Société

Hommage et inhumation de martyrs à Ha Tinh

À Ha Tinh, une cérémonie officielle a rendu hommage à neuf soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Laos pendant la guerre. La province et les délégations laotiennes ont participé aux obsèques, soulignant le lien d’amitié et la coopération entre les deux pays dans les opérations de recherche et de rapatriement des restes des martyrs.

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, assiste, dans la matinée du 25 mai à la province de Ha Tinh (Centre), une cérémonie d’hommage, de commémoration et d’inhumation de neuf dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos durant la guerre. Photo: VNA
Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, assiste, dans la matinée du 25 mai à la province de Ha Tinh (Centre), une cérémonie d’hommage, de commémoration et d’inhumation de neuf dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos durant la guerre. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) – Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam, a assisté, dans la matinée du 25 mai à la province de Ha Tinh (Centre), une cérémonie d’hommage, de commémoration et d’inhumation de neuf dépouilles de soldats volontaires et d’experts vietnamiens tombés au Laos durant la guerre.

Trân Câm Tu et les délégués ont déposé des fleurs, offert de l’encens et observé un moment de recueillement devant les dépouilles des martyrs, exprimant leur profonde reconnaissance envers les soldats vietnamiens qui ont consacré leur jeunesse et sacrifié leur vie pour la libération nationale et l’accomplissement de missions internationales.

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Tran Cam Tu offre des présents à l’équipe chargée du regroupement des dépouilles des martyrs de la province de Ha Tinh. Photo: VNA

S'exprimant à cette occasion, Nguyên Thi Nguyêt, vice-présidente du Comité populaire de la province de Ha Tinh, a rappelé que durant la lutte pour l’indépendance nationale, des dizaines de milliers de jeunes et de cadres vietnamiens avaient franchi la chaîne montagneuse de Truong Son afin de combattre aux côtés de l’armée et du peuple lao contre l’ennemi commun.

Elle a souligné que de nombreux soldats volontaires et experts vietnamiens étaient tombés héroïquement sur le territoire lao, contribuant aux victoires révolutionnaires des deux pays et au renforcement des liens d’amitié traditionnelle, de solidarité spéciale et de fidélité entre le Vietnam et le Laos.

Selon elle, malgré le retour de la paix, les pertes et les souffrances demeurent présentes dans de nombreuses familles dont les proches reposent encore sur les anciens champs de bataille situés dans les régions montagneuses du Laos.

Dans le cadre des orientations définies par les deux Partis et les deux États, et grâce au soutien des autorités et du peuple lao, les équipes spéciales de recherche de la province de Ha Tinh ont retrouvé et rapatrié depuis 1999 un total de 835 dépouilles de soldats vietnamiens tombés au Laos, dont neuf durant la saison sèche 2025-2026.

Nguyên Thi Nguyêt a affirmé que le Comité du Parti, les autorités, les forces armées et la population de Ha Tinh poursuivraient leurs efforts en faveur du développement socio-économique, du renforcement de la défense et de la sécurité, ainsi que du maintien des relations étroites entre la province et les localités lao partenaires.

Elle a également souligné la poursuite de la campagne « 500 jours et nuits » consacrée à la recherche, au regroupement et à l’identification des restes des martyrs, en préparation du 80e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des martyrs, célébré le 27 juillet 2027.

À cette occasion, les autorités de Ha Tinh ont exprimé leur profonde gratitude envers le Parti, l’État et le peuple lao, ainsi qu’aux autorités et habitants de Vientiane et de Bolikhamxay, pour leur coopération dans les opérations de recherche, d’exhumation et de rapatriement des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos. -VNA

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