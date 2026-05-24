Santé

Plus de 2 200 milliards de dôngs versés au fonds en faveur des cancéreux démunis

À Ho Chi Minh-Ville, une soirée artistique caritative organisée par le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer « Un lendemain radieux » a permis de mobiliser plus de 2.238 milliards de dôngs sous forme de dons financiers, de médicaments et de matériel médical. L’événement a réaffirmé l’élan de solidarité nationale envers les patients cancéreux en situation difficile.

La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra rend visite aux enfants hospitalisés à l'Hôpital pédiatrique No 2 de Hô Chi Minh-Ville et leur apporte des cadeaux. Photo : VNA
La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra rend visite aux enfants hospitalisés à l'Hôpital pédiatrique No 2 de Hô Chi Minh-Ville et leur apporte des cadeaux. Photo : VNA


Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans la soirée du 23 mai, à Ho Chi Minh-Ville, le Fonds de soutien aux patients atteints de cancer « Un lendemain radieux » a organisé un programme artistique destiné à collecter des fonds au profit des patients cancéreux démunis, en présence de la vice-Première ministre, Pham Thi Thanh Tra.

Le programme artistique de collecte de fonds 2026 a constitué un espace de rencontre entre l’art et la solidarité, diffusant le message : « Personne ne doit affronter seul le cancer ». Il a réuni de nombreux artistes renommés autour de spectacles riches en émotions, offrant au public des instants empreints de sensibilité et d’inspiration.

Le point fort du programme a été la présentation de témoignages authentiques de « combattants du cancer », des patients en difficulté ayant retrouvé espoir grâce au soutien du Fonds « Un lendemain radieux » et de la communauté.

S'exprimant à l'événement, ham Thi Thanh Tra a salué les efforts du ministère de la Santé et du Fonds, devenu un véritable soutien moral et matériel pour plus de 50 000 patients cancéreux pauvres à travers le pays, en les aidant à couvrir les frais de traitement et à accéder aux médicaments ainsi qu’aux services médicaux.

Selon elle, de nombreux patients démunis ont encore besoin d’aide ; de nombreuses familles espèrent toujours une chance supplémentaire pour permettre à leurs proches de poursuivre leur traitement et de vivre ; et beaucoup d’enfants malades aspirent à retrouver la santé afin de reprendre une vie normale.

La dirigeante a appelé les entreprises, les bienfaiteurs et l’ensemble de la communauté à unir leurs efforts afin qu’aucun patient cancéreux pauvre ne soit laissé seul dans son combat pour la vie, et afin que tous les malades, notamment les enfants défavorisés, puissent espérer un avenir meilleur.

Dans le cadre de l’événement, le Fonds « Un lendemain radieux » a également lancé la campagne 2026 intitulée « Un million de gestes de solidarité pour les patients atteints de cancer ».

À cette occasion, de nombreuses entreprises, organisations et philanthropes ont apporté leur soutien au Fonds sous forme d’argent, de médicaments et de matériel médical, pour une valeur totale de 2 238 milliards de dôngs (environ 84,96 millions de dollars).

vnanet-ngheo1.jpg
Des dirigeants du Parti, de l'État et du ministère de la Santé offrent des cadeaux à des patients atteints de cancer. Photo : VNA


Plus tôt dans la journée, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance du 1er juin, le Fonds « Un lendemain radieux », en coordination avec l’Hôpital pédiatrique No 2, a organisé une visite et remis des cadeaux aux enfants hospitalisés.

Au cours des 15 dernières années, le Fonds « Un lendemain radieux », a soutenu plus de 53 000 patients cancéreux pauvres dans leurs frais de traitement ; mobilisé plus de 5 000 milliards de dôngs auprès de la communauté, des organisations et des entreprises vietnamiennes et étrangères ; permis à 12 000 patients d’accéder à des traitements ciblés ; et offert des dépistages gratuits du cancer à plus de 80 000 personnes à travers le pays. - VNA

source
#cancer #solidarité #patients démunis #santé publique #fonds caritatif #dépistage du cancer
Suivez VietnamPlus

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Dans la zone de mesure de la pression artérielle. Photo: VNA

Dépistage du cancer et examen médical gratuits pour 10.000 personnes à Hanoi

Les participants bénéficieront d’un bilan de santé complet grâce à un processus simplifié en un seul lieu, comprenant la mesure de la tension artérielle, l’évaluation de la taille et du poids, le calcul de l’IMC et l’évaluation du risque cardiovasculaire, des analyses de sang, un examen général et des consultations spécialisées en médecine interne, pédiatrie, obstétrique, ophtalmologie, ORL, dentisterie et oncologie.

Voir plus

Le Centre médical universitaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé avec succès une chirurgie cérébrale éveillée chez un garçon de 12 ans. Photo: VNA

Première chirurgie éveillée du cerveau chez un enfant au Vietnam

Il s’agit de la première intervention de ce type pratiquée chez un enfant au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives pour préserver les fonctions neurologiques et la qualité de vie à long terme des enfants atteints de tumeurs cérébrales situées dans des zones à haut risque.

Photo: SYT

Ho Chi Minh-Ville maintient un haut niveau de vigilance contre Ebola

La détection précoce des cas suspects constitue un élément clé du dispositif de surveillance aux frontières. Parallèlement, des formations et des mises à jour régulières sont organisées sur les procédures de contrôle des infections, l’utilisation des équipements de protection individuelle et la prise en charge des cas suspects dans les établissements de santé, afin de garantir une réponse rapide en cas d’introduction du virus.

Soins d'un patient atteint d’Ebola dans un hôpital en République démocratique du Congo, le 16 mai 2026. Photo : Xinhua/VNA

Le Vietnam renforce sa surveillance face au risque d’Ebola

Le ministère de la Santé a indiqué suivre de près l’évolution de la situation, mettre régulièrement à jour les informations provenant de l’OMS et renforcer la surveillance dans les établissements de santé ainsi que les contrôles sanitaires aux postes-frontières.

La carte d'assurance maladie sert de preuve de l'affiliation à un régime d'assurance maladie et permet à son détenteur de bénéficier des soins de santé couverts par ce régime. Photo: VNA

Le Vietnam étend le champ d’application de l’assurance maladie

Le plan définit des tâches et des solutions concrètes pour institutionnaliser pleinement la directive, tout en guidant les ministères, les secteurs et les collectivités locales dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques visant à garantir une couverture d’assurance maladie plus efficace, avec pour objectif la couverture universelle d’ici 2030.

Hô Chi Minh-Ville a officialisé le déploiement du dossier de santé électronique pour l’ensemble des habitants via l’application "Công dân số TPHCM". Photo: nld.com.vn

Hô Chi Minh-Ville déploie le dossier de santé électronique sur l’application du Citoyen numérique

Chaque citoyen disposera désormais d’un dossier de santé unique, associé à son numéro d’identification personnel. Cette mesure vise à garantir la fiabilité des informations et à éviter les doublons ainsi que les erreurs de données. Les antécédents médicaux seront automatiquement mis à jour à partir des établissements de santé, des programmes de dépistage et des examens périodiques, puis centralisés sur la plateforme.