Élever les relations Vietnam-Singapour et la position internationale du Vietnam

Singapour (VNA) - À l'occasion de la visite d'État à Singapour du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, et de sa participation au Dialogue de Shangri-La où il prononcera un discours d’ouverture, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Il y souligne la portée historique de cet événement et les perspectives prometteuses pour porter les relations bilatérales vers une nouvelle hauteur.

Selon l'ambassadeur, cette visite revêt une importance exceptionnelle à plusieurs titres.

Premièrement, c'est la première fois qu'un dirigeant de ce rang participe et prononce le discours principal lors d'un forum multilatéral sur la sécurité régionale aussi prestigieux que le Dialogue de Shangri-La. Ce forum, qui rassemble de nombreux leaders mondiaux pour débattre des enjeux de défense, offre une tribune inédite au secrétaire général et président To Lam pour exprimer la voix du Vietnam sur la scène internationale.

Deuxièmement, Singapour est la première nation d'Asie du Sud-Est choisie par le dirigeant vietnamien pour une visite d'État après la consolidation de l'appareil de direction de haut niveau au Vietnam. Ce choix témoigne de la priorité accordée par le Parti et l'État vietnamiens aux relations avec Singapour dans un contexte régional et mondial instable.

Troisièmement, le fait que le plus haut dirigeant vietnamien se rende deux fois à Singapour en l'espace d'un peu plus d'un an, depuis mars 2025, illustre une volonté stratégique commune. Alors que Singapour ajuste ses politiques économiques pour sa prochaine phase de croissance, le Vietnam s'engage dans une nouvelle ère de développement avec une vision à l'horizon 2045.

Quatrièmement, la visite renforce la coopération inter-Partis entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d'action populaire (PAP) de Singapour, créant une impulsion nouvelle pour transcender les acquis du Partenariat stratégique global.

Sur le plan économique, la coopération a produit des résultats concrets depuis l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global il y a plus d'un an.

En 2025, le commerce bilatéral a atteint un record historique de 40 milliards de dollars singapouriens (plus de 31,3 milliards de dollars américains), soit une hausse de près de 25 % par rapport aux 32 milliards de dollars de 2024. Cette dynamique s'est poursuivie au début de l'année 2026. Singapour demeure le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec un stock cumulé de 91,6 milliards de dollars, et a conservé sa position de premier investisseur sur la seule année 2025. Les domaines d'investissement s'étendent désormais de l'immobilier industriel et des infrastructures classiques vers l'énergie, la finance verte, l'économie numérique et la logistique.

Un autre pilier fondamental concerne la science, la technologie et l'innovation. Singapour, pôle régional de l'écosystème des startups, multiplie les interactions avec le Vietnam. Des fonds d'investissement et des bureaux de gestion de patrimoine familial (family offices) singapouriens explorent activement les opportunités au Vietnam pour co-développer des technologies de pointe telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), les nouveaux matériaux et les technologies spatiales.

Parallèlement, la transition vers l'énergie verte et propre constitue un enjeu de sécurité nationale pour les deux pays. Des projets d'éolien offshore sont en cours pour diversifier l'approvisionnement énergétique, une condition sine qua non pour que le Vietnam maintienne une croissance à deux chiffres et pour que Singapour réduise sa dépendance aux importations énergétiques.

La formation de ressources humaines de haute qualité et la modernisation de l'administration publique par les technologies numériques complètent ce programme de coopération ambitieux.

Selon l’ambassadeur vietnamien à Singapour, la participation du secrétaire général et président To Lam au Dialogue de Shangri-La constitue un point d'orgue de cette visite. Cette invitation reflète la haute estime de la communauté internationale envers le Vietnam.

C’est une opportunité précieuse pour le dirigeant vietnamien de transmettre un message clair sur la politique étrangère du pays : indépendance, autonomie, diversification et multilatéralité des relations. En partageant sa vision sur le maintien de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique, le Vietnam réaffirme sa stature de partenaire fiable et responsable.

Enfin, cette présence souligne la convergence de vues entre le Vietnam et Singapour sur la nécessité de préserver la centralité et l'unité de l'ASEAN face aux évolutions géopolitiques actuelles.- VNA