Le président de l’AN Trân Thanh Mân appelle à renouveler le travail des aspirations du peuple

Hanoï, 25 mai (VNA) - Présidant le 25 mai une séance de travail avec la permanence de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision consacrée aux priorités pour 2026 et pour le mandat 2026-2031, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé à poursuivre un profond renouvellement du travail des aspirations populaires et de la supervision, dans un esprit de responsabilité, d’efficacité et de proximité avec les citoyens.



Le dirigeant a souligné que ce travail devait permettre à la population de constater concrètement que l’Assemblée nationale « écoute réellement, suit réellement, supervise réellement et pousse réellement au règlement des problèmes ». Selon lui, la Commission des aspirations du peuple et de la supervision ne peut plus se limiter à recevoir et transmettre les plaintes ou à établir des rapports, mais doit devenir un organe de conseil stratégique capable de détecter précocement les problèmes, d’alerter sur les politiques publiques et d’assurer le suivi jusqu’au bout des responsabilités dans l’application des décisions.

Lors de la réunion. Photo : VNA





Le président de l’Assemblée nationale a salué les efforts, l’esprit de responsabilité et le dynamisme de la Commission au cours du mandat de la 15e législature ainsi que dans la préparation de la 16e législature. La Commission a notamment contribué à perfectionner le cadre juridique relatif aux activités de supervision de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires, maintenu de manière régulière les activités d’accueil des citoyens, le traitement des plaintes et pétitions ainsi que la synthèse des recommandations des électeurs, tout en engageant les premières étapes de la transition numérique dans ce domaine.



Il a toutefois relevé plusieurs obstacles majeurs à surmonter. Le rôle de conseil stratégique de la Commission reste encore insuffisamment affirmé ; les données relatives aux aspirations populaires demeurent dispersées et insuffisamment exploitées au service de la supervision ; les mécanismes de suivi post-supervision et de responsabilisation doivent être renforcés. À cela s’ajoutent une transition numérique encore limitée, une coordination parfois insuffisante entre les organes concernés ainsi que des ressources humaines et des compétences spécialisées ne répondant pas pleinement aux nouvelles exigences.



Réaffirmant que « le peuple est à la racine » et que « le peuple constitue le centre, le sujet, l’objectif et la force motrice du développement », Trân Thanh Mân a indiqué que l’Assemblée nationale poursuivait ses réformes dans le sens d’une action plus concrète et plus efficace. Dans ce processus, les activités liées aux aspirations populaires et à la supervision doivent elles aussi être profondément rénovées afin de rapprocher davantage la volonté du Parti des aspirations de la population.



Concernant les missions à venir, le président de l’Assemblée nationale a demandé de redéfinir clairement le rôle de la Commission durant la 16e législature. Les activités liées aux aspirations populaires et celles de supervision doivent être étroitement articulées. Les premières doivent fournir des données de terrain, refléter les préoccupations des citoyens, les insuffisances des politiques publiques et les limites dans l’application des lois. Les secondes doivent permettre de traiter jusqu’au bout les problèmes soulevés, de clarifier les responsabilités et de produire des changements concrets.



Selon lui, les méthodes de travail doivent évoluer d’une logique purement administrative vers une approche fondée sur l’analyse, la prévision et la formulation de recommandations politiques. Chaque proposition doit reposer sur des bases solides, définir clairement les responsabilités, les solutions à mettre en œuvre et les mécanismes de suivi.



Le président de l’Assemblée nationale a également insisté sur la nécessité d’améliorer la qualité des rapports mensuels sur les aspirations populaires. Ceux-ci ne doivent pas se limiter à des statistiques sur le nombre de plaintes ou de rencontres avec les citoyens, mais analyser les tendances émergentes, les secteurs sensibles, les localités complexes, les organismes tardant à résoudre les problèmes ou encore les affaires susceptibles de devenir des points chauds.



Concernant les rencontres avec les électeurs, il a demandé un renouvellement des méthodes afin d’éviter tout formalisme. Les électeurs doivent pouvoir exprimer pleinement leurs préoccupations, leurs aspirations ainsi que les réalités socio-économiques et sécuritaires observées à la base. « Personne ne connaît mieux le terrain que les habitants eux-mêmes », a-t-il souligné.



Le dirigeant a par ailleurs appelé à renforcer les activités de supervision afin qu’elles deviennent plus ciblées, plus incisives et assorties d’un véritable suivi. Les contenus de supervision devront se concentrer sur les grands enjeux tels que les blocages institutionnels, l’application des lois, l’allocation des ressources, la discipline administrative ou encore la qualité des services publics. Les conclusions des activités de supervision devront préciser clairement les responsabilités, les délais d’exécution, les mécanismes d’évaluation et les obligations de rendre compte, afin d’éviter que les recommandations ne restent sans suite.



S’agissant des deux grands projets relatifs à la supervision pour le nouveau mandat, le projet visant à renforcer le rôle dirigeant du Parti dans les activités de supervision de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires, ainsi que le projet définissant les orientations prioritaires de supervision pour la 16e législature, le président de l’Assemblée nationale a estimé qu’ils devaient constituer des produits stratégiques majeurs de l’année 2026 et de l’ensemble du mandat. Ces projets devront contribuer à lever les blocages, libérer les ressources, renforcer la discipline dans l’application des politiques publiques et protéger les droits légitimes de la population.



Soulignant que la transition numérique devait devenir une percée dans les activités liées aux aspirations populaires et à la supervision, Trân Thanh Mân a précisé qu’elle ne devait pas se limiter à l’acquisition de logiciels, mais impliquer une transformation fondamentale des méthodes de travail. Il a appelé à la mise en place d’une plateforme de données intégrée au service de l’accueil des citoyens, du traitement des plaintes, du suivi des recommandations des électeurs et des activités de supervision de l’Assemblée nationale.



Le président de l’Assemblée nationale a également recommandé d’étudier l’application des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans le classement des plaintes, l’identification des problèmes récurrents, la détection des tendances de mécontentement social et l’aide au choix des contenus de supervision. Selon lui, cette orientation permettra de passer d’une gestion réactive des affaires à une prévention précoce et à distance des problèmes.



Enfin, il a insisté sur la nécessité de construire une équipe de cadres compétents, dotés d’une solide capacité d’analyse politique, de compétences numériques et d’un esprit d’innovation. Il a aussi appelé à renforcer les formations spécialisées et à mobiliser davantage d’experts et de scientifiques.



Concernant le deuxième Forum sur la supervision, le président de l’Assemblée nationale a demandé à la Commission des aspirations populaires et de la supervision de préparer soigneusement l’événement, notamment en mobilisant des experts, des scientifiques, des représentants des organes centraux et locaux ainsi que d’anciens députés afin de partager leurs expériences pratiques et de formuler des recommandations à forte valeur consultative pour l’Assemblée nationale et son Comité permanent. - VNA