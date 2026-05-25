Société

Le gouvernement ordonne l'achèvement urgent de 100 écoles d'internat dans les zones frontalières

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a signé, le 23 mai, la dépêche officielle n° 42/CD-TTg, soulignant que ce projet constitue une priorité majeure pour le développement de l'éducation, la protection sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que le maintien de la souveraineté nationale sur les frontières, soutenue par le secrétaire général du Parti et président To Lam.

Une école dans la région frontalière de Si Pa Phin, province de Dien Bien, avant son inauguration. Photo: VNA
Une école dans la région frontalière de Si Pa Phin, province de Dien Bien, avant son inauguration. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans une directive ferme visant à renforcer l'éducation et la sécurité nationale, le gouvernement a appelé à la mobilisation générale pour achever la construction de 100 écoles d'internat dans les zones frontalières avant la rentrée scolaire 2026-2027.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a signé, le 23 mai, la dépêche officielle n° 42/CD-TTg, soulignant que ce projet constitue une priorité majeure pour le développement de l'éducation, la protection sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que le maintien de la souveraineté nationale sur les frontières, soutenue par le secrétaire général du Parti et président To Lam ainsi que par le Bureau politique et d’autres dirigeants du Parti et de l’État.

​Bien que des efforts notables aient été déployés par les ministères et les autorités locales, le gouvernement déplore des retards persistants dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle éducatif. Les obstacles majeurs incluent des lenteurs dans la libération des terrains, des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction et des dépassements budgétaires significatifs par rapport aux estimations initiales. À ce jour, plusieurs chantiers stagnent encore au stade des fondations, ce qui fait peser un risque réel sur le respect du calendrier imposé par les instances dirigeantes du pays.

​Face à cette situation, le Premier ministre exige une coordination rigoureuse entre les organismes centraux et locaux pour garantir la qualité et la sécurité des ouvrages tout en respectant les délais impartis.

​Le ministère de l’Éducation et de la Formation a été chargé de finaliser d'urgence la structure du Comité de pilotage dédié à ce projet avant le 25 mai 2026. Ce ministère doit également préparer les projets de décrets relatifs aux politiques de soutien aux élèves et à la gestion de ces établissements spécifiques, tout en anticipant le recrutement et la formation du personnel enseignant et administratif.

​L'aspect financier et logistique fait l'objet d'une attention particulière, le ministère des Finances devant accélérer la répartition des fonds restants pour éviter toute interruption des travaux.

​Par ailleurs, les forces armées sont sollicitées pour fournir de la main-d'œuvre, des machines et des moyens techniques afin de soutenir les chantiers dans les secteurs les plus difficiles d'accès.

​Au niveau local, les secrétaires des comités provinciaux et municipaux du Parti et les présidents des comités populaires des provinces frontalières sont tenus pour personnellement responsables de l'avancement des projets. Une « campagne de 100 jours et nuits de pointe » a été décrétée pour assurer un suivi quotidien des travaux, avec pour objectif impératif l'inauguration des 100 établissements avant le 30 août 2026.

​Les autorités locales sont également invitées à optimiser les ressources en évitant les investissements dispersés et les dépenses non essentielles, tout en s'assurant qu'aucun bâtiment ne reste vide par manque d'équipement ou d’enseignement à la livraison.

​Ce programme vise non seulement à élever le niveau intellectuel de la population et à créer des opportunités d'apprentissage pour les élèves des zones défavorisées, mais également contribue au renforcement de la défense, de la sécurité et au développement durable des régions frontalières du Vietnam.

​Il s'agit d'une des tâches clés visant à réaliser l'objectif d'un développement équitable entre les régions, en veillant à ce que tous les enfants, même dans les zones les plus défavorisées, aient accès à un meilleur environnement éducatif. - VNA

#écoles d'internat #zones frontalières #dépêche officielle n° 42/CD-TTg
Suivez VietnamPlus

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Voir plus

La politique de bourses s’applique aux citoyens vietnamiens suivant une formation initiale en licence, en ingénierie, en master ou en doctorat dans les filières scientifiques concernées. Photo: VNA

Le gouvernement vietnamien adopte une politique de bourses pour les sciences et les technologies stratégiques

La liste officielle comprend 15 groupes de disciplines prioritaires, parmi lesquels la biologie, les mathématiques, les statistiques, les sciences physiques, les sciences de la Terre, l’informatique, les technologies de l’information, le génie mécanique, l’électronique, les télécommunications, le génie chimique, les matériaux, la métallurgie, l’environnement, la géophysique, les techniques minières et la construction.

Vietnam Security Summit 2026 tenu à Hanoï. Photo: VNA

Vietnam Security Summit 2026 : les experts appellent à renforcer la protection des données personnelles

À l’occasion du Vietnam Security Summit 2026 organisé à Hanoï, responsables et spécialistes de la cybersécurité ont alerté sur la multiplication des cyberattaques et des trafics de données personnelles. Ils ont notamment recommandé aux utilisateurs d’appliquer les "cinq non" afin de mieux protéger leurs informations dans un contexte d’accélération de la transformation numérique.

L’encens noir de Van Quan à Hung Yen, entre tradition artisanale et identité culturelle

L’encens noir de Van Quan à Hung Yen, entre tradition artisanale et identité culturelle

L’encens noir du village de Van Quan, dans la province de Hung Yen, est réputé pour son parfum intense, pur et durable, imprégné des essences naturelles typiques des métiers artisanaux vietnamiens. Fabriqué selon des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération, ce produit emblématique ne constitue pas seulement une source de revenus stable pour les habitants locaux : il participe également à la préservation d’un savoir-faire ancestral et au rayonnement culturel du village artisanal.

Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan. Photo: VNA

Le Vietnam dans le Top 8 des Olympiades asiatiques de physique 2026

Le Vietnam a signé une performance de haut niveau aux Olympiades asiatiques de physique (APhO) 2026 à Busan, en République de Corée, en remportant huit médailles sur huit candidats engagés. Avec six médailles d’argent et deux de bronze, la délégation vietnamienne se hisse parmi les meilleures équipes du concours et confirme la montée en puissance de ses jeunes talents scientifiques sur la scène régionale.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra rend visite aux enfants hospitalisés à l'Hôpital pédiatrique No 2 de Hô Chi Minh-Ville et leur apporte des cadeaux. Photo : VNA

Plus de 2 200 milliards de dôngs versés au fonds en faveur des cancéreux démunis

À Ho Chi Minh-Ville, une soirée artistique caritative organisée par le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer « Un lendemain radieux » a permis de mobiliser plus de 2.238 milliards de dôngs sous forme de dons financiers, de médicaments et de matériel médical. L’événement a réaffirmé l’élan de solidarité nationale envers les patients cancéreux en situation difficile.

Pham Van Hat pose aux côtés de son célèbre produit, le "robot semeur". Photo: sggp.org.vn

Le "paysan inventeur" vietnamien qui rêve de conquérir le monde

Sans diplôme d’ingénieur et avec un niveau scolaire limité à la deuxième année du collège, cet agriculteur né en 1972 est aujourd’hui considéré comme l’un des inventeurs agricoles les plus remarqués du Vietnam. Son "robot semeur" made in Vietnam est désormais exporté vers quinze pays.

Un cliché du photographe My Dung. Photo: VNA

Berlin : la diaspora vietnamienne célèbre la souveraineté maritime à travers une exposition

L’exposition met en valeur plus de 40 œuvres du photographe My Dung, artiste originaire de Da Nang, qui a consacré trois décennies à immortaliser la beauté brute du littoral vietnamien. À travers des clichés principalement en noir et blanc, il propose une immersion sensible dans le quotidien des pêcheurs, de Mong Cai à Ca Mau, mettant en lumière la résilience de celles et ceux dont la vie est intimement liée à la mer.

La "Semaine vietnamienne du règlement alternatif des litiges" (VAW 2026) se déroulera simultanément à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville du 25 au 29 mai. Photo: comité d'organisation

Le Vietnam lance sa première Semaine du règlement alternatif des litiges

Organisée conjointement par le Centre d’arbitrage international du Vietnam (VIAC) et l'Association des juristes du Vietnam, la première Semaine du règlement alternatif des litiges du Vietnam constitue le premier forum de cette ampleur au Vietnam exclusivement consacré à l’arbitrage, à la médiation et aux modes alternatifs de règlement des litiges (ADR).

L’ancien vice‑président du comité populaire de la province de Lao Cai, Lê Ngoc Hung. Photo: danviet

Anticorruption : 24 personnes poursuivies dans l’affaire VTM dont l’ancien vice-président de Lao Cai

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a annoncé, mardi 20 mai, la mise en examen de 24 personnes dans le cadre de l’élargissement de l’enquête sur des infractions présumées commises au sein de la société Viet Trung Mineral and Metallurgy Co. Ltd. (VTM) et de plusieurs entités liées. Parmi elles figurent l’ancien vice‑président du comité populaire de la province de Lao Cai, Lê ngoc Hung, ainsi que d’anciens dirigeants et cadres de VTM, de Vietnam Steel Corporation et d’organismes provinciaux.