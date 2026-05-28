Vietnam–Singapour : un partenariat stratégique parmi les plus avancés d’Asie du Sud-Est

Hanoï (VNA) – Les relations entre le Vietnam et Singapour figurent parmi les partenariats les plus avancés d’Asie du Sud-Est, a affirmé le docteur Mohamed Effendy B. Abdul Hamid, maître de conférences en études sur l’Asie du Sud-Est à l’Université nationale de Singapour (NUS), lors d’un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Singapour.

Cette appréciation a également été partagée par le professeur Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew, qui a mis en avant plusieurs domaines de coopération concrets ainsi que les échanges de haut niveau entre les deux pays, notamment la prochaine visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam à Singapour, prévue du 29 au 31 mai.

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Suivant l’évolution des relations bilatérales depuis le début des années 2000, le docteur Mohamed Effendy a estimé que les liens Vietnam–Singapour ont atteint un haut niveau de maturité, devenant l’un des partenariats les plus dynamiques et progressistes de la région. Selon lui, cette relation contribue non seulement à la stabilité régionale, mais constitue également un pilier important de l’ASEAN.

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Il a souligné que la position de Singapour en tant que premier investisseur étranger au Vietnam, avec des projets représentant plusieurs milliards de dollars, illustre l’intégration économique profonde entre les deux pays. Plus important encore, les deux nations partagent un engagement commun en faveur d’un ordre international fondé sur le droit et du règlement pacifique des différends, offrant ainsi un modèle de gouvernance pour la région.

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Le professeur Vu Minh Khuong a pour sa part exprimé sa satisfaction face à l’enthousiasme croissant des acteurs locaux des deux pays pour la coopération bilatérale. Selon lui, la visite prochaine de To Lam à Singapour crée une forte dynamique pour accélérer les ambitions de coopération des deux parties.

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Il a indiqué que les dirigeants de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, de la NUS ainsi que des entreprises vietnamiennes multiplient actuellement les échanges sur de nombreux sujets, allant des semi-conducteurs à la formation des ressources humaines, en passant par les grands défis de développement tels que le delta du Mékong.

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Selon le professeur, le renforcement de la coopération dans les domaines de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire ainsi que des transports maritimes et aériens pourrait apporter une valeur considérable. En collaborant avec Singapour, le Vietnam pourrait également bénéficier de son expérience en matière de gouvernance et de mobilisation des ressources financières.

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Il a souligné que Singapour accueille les sièges régionaux de nombreuses grandes entreprises mondiales. Ainsi, un approfondissement des échanges entre les deux pays pourrait permettre au Vietnam de devenir lui aussi un centre stratégique dans plusieurs secteurs.

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Le professeur a estimé que Singapour pourrait servir de plateforme pour aider le Vietnam à attirer des talents et des ressources internationales afin de relever des défis majeurs, notamment dans les domaines de la productivité, de la souveraineté en intelligence artificielle (IA), des centres de données, des énergies renouvelables, de la gestion de l’eau dans le delta du Mékong, du fleuve Rouge et des régions centrales, ainsi que du développement touristique.

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Selon lui, certains secteurs vietnamiens, comme le tourisme ou l’énergie, pourraient enregistrer une croissance à deux chiffres grâce au renforcement de la coopération avec Singapour.

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Face à ces perspectives prometteuses, le professeur Vu Minh Khuong a estimé que la visite de Tô Lâm à Singapour revêt une importance particulière. Il a considéré qu’il s’agit d’une étape clé pour concrétiser le partenariat stratégique intégral récemment renforcé par les deux pays en mars 2025.

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Il a enfin souligné que le Vietnam accordera une attention particulière au renforcement de ses liens stratégiques avec Singapour afin d’atteindre ses objectifs de développement rapide, tout en contribuant à améliorer la résilience et l’efficacité du développement de Singapour dans les années à venir. -VNA

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