Politique

Élever les relations Vietnam-Singapour et la position internationale du Vietnam

Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, la visite d'État à Singapour du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, et de sa participation au Dialogue de Shangri-La revêt une importance exceptionnelle à plusieurs titres.

L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh (à droite), accorde un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA
L'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh (à droite), accorde un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Photo : VNA

Singapour (VNA) - À l'occasion de la visite d'État à Singapour du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et de son épouse, et de sa participation au Dialogue de Shangri-La où il prononcera un discours d’ouverture, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, a accordé un entretien à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Il y souligne la portée historique de cet événement et les perspectives prometteuses pour porter les relations bilatérales vers une nouvelle hauteur.

Selon l'ambassadeur, cette visite revêt une importance exceptionnelle à plusieurs titres.

Premièrement, c'est la première fois qu'un dirigeant de ce rang participe et prononce le discours principal lors d'un forum multilatéral sur la sécurité régionale aussi prestigieux que le Dialogue de Shangri-La. Ce forum, qui rassemble de nombreux leaders mondiaux pour débattre des enjeux de défense, offre une tribune inédite au secrétaire général et président To Lam pour exprimer la voix du Vietnam sur la scène internationale.

Deuxièmement, Singapour est la première nation d'Asie du Sud-Est choisie par le dirigeant vietnamien pour une visite d'État après la consolidation de l'appareil de direction de haut niveau au Vietnam. Ce choix témoigne de la priorité accordée par le Parti et l'État vietnamiens aux relations avec Singapour dans un contexte régional et mondial instable.

Troisièmement, le fait que le plus haut dirigeant vietnamien se rende deux fois à Singapour en l'espace d'un peu plus d'un an, depuis mars 2025, illustre une volonté stratégique commune. Alors que Singapour ajuste ses politiques économiques pour sa prochaine phase de croissance, le Vietnam s'engage dans une nouvelle ère de développement avec une vision à l'horizon 2045.

Quatrièmement, la visite renforce la coopération inter-Partis entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti d'action populaire (PAP) de Singapour, créant une impulsion nouvelle pour transcender les acquis du Partenariat stratégique global.

Sur le plan économique, la coopération a produit des résultats concrets depuis l'élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global il y a plus d'un an.

En 2025, le commerce bilatéral a atteint un record historique de 40 milliards de dollars singapouriens (plus de 31,3 milliards de dollars américains), soit une hausse de près de 25 % par rapport aux 32 milliards de dollars de 2024. Cette dynamique s'est poursuivie au début de l'année 2026. Singapour demeure le deuxième investisseur étranger au Vietnam avec un stock cumulé de 91,6 milliards de dollars, et a conservé sa position de premier investisseur sur la seule année 2025. Les domaines d'investissement s'étendent désormais de l'immobilier industriel et des infrastructures classiques vers l'énergie, la finance verte, l'économie numérique et la logistique.

Un autre pilier fondamental concerne la science, la technologie et l'innovation. Singapour, pôle régional de l'écosystème des startups, multiplie les interactions avec le Vietnam. Des fonds d'investissement et des bureaux de gestion de patrimoine familial (family offices) singapouriens explorent activement les opportunités au Vietnam pour co-développer des technologies de pointe telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle (IA), les nouveaux matériaux et les technologies spatiales.

Parallèlement, la transition vers l'énergie verte et propre constitue un enjeu de sécurité nationale pour les deux pays. Des projets d'éolien offshore sont en cours pour diversifier l'approvisionnement énergétique, une condition sine qua non pour que le Vietnam maintienne une croissance à deux chiffres et pour que Singapour réduise sa dépendance aux importations énergétiques.

La formation de ressources humaines de haute qualité et la modernisation de l'administration publique par les technologies numériques complètent ce programme de coopération ambitieux.

Selon l’ambassadeur vietnamien à Singapour, la participation du secrétaire général et président To Lam au Dialogue de Shangri-La constitue un point d'orgue de cette visite. Cette invitation reflète la haute estime de la communauté internationale envers le Vietnam.

C’est une opportunité précieuse pour le dirigeant vietnamien de transmettre un message clair sur la politique étrangère du pays : indépendance, autonomie, diversification et multilatéralité des relations. En partageant sa vision sur le maintien de la paix et de la stabilité en Asie-Pacifique, le Vietnam réaffirme sa stature de partenaire fiable et responsable.

Enfin, cette présence souligne la convergence de vues entre le Vietnam et Singapour sur la nécessité de préserver la centralité et l'unité de l'ASEAN face aux évolutions géopolitiques actuelles.- VNA

source
#Vietnam-Singapour
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Édification du Parti

Sur le même sujet

Le port de Pasir Panjang à Singapour. Photo: Xinhua/VNA

Le Vietnam reste le 10e partenaire commercial de Singapour

Selon les statistiques publiées par l’Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 5,3 milliards SGD en avril 2026, en hausse de 62,4 % sur un an.

Voir plus

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc préside la réunion du Conseil consultatif de l’amnistie 2026, à Hanoi, le 24 mai. Photo : VNA

Le vice-Premier ministre permanent demande de passer au crible chaque cas d’amnistie

Présidant une réunion du Conseil consultatif d’amnistie de 2026 destinée à examiner les dossiers et les listes proposées de prisonniers éligibles à l’amnistie en 2026, le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a souligné que la clémence et le traitement humanitaire accordés aux personnes coupables reflètent la tradition humaniste de la nation vietnamienne.

Le Premier ministre Le Minh Hung offre de l'encens au cimetière national des martyrs de Truong Son. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage aux martyrs à Quang Tri

Dans une atmosphère de grand respect et de profonde reconnaissance, le chef du gouvernement et sa délégation ont observé une minute de silence en mémoire des combattants qui ont sacrifié leur jeunesse et leur vie pour l'indépendance, la liberté du pays et le bonheur du peuple.

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu (gauche) et le gouverneur de la province de Stung Treng, Sor Soputra. Photo: VNA

Le Vietnam consolide sa coopération avec les provinces cambodgiennes du Nord-Est

Lors de son déplacement à Kratie les 21 et 22 mai, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu et sa délégation ont été reçus par le gouverneur de la province, Var Thorn, qui leur a présenté un aperçu de la situation socio-économique locale, en mettant notamment l’accent sur le secteur minier, où opèrent actuellement 29 entreprises cambodgiennes, chinoises et vietnamiennes.

le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le général Sergueï Choïgou, secrétaire du Conseil de sécurité russe (droite). Photo: VNA

Le Vietnam et la Russie promeuvent leur coopération dans le secteur maritime

Le Vietnam et la Russie ont tenu le 22 mai à Moscou la deuxième session de consultations bilatérales sur les questions maritimes. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération stratégique dans plusieurs domaines clés, notamment les forces navales, la recherche scientifique marine et l’industrie de construction navale.

Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à une cérémonie d’hommage et d’inhumation de martyrs à Quang Tri. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung assiste à une cérémonie d’hommage et d’inhumation de martyrs à Quang Tri

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a participé le 23 mai, dans la province de Quang Tri, à la cérémonie de commémoration et d’inhumation de 28 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant la guerre. Cette cérémonie a réaffirmé la reconnaissance du Vietnam envers les héros morts pour la Patrie et la solidarité particulière unissant le Vietnam et le Laos.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens

Le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.

Célébration du 63e anniversaire de la Journée de l’Afrique à Hanoï. Photo: VNA

Approfondissement de la coopération entre le Vietnam et l’Afrique

Le Vietnam et l’Afrique entretiennent des relations profondes, établies dès les années 1920 par le Président Ho Chi Minh et des révolutionnaires africains. Forts de cette solidarité traditionnelle, les deux parties ont toujours été côte à côte dans les grandes étapes de leur histoire, depuis les luttes pour l’indépendance jusqu’au processus actuel de développement national.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam encourage Amazon à renforcer ses investissements au Vietnam

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère vietnamien des Affaires étrangères

Le Vietnam réaffirme son amitié traditionnelle avec Cuba

« Le Vietnam est profondément préoccupé par la mesure judiciaire du Département de la Justice des États-Unis consistant à émettre un acte d’accusation pénale contre l’ancien Premier secrétaire du Parti communiste de Cuba et ancien président du Conseil des ministres de la République de Cuba, Raúl Castro ».

L'ancienne vice-présidente Nguyen Thi Binh décorée de l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine. Photo : VNA

L'ancienne vice-présidente Nguyen Thi Binh décorée de l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine

L’ambassade de Palestine au Vietnam, en coordination avec les autorités vietnamiennes, a remis l’Ordre de l’Étoile du Mérite de l’État de Palestine à l’ancienne vice-présidente de la République Nguyen Thi Binh en reconnaissance de ses contributions à la paix, à la justice, aux droits de l’homme et à la solidarité avec le peuple palestinien.

Le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense (droite) et le ministre russe de la Défense, Andrey Belousov. Photo: VNA

Hanoï et Moscou consolident leur partenariat stratégique dans le domaine de la défense

Saluant le développement heureux de l’amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral qui lie leurs deux nations, le général Phan Van Giang a souligné que les accords importants conclus par les hauts dirigeants des deux parties avaient créé une forte impulsion pour promouvoir et approfondir davantage la coopération dans tous les domaines, dont la défense demeure l'un des piliers fondamentaux.

La vice-Premier ministre Pham Thi Thanh Tra à la cérémonie commémorative à Nghe An. Photo: VNA

​Nghe An: Inhumation des restes de 80 soldats et experts vietnamiens tombés au Laos

Lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial, Phung Thanh Vinh, a déclaré que le sacrifice des martyrs symbolisait l'héroïsme révolutionnaire et la solidarité indéfectible entre les peuples vietnamien et laotien. Il a souligné que le Parti, l'État, le peuple et les forces armées vietnamiennes se souviendront à jamais de l'immense contribution de ces soldats tombés pour la cause révolutionnaire et leur rendront hommage.