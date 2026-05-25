Le Premier ministre Lê Minh Hung appelle à accélérer les projets de logements locatifs

Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Lê Minh Hung a appelé lundi 25 mai à une réorientation du développement du marché immobilier vers un modèle combinant logements commerciaux et logements locatifs, considérant ce dernier segment comme une stratégie à long terme visant à répondre aux besoins en logement de larges segments de la population.



Lors d’une réunion avec le Comité populaire de la ville de Hanoi et des représentants des ministères et des agences, le chef du gouvernement a souligné que le logement locatif devait devenir une priorité, en particulier pour les ouvriers, les travailleurs, les étudiants, les fonctionnaires et les membres des forces armées qui ont besoin d’accéder à des logements abordables et stables.



La réunion visait à mettre en œuvre les orientations définies dans le communiqué n°64-TB/VPTW du 22 mai 2025 sur les conclusions faites par le secrétaire général et président Tô Lâm sur le déploiement de la mise en œuvre de la directive n°34-CT/TW du Secrétariat du Comité central du Parti sur le développement du logement social et les orientations du développement du logement dans la période à venir. Parmi les priorités définies figurait la promotion des modèles de logements locatifs dans les grandes villes, les parcs industriels, les zones économiques et les corridors économiques stratégiques.



Lors de la réunion, les participants ont évalué la demande réelle de logements locatifs à Hanoi selon différents groupes sociaux et segments de marché, analysé l’écart existant entre l’offre et la demande et discuté des mécanismes permettant de mobiliser des ressources financières et d’améliorer le cadre juridique afin d’accélérer ce type de projets.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné un large consensus dégagé lors de la réunion sur la nécessité de poursuivre l’amélioration des institutions et des politiques relatives au développement du logement locatif. Il a souligné que Hanoi, l’une des villes à la croissance la plus rapide du pays, avait été choisie comme modèle pilote pour la mise en œuvre de nouvelles politiques et le partage d’enseignements pouvant être ensuite étendus à d’autres régions.

Il a salué les progrès accomplis ces dernières années en matière de logement social, grâce à l’amélioration progressive du cadre juridique, à la simplification des procédures et à l’augmentation de l’offre de logements. Il a souligné que Hanoi avait dépassé ses objectifs de développement du logement social fixés pour 2025 et qu’elle menait actuellement de nombreux projets pour les prochaines phases.

Le chef du gouvernement a toutefois averti que le marché immobilier présente toujours des déséquilibres, l’offre restant principalement concentrée sur les logements commerciaux à vendre, tandis que le segment du logement locatif à long terme à des prix abordables pour les revenus des ménages reste très insuffisant.

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, fait rapport sur l'avancement des projets de logements locatifs. Photo: VNA

Cette situation est aggravée par l’utilisation inefficace d’une partie du parc de logements sociaux et par le manque d’incitations suffisamment attractives pour encourager le secteur privé à investir dans le logement locatif à long terme.



Le dirigeant a indiqué que l’État ne subventionnait pas le logement, mais qu’il ne laissait pas non plus le marché s’autoréguler seul ; qu’il jouait plutôt un rôle de facilitation par le biais de politiques relatives à l’aménagement du territoire, au foncier, au financement et au crédit.



Il a également souligné que le développement du logement locatif devait être intégré à la planification urbaine, à l’aménagement du territoire, au développement des transports publics, des parcs industriels et du marché du travail, en privilégiant les grandes villes et les corridors économiques clés dotés d’infrastructures synchrones, propices à la vie quotidienne et au déplacement des résidents.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a également plaidé pour une mobilisation diversifiée des ressources, des fonds de l’État ainsi qu’une fludification des sources de financement privé, celles à long terme des fonds d’investissement et d’établissements de crédit.



Il a demandé de s’attaquer résolument à la situation des logements sociaux inhabités ou sous-utilisés, et de renforcer les contrôles afin de prévenir les abus et la spéculation immobilière.



Concernant Hanoi, il a exhorté la ville à prendre l’initiative de mettre en œuvre des projets de logements locatifs de grande envergure, en tirant parti des mécanismes spécifiques prévus par la Loi sur la capitale.



Elle devra revoir l’utilisation des sols et les bâtiments publics disponibles à cette fin, l’objectif étant de lancer certains projets dès juin 2026 et de soumettre un plan d’investissement et d’exploitation détaillé d’ici juillet prochain. Les expériences et les mécanismes pilotes appliqués à Hanoi pourront ensuite être étendus à d’autres provinces et villes du pays.



Le ministère de la Construction a été chargé de coordonner avec les grandes villes telles que Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Hai Phong et Dà Nang l’élaboration d’une carte nationale de l’offre et de la demande de logements locatifs, ainsi que la proposition d’objectifs de développement concrets pour ce segment.



Dans le même temps, le ministère de la Construction assumera la responsabilité principale et coordonnera avec les ministères et les organismes concernés pour réviser et modifier la Loi sur le logement et la Loi sur le commerce immobilier dans l’esprit du communiqué n°64-TB/VPTW, et les soumettre à la deuxième session de l’Assemblée nationale en octobre 2026.



De son côté, le ministère des Finances étudiera des mécanismes d’incitation fiscale et financière pour attirer les investissements privés, tandis que la Banque d’État du Vietnam étudiera et proposera au Premier ministre des politiques de crédit préférentielles pour les investisseurs avec des taux stables et des conditions de prêt adaptées aux projets de logements locatifs à long terme.



Le Premier ministre Lê Minh Hung a réaffirmé que le développement du logement locatif n’est pas seulement une question économique, mais aussi une politique sociale essentielle qui reflète l’engagement du Parti et de l’État à améliorer les conditions de vie de la population. – VNA