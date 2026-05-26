Politique

Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 : Façonner un avenir commun centré sur les peuples

Hanoï accueillera les 9 et 10 juin 2026 le Forum sur l’avenir de l’ASEAN (AFF 2026), un rendez-vous régional majeur consacré à la paix, à la prospérité et à une communauté centrée sur les peuples. Réunissant dirigeants politiques, experts, entreprises et jeunes de la région, l’événement ambitionne de contribuer à la Vision ASEAN 2045 dans un contexte géopolitique mondial en mutation.

Les délégués à la conférence de presse pour annoncer officiellement le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA
Les délégués à la conférence de presse pour annoncer officiellement le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2026 (ASEAN Future Forum - AFF 2026) aura lieu les 9 et 10 juin 2026 dans la capitale Hanoï.

​Lors de la conférence de presse pour annoncer officiellement cet événement, tenue le 26 mai à Hanoï, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong a rappelé que cette initiative avait été proposée par le Premier ministre vietnamien lors du 43e Sommet de l’ASEAN en Indonésie, en septembre 2023. Après deux éditions réussies en 2024 et 2025, le Forum s’affirme désormais comme une plateforme régionale de dialogue stratégique, complémentaire aux mécanismes officiels de l’ASEAN.

​Selon le vice-ministre, l’AFF 2026 représente un événement diplomatique multilatéral majeur pour le Vietnam, organisé après le 14e Congrès national du Parti, les élections législatives et la consolidation des principales fonctions dirigeantes du pays. Le Forum illustrera la politique étrangère d'indépendante, d'autonomie et de paix du Vietnam, tout en renforçant l’image d’un pays moderne, dynamique et profondément intégré au monde.

​Placée sous le thème « Façonner ensemble un avenir commun : paix, prospérité et peuples au cœur de l’action », cette édition entend répondre aux défis géopolitiques actuels tout en mettant l’accent sur le bien-être des habitants.

Nguyen Manh Cuong a souligné que le principe « centré sur les peuples » devait guider la construction de la Communauté de l’ASEAN afin que personne ne soit laissé de côté dans les transformations économiques et technologiques en cours.

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le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

Le programme de l’AFF 2026 comprendra d'une vingtaine d'activités. Le 8 juin seront organisés plusieurs événements préparatoires, notamment un dialogue entre partis politiques d’Asie du Sud-Est, une conférence des dirigeants des villes de l’ASEAN, une table ronde sur la sous-région du Mékong, une conférence des jeunes d'Asie du Sud-Est et un échange de vue sur la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA).​

L’ouverture officielle aura lieu le 9 juin à l’hôtel Melia Hanoi, en présence de hauts dirigeants vietnamiens et de responsables de plusieurs pays membres de l’ASEAN. Les discussions porteront notamment sur la résilience régionale, la prévention des conflits, l’IA, les technologies financières (Fintech), la sécurité énergétique et les modèles de développement.​

Le docteur Nguyen Hung Son, directeur de l’Académie diplomatique du Vietnam, a indiqué que le Forum réunirait, au-delà des responsables politiques, des représentants du monde des affaires, des universitaires, des jeunes, des représentants d'organisations sociales ainsi que des habitants. Il a exprimé l’espoir que l’AFF devienne un « incubateur » d’idées nouvelles pour relever les défis régionaux.

Lors de la séance de questions-réponses organisée dans le cadre de la conférence de presse, les responsables du ministère des Affaires étrangères et de l’Académie diplomatique ont répondu aux questions des journalistes concernant la mise en œuvre du thème « placer les citoyens au centre », le dialogue entre les partis politiques d’Asie du Sud-Est ainsi que le rôle des grandes métropoles au sein de l’ASEAN.

Concernant la question de Mer Orientale, Nguyen Hung Son a réaffirmé que la paix, la stabilité, le respect du droit international et le règlement pacifique des différends demeuraient des priorités essentielles pour le Vietnam et l’ASEAN.

L’AFF 2026 devrait prolonger les succès des éditions précédentes et confirmer davantage son statut de forum de référence, apportant des idées stratégiques et des actions concrètes pour réaliser la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, avec pour ambition une ASEAN pacifique, solidaire, résiliente, dynamique, innovante et véritablement centrée sur les peuples. -VNA

#Forum sur l’avenir de l’ASEAN #AFF 2026 #Hanoï #Vietnam
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