens Vietnam–Singapour ont atteint un haut niveau de maturité, devenant l’un des partenariats les plus dynamiques et progressistes de la région. Selon lui, cette relation contribue non seulement à la stabilité régionale, mais constitue également un pilier important de l’ASEAN.

Il a souligné que la position de Singapour en tant que premier investisseur étranger au Vietnam, avec des projets représentant plusieurs milliards de dollars, illustre l’intégration économique profonde entre les deux pays. Plus important encore, les deux nations partagent un engagement commun en faveur d’un ordre international fondé sur le droit et du règlement pacifique des différends, offrant ainsi un modèle de gouvernance pour la région.

Le professeur Vu Minh Khuong a pour sa part exprimé sa satisfaction face à l’enthousiasme croissant des acteurs locaux des deux pays pour la coopération bilatérale. Selon lui, la visite prochaine de To Lam à Singapour crée une forte dynamique pour accélérer les ambitions de coopération des deux parties.

Il a indiqué que les dirigeants de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, de la NUS ainsi que des entreprises vietnamiennes multiplient actuellement les échanges sur de nombreux sujets, allant des semi-conducteurs à la formation des ressources humaines, en passant par les grands défis de développement tels que le delta du Mékong.

Selon le professeur, le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire ainsi que des transports maritimes et aériens pourrait apporter une valeur considérable. En collaborant avec Singapour, le Vietnam pourrait également bénéficier de son expérience en matière de gouvernance et de mobilisation des ressources financières.

Il a souligné que Singapour accueille les sièges régionaux de nombreuses grandes entreprises mondiales. Ainsi, un approfondissement des échanges entre les deux pays pourrait permettre au Vietnam de devenir lui aussi un centre stratégique dans plusieurs secteurs.

Le professeur a estimé que Singapour pourrait servir de plateforme pour aider le Vietnam à attirer des talents et des ressources internationales afin de relever des défis majeurs, notamment dans les domaines de la productivité, de la souveraineté en intelligence artificielle (IA), des centres de données, des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau dans le delta du Mékong, du fleuve Rouge et des régions centrales, ainsi que du développement touristique.

Selon lui, certains secteurs vietnamiens, comme le tourisme ou l’énergie, pourraient enregistrer une croissance à deux chiffres grâce au renforcement de la coopération avec Singapour.

Face à ces perspectives prometteuses, le professeur Vu Minh Khuong a estimé que la visite de Tô Lâm à Singapour revêt une importance particulière. Il a considéré qu’il s’agit d’une étape clé pour concrétiser le partenariat stratégique intégral récemment renforcé par les deux pays en mars 2025.

Il a enfin souligné que le Vietnam accordera une attention particulière au renforcement de ses liens stratégiques avec Singapour afin d’atteindre ses objectifs de développement rapide, tout en contribuant à améliorer la résilience et l’efficacité du développement de Singapour dans les années à venir. -VNA

#Vietnam #Singapour
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Des Vietnamiennes en Thaïlande visitent le mémorial du Président Hô Chi Minh, dans la province d'Udon Thani. Photo : VNA

Les communautés vietnamiennes en Thaïlande, à Singapour et aux Philippines renforcent les liens régionaux

La Thaïlande, Singapour et les Philippines, proches géographiquement du Vietnam, partagent des similitudes culturelles avec ce pays. Bien que les communautés vietnamiennes de ces pays diffèrent par leur taille, leur histoire et leur composition, elles ont toutes contribué de manière significative à l'amitié et à la coopération bilatérales dans de nombreux domaines, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et à approfondir les relations amicales ces dernières années.

Entretien entre le dirigeant Tô Lâm et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, en mars 2025. Photo: VNA

Tô Lâm à Singapour : coopération stratégique et enjeux régionaux au cœur des discussions

La visite d’État du secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm à Singapour, du 29 au 31 mai, marque une nouvelle étape dans le développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. Elle témoigne également du rôle croissant du Vietnam sur la scène régionale et internationale, alors que le dirigeant vietnamien doit intervenir au Dialogue Shangri-La, principal forum asiatique sur la sécurité.

Singapour portée par le boom des investissements dans l’IA

Singapour portée par le boom des investissements dans l’IA

Les institutions financières internationales se montrent plus optimistes quant aux perspectives économiques de Singapour pour 2026, soutenues par d’importants investissements dans l’intelligence artificielle (IA), un essor du secteur de la construction et des flux de capitaux vers des valeurs refuges.

Voir plus

Entrevue entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président du Parlement et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président du Parlement thaïlandais

En visite officielle en Thaïlande, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 28 mai le président du Parlement et de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Saram. Les deux dirigeants ont souligné l’importance du nouveau Partenariat stratégique global et affirmé leur volonté de renforcer la coopération parlementaire et bilatérale dans de nombreux domaines.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’exprime en clôture de la Conférence nationale des Conseils populaires, à Hanoi, le 28 mai. Photo : VNA

La satisfaction des citoyens sert de mesure de la performance des Conseils populaires

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité de renforcer la direction du Parti sur l’organisation et le fonctionnement des Conseils populaires, de poursuivre le déploiement de l’option du Parti visant à construire un État de droit socialiste, de renouveler le modèle d’administration locale, de promouvoir la démocratie socialiste et de renforcer la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico. Photo: VNA

Le monument à Hô Chi Minh rouvre ses portes à Mexico à l’occasion du 136e anniversaire de sa naissance

Pour des générations de Mexicains, le Président Hô Chi Minh a été non seulement le leader du peuple vietnamien, mais aussi un symbole mondial de courage, de résilience et d’aspiration à la justice. Sa statue, érigée dans un parc nommé “Liberté pour les peuples”, est tout à fait appropriée, car sa vie et son idéologie incarnaient la liberté, la dignité humaine et la solidarité internationale.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Manh Cuong. Photo: VNA

La visite du leader Tô Lâm va renforcer le partenariat stratégique avec le Philippines

Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong a souligné les attentes de ce voyage, notamment le renforcement et l’approfondissement de la confiance politique entre les deux pays, la création d’une nouvelle dynamique pour la coopération économique, un pilier des relations bilatérales, ainsi que la coopération en matière de défense et de sécurité, la promotion de la coopération maritime et océanique, et la coordination entre les deux pays au sein de l’ASEAN et des mécanismes multilatéraux.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tam, rencontre à Canberra la haute-commissaire de Nauru en Australie, Camilla Solomon. Photo: VNA

Nauru considère le Vietnam comme un partenaire prometteur dans divers secteurs

La haute-commissaire de Nauru en Australie a indiqué que Nauru, riche en ressources maritimes, considérait le Vietnam comme un modèle de développement et un partenaire prometteur dans l’approvisionnement en produits essentiels, la coopération dans la pêche au thon et le développement des infrastructures.

Les dirigeants des deux pays passent en revue la garde d’honneur des Forces armées royales thaïlandaises. Photo : VNA

Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant Tô Lâm et de son épouse en Thaïlande

Le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul et son épouse ont présidé la cérémonie d’accueil officielle du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République socialiste du Vietnam, Tô Lâm, de son épouse ainsi que de la haute délégation vietnamienne dans la matinée du 28 mai. 

Des Cubains participent à un rassemblement dans la capitale La Havane, le 16 avril 2026 au matin, affichant leur détermination et leur confiance dans la voie du socialisme. Photo: VNA

À l’ONU, le Vietnam réitère son soutien au peuple cubain

Lors d’une réunion du Mouvement des non-alignés au siège des Nations unies à New York, l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a exprimé la profonde solidarité du Vietnam envers le peuple cubain face aux difficultés actuelles.

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

À l’invitation du Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue une visite officielle en Thaïlande du 27 au 29 mai

Le dirigeant To Lam et son épouse arrivent à Bangkok. Photo: VNA

Bangkok accueille le dirigeant vietnamien To Lam

Au cours de son séjour dans la capitale thaïlandaise, le dirigeant vietnamien doit rencontrer le Roi et la Reine de Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais ainsi que plusieurs hauts responsables du Royaume afin d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies. Photo: VNA

Le Vietnam plaide pour un multilatéralisme renforcé

L'ambassadeur Do Hung Viet a réaffirmé l’engagement constant du Vietnam en faveur de la Charte des Nations unies, du droit international, du multilatéralisme et du système international centré sur l’ONU.