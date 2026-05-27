Rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

Oudomxay (VNA) – Le Comité spécial du gouvernement lao, les autorités des provinces du Nord du Laos ainsi que l’administration de la province d’Oudomxay ont solennellement organisé, le 26 mai à Oudomxay, une cérémonie de recueillement, d’adieu et de remise des restes de neuf soldats volontaires et experts militaires vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre.



La cérémonie a réuni des représentants des autorités et des organisations du Parti de six provinces septentrionales du Laos, à savoir Oudomxay, Luang Prabang, Luang Namtha, Xayabouly, Phongsaly et Bokeo. Étaient également présents des représentants du Comité spécial du gouvernement lao, des responsables des services et secteurs de la province d’Oudomxay, ainsi que de nombreux officiers, soldats des forces armées et habitants locaux.



Du côté vietnamien figuraient notamment le consul général du Vietnam à Luang Prabang, Vu Ngoc Ly, le général de division Nguyen Hong Thai, commissaire politique adjoint et chef du Comité de pilotage 515 de la 2e Région militaire, des officiers et soldats de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la 2e Région militaire, des membres de l’Association des Vietnamiens d’Oudomxay, ainsi qu’un grand nombre de citoyens et d’élèves.

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Lors de la cérémonie. Photo : VNA





Prenant la parole lors de la cérémonie, Souvat Mahavongsanan, vice-président du Comité administratif provincial et chef du Comité spécial de la province d’Oudomxay, a affirmé que le Parti, l’État, l’armée et le peuple lao garderaient à jamais gravés dans leur mémoire les immenses mérites des soldats volontaires et experts vietnamiens, qui n’ont pas hésité à sacrifier leur vie aux côtés de l’armée et du peuple lao dans la lutte pour la libération nationale. Selon lui, le sacrifice de ces héros constitue un témoignage éclatant de la solidarité spéciale et de l’alliance de combat fidèle entre les peuples lao et vietnamien.



Au nom du Comité de pilotage 515 de la 2e Région militaire ainsi que des familles des martyrs, le général de division Nguyen Hong Thai a exprimé sa profonde gratitude envers le Comité spécial du gouvernement lao, les autorités et les habitants des provinces septentrionales du Laos pour leur soutien constant dans les opérations de recherche, d’exhumation, de regroupement et de rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos.



Il a indiqué qu’au cours des guerres, environ 2.300 soldats volontaires et experts vietnamiens étaient tombés dans les six provinces du Nord du Laos. À ce jour, 1.870 restes ont été retrouvés et rapatriés, tandis que près de 500 demeurent encore introuvables. Durant la saison sèche 2025-2026, l’équipe de recherche de la 2e Région militaire a retrouvé 19 dépouilles, dont 10 ont déjà été rapatriées lors de la première phase, tandis que les neuf restantes font l’objet de cette seconde opération de rapatriement.



Le général Nguyen Hong Thai a souligné que cette cérémonie revêtait une signification particulière, intervenant alors que le gouvernement vietnamien lance la « Campagne des 500 jours et nuits pour accélérer la recherche, le regroupement et l’identification des restes des martyrs », en vue du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs (15 mars 2026 – 27 juillet 2027). Il a également exprimé le souhait que le Comité spécial du gouvernement lao ainsi que les autorités et le peuple lao continuent d’apporter leur soutien afin que les opérations de recherche obtiennent davantage de résultats et permettent aux héros tombés au combat de regagner au plus tôt la terre natale vietnamienne.



En présence des délégués, le général de brigade Tui Phommixay, commissaire politique du commandement militaire de la province d’Oudomxay, représentant la partie lao, et le colonel Du Cong Thinh, chef de l’équipe de recherche et de rapatriement des restes des martyrs de la 2e Région militaire, représentant la partie vietnamienne, ont signé le procès-verbal de remise des restes de neuf martyrs destinés à être rapatriés au Vietnam.



Dans une profonde émotion, des moines bouddhistes lao ont célébré des rites religieux traditionnels afin de prier pour le repos des âmes des martyrs. Dans une atmosphère solennelle, les délégations ont successivement offert encens et fleurs, exprimant leur profonde reconnaissance envers les soldats volontaires et experts vietnamiens tombés héroïquement pendant la guerre pour l’indépendance et la liberté des deux peuples ainsi que pour leur noble devoir internationaliste.



La cérémonie de rapatriement des restes des héros et experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre s’est déroulée dans une vive émotion, empreinte de recueillement et de gratitude infinie de la part des peuples frères vietnamien et lao.- VNA