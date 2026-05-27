Bangkok accueille le dirigeant vietnamien To Lam

Bangkok (VNA) - Dans le cadre de sa visiste officielle en Thaïlande, après avoir achevé ses activités dans la province d’Udon Thani, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, est arrivé à Bangkok dans l’après-midi du 27 mai.

Au cours de son séjour dans la capitale thaïlandaise, le dirigeant vietnamien doit rencontrer le Roi et la Reine de Thaïlande, le Premier ministre thaïlandais ainsi que plusieurs hauts responsables du Royaume afin d’échanger sur les grandes orientations destinées à mettre en œuvre un nouveau cadre de coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, à l'aéroport international de Don Mueng, à Bangkok. Photo: VNA

Il participera également à un Forum d’affaires Vietnam-Thaïlande et assistera à la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays.

Cinquante ans depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1976, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande continuent de se renforcer et de se développer de manière globale, devenant l’un des partenariats les plus dynamiques et les plus efficaces au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

S’appuyant sur des liens d’amitié solides et sur un important potentiel de coopération, la visite officielle du dirigeant vietnamien To Lam est considérée comme une occasion de donner une nouvelle impulsion aux relations Vietnam-Thaïlande et de porter leur coopération à un niveau supérieur dans les années à venir. - VNA

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