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Une visite clé pour les relations entre le Vietnam et la Thaïlande

La visite officielle en Thaïlande, du 27 au 29 mai, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, offrira l’occasion de réaffirmer la confiance politique entre les deux parties et d’ouvrir une nouvelle phase dans les relations bilatérales, selon le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow.

Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow. Photo : VNA

Bangkok (VNA) – La visite officielle en Thaïlande, du 27 au 29 mai, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, marquera un jalon important à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle offrira également l’occasion de réaffirmer la confiance politique entre les deux parties et d’ouvrir une nouvelle phase dans les relations bilatérales.

C’est ce qu’a déclaré le vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Sihasak Phuangketkeow, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon lui, cette visite revêt une importance particulière puisqu’il s’agira du premier déplacement officiel de To Lam en Thaïlande en tant que dirigeant du Parti et chef de l’État, ainsi que de la première visite officielle organisée en Thaïlande sous le gouvernement actuel du Premier ministre Anutin Charnvirakul. La Thaïlande est également le premier pays de l’ASEAN que le dirigeant vietnamien visitera officiellement depuis son entrée en fonction.

Sur le plan économique, les deux pays entretiennent des relations étroites. La Thaïlande est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et son huitième investisseur étranger, tandis que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Thaïlande dans la région. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 24 milliards de dollars et les deux pays visent l’objectif de 25 milliards de dollars.

Le chef de la diplomatie thaïlandaise a souligné que les chaînes d’approvisionnement des deux économies sont de plus en plus intégrées, illustrant une forte complémentarité entre les exportations thaïlandaises et l’industrie manufacturière vietnamienne tournée vers l’exportation.

En outre, de nombreuses entreprises thaïlandaises investissent au Vietnam et envisagent d’y développer davantage leurs activités. Le vice-Premier ministre thaïlandais a souhaité que le Vietnam continue de faciliter les investissements thaïlandais et d’assouplir certaines procédures afin de favoriser les activités des entreprises.

Afin de porter le partenariat stratégique global entre les deux pays à un niveau supérieur, les deux pays misent sur la stratégie des « trois connectivités », portant sur les chaînes d’approvisionnement, les économies locales et les stratégies de développement durable et de croissance verte. L’objectif est de renforcer la compétitivité, de garantir que les bénéfices économiques profitent aux communautés locales et de promouvoir ensemble une croissance durable.

Selon Sihasak Phuangketkeow, la coopération devrait également se concentrer sur des secteurs comme l’économie verte, l’économie numérique, les sciences et technologies, l’innovation et le développement des ressources humaines.

Face aux évolutions de la situation mondiale et régionale, le dirigeant thaïlandais a indiqué qu’en tant que deux économies majeures de la sous-région du Mékong, le Vietnam et la Thaïlande devraient être des piliers de paix et de développement, tout en servant de moteurs pour la croissance économique et la connectivité, notamment entre la Thaïlande, le Laos et le Vietnam.

Affirmant que les deux pays partagent une vision commune pour la région et pour l’avenir de l’ASEAN, il a insisté sur la nécessité de renforcer la solidarité régionale afin de promouvoir la paix, la stabilité et le progrès, et de garantir que l’ASEAN demeure un espace sûr et constructif dans un contexte de rivalités géopolitiques et de conflits croissants.

En conclusion, Sihasak Phuangketkeow a estimé que la prochaine visite du dirigeant vietnamien To Lam réaffirmera l’engagement des deux parties à approfondir davantage leur partenariat stratégique global dans tous les domaines d’intérêt commun, au bénéfice des peuples vietnamien et thaïlandais. Selon lui, l’adoption d’un plan d’action pour ce partenariat constituera une feuille de route concrète pour renforcer la coopération bilatérale. - VNA

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