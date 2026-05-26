Politique

Promouvoir la coopération Vietnam–États-Unis sur la base de la confiance et de l’amitié

Le Vietnam et les États-Unis entendent poursuivre le renforcement de leur coopération bilatérale dans de nombreux domaines, notamment la défense, l’économie, l’éducation et les échanges parlementaires. Lors d’une rencontre tenue à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider la confiance politique et de promouvoir des relations stables et constructives.

La rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang et le représentant Micheal Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA
La rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang et le représentant Micheal Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 26 mai, à Hanoï, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, a reçu une délégation de parlementaires américains conduite par le représentant Micheal Baumgartner (Parti républicain, État de Washington), membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, en visite de travail au Vietnam.

Il a souligné que les relations de coopération bilatérale entre le Vietnam et les États-Unis se sont développées de manière très positive ces dernières années dans de nombreux domaines.

Dans le cadre de la coopération parlementaire, les deux parties maintiennent régulièrement des échanges de délégations, des contacts entre commissions spécialisées ainsi que des partages d’expériences en matière législative, de supervision et d’élaboration des politiques publiques. Ces activités contribuent à renforcer la compréhension mutuelle et la confiance politique, tout en créant un cadre juridique favorable à la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale.

Outre les résultats encourageants obtenus dans les domaines économique, commercial et de l’investissement, les États-Unis soutiennent activement le Vietnam dans les efforts de réparation des conséquences de la guerre, notamment à travers des projets de dépollution à la dioxine et des programmes d’aide aux personnes défavorisées et aux personnes handicapées.

Phan Van Giang a exprimé le souhait que les parlementaires américains continuent de jouer un rôle de passerelle d’amitié afin de promouvoir davantage la coopération entre les deux pays dans des secteurs tels que l’économie, le commerce, l’éducation et la formation, la technologie, l’industrie de défense, ainsi que la formation des pilotes et l’enseignement de l’anglais aux militaires vietnamiens.

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Le vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang (droite) et le représentant Micheal Baumgartner, membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis. Photo : VNA


Les parlementaires américains se sont déclarés heureux d’effectuer une visite au Vietnam et d’y constater directement les réalisations globales du pays en matière de développement économique et social ainsi que les efforts consacrés à l’amélioration des conditions de vie de la population. Ils ont affirmé leur volonté de transmettre un message d’amitié et de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les États-Unis et le Vietnam ainsi qu’entre les deux peuples.

Ils ont également assuré qu’ils poursuivraient leurs efforts afin d’apporter des contributions concrètes et efficaces au développement des relations bilatérales, notamment dans les domaines évoqués par le général Phan Van Giang.

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien et les parlementaires américains ont également échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les enjeux liés à la sécurité et à la défense. - VNA

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