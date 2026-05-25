Le gouvernement ordonne l'achèvement urgent de 100 écoles d'internat dans les zones frontalières

Hanoï (VNA) - Dans une directive ferme visant à renforcer l'éducation et la sécurité nationale, le gouvernement a appelé à la mobilisation générale pour achever la construction de 100 écoles d'internat dans les zones frontalières avant la rentrée scolaire 2026-2027.

Le vice-Premier ministre Le Tien Chau a signé, le 23 mai, la dépêche officielle n° 42/CD-TTg, soulignant que ce projet constitue une priorité majeure pour le développement de l'éducation, la protection sociale, le renforcement de la défense et de la sécurité nationales, ainsi que le maintien de la souveraineté nationale sur les frontières, soutenue par le secrétaire général du Parti et président To Lam ainsi que par le Bureau politique et d’autres dirigeants du Parti et de l’État.

​Bien que des efforts notables aient été déployés par les ministères et les autorités locales, le gouvernement déplore des retards persistants dans la mise en œuvre de ce nouveau modèle éducatif. Les obstacles majeurs incluent des lenteurs dans la libération des terrains, des difficultés d'approvisionnement en matériaux de construction et des dépassements budgétaires significatifs par rapport aux estimations initiales. À ce jour, plusieurs chantiers stagnent encore au stade des fondations, ce qui fait peser un risque réel sur le respect du calendrier imposé par les instances dirigeantes du pays.

​Face à cette situation, le Premier ministre exige une coordination rigoureuse entre les organismes centraux et locaux pour garantir la qualité et la sécurité des ouvrages tout en respectant les délais impartis.

​Le ministère de l’Éducation et de la Formation a été chargé de finaliser d'urgence la structure du Comité de pilotage dédié à ce projet avant le 25 mai 2026. Ce ministère doit également préparer les projets de décrets relatifs aux politiques de soutien aux élèves et à la gestion de ces établissements spécifiques, tout en anticipant le recrutement et la formation du personnel enseignant et administratif.

​L'aspect financier et logistique fait l'objet d'une attention particulière, le ministère des Finances devant accélérer la répartition des fonds restants pour éviter toute interruption des travaux.

​Par ailleurs, les forces armées sont sollicitées pour fournir de la main-d'œuvre, des machines et des moyens techniques afin de soutenir les chantiers dans les secteurs les plus difficiles d'accès.

​Au niveau local, les secrétaires des comités provinciaux et municipaux du Parti et les présidents des comités populaires des provinces frontalières sont tenus pour personnellement responsables de l'avancement des projets. Une « campagne de 100 jours et nuits de pointe » a été décrétée pour assurer un suivi quotidien des travaux, avec pour objectif impératif l'inauguration des 100 établissements avant le 30 août 2026.

​Les autorités locales sont également invitées à optimiser les ressources en évitant les investissements dispersés et les dépenses non essentielles, tout en s'assurant qu'aucun bâtiment ne reste vide par manque d'équipement ou d’enseignement à la livraison.

​Ce programme vise non seulement à élever le niveau intellectuel de la population et à créer des opportunités d'apprentissage pour les élèves des zones défavorisées, mais également contribue au renforcement de la défense, de la sécurité et au développement durable des régions frontalières du Vietnam.

​Il s'agit d'une des tâches clés visant à réaliser l'objectif d'un développement équitable entre les régions, en veillant à ce que tous les enfants, même dans les zones les plus défavorisées, aient accès à un meilleur environnement éducatif. - VNA

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