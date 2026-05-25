L’économie verte pourrait contribuer à plus de 10 % du PIB vietnamien d’ici 2030

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’économie verte devrait contribuer à plus de 10 % du PIB vietnamien d’ici 2030, tout en créant des centaines de milliers d’emplois, ont déclaré des experts lors du lancement du salon Smart Landscape & Healthy Living Expo 2026, qui s’est tenu le 25 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Organisé conjointement par le Centre de startups et d'innovation de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB) et la Galerie Architecture & Matériaux, cet événement se déroulera du 17 au 19 juillet au SIHUB, dans la mégapole du Sud.



Le salon devrait réunir plus de 50 entreprises et startups opérant dans les domaines des technologies intelligentes, des matériaux d’aménagement paysager, des énergies propres, des espaces verts écologiques, de la conception architecturale et des solutions de santé. Ces secteurs figurent parmi les axes prioritaires de la stratégie de développement durable de Hô Chi Minh-Ville.



Selon Nguyen Thu Phong, vice-président de l'Association des architectes du Vietnam et fondateur de la Galerie Architecture & Matériaux, l’urbanisation rapide du Vietnam engendre une demande croissante d’espaces de vie plus verts, plus sains et plus durables. Il a déclaré que l’intégration de l’urbanisme, de l’architecture, de l’aménagement paysager et des technologies ouvrait la voie à de nouvelles perspectives pour la vie urbaine de demain. Selon les prévisions pour la période 2026-2035, le marché mondial des maisons intelligentes et du mode de vie durable pourrait enregistrer une croissance annuelle de 18 à 27 %.

Le marché mondial des maisons intelligentes devrait atteindre environ 232 milliards de dollars en 2026, avant de grimper entre 537 et 1 419 milliards de dollars à l’horizon 2030-2035. Parallèlement, le marché mondial des énergies renouvelables devrait avoisiner les 2 000 milliards de dollars d’ici 2030, tandis que les secteurs de l’alimentation biologique et des produits de bien-être écologiques maintiennent une croissance annuelle d'environ 10 %.



Il a souligné que le Vietnam bénéficie d'opportunités croissantes pour les technologies vertes, l'Internet des objets (IoT), les énergies propres et les matériaux durables grâce à l'éolien offshore, l'hydrogène vert et les projets de développement urbain intelligent. Par ailleurs, le Vietnam compte actuellement plus de 40 projets de villes intelligentes. D’ici 2030, l’économie verte pourrait contribuer à plus de 10 % du PIB national.



Tran Trong Tuyen, directeur adjoint du Département des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le développement de zones urbaines plus vertes, plus intelligentes et plus durables était devenu une tendance incontournable. Il a insisté sur le fait que les thèmes abordés lors du salon constituent des piliers essentiels de la stratégie de développement durable de la ville, contribuant aux objectifs de réduction des émissions, de neutralité carbone d’ici 2050 et d’amélioration du niveau de vie urbain.



L’événement devrait également sensibiliser le public aux modes de vie écologiques, à la consommation durable et au rôle de la technologie dans la construction des villes de demain. -VNA