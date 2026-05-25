Activation d’un dispositif visant à sécuriser l’approvisionnement électrique en période de fortes chaleurs

Hanoï (VNA) - Face à l’imminence de la saison chaude 2026, le groupe d’Électricité du Vietnam (EVN) a ordonné à ses corporations membres de déployer une stratégie coordonnée visant à garantir un approvisionnement électrique sûr et stable. Cet impératif s’accompagne d’un renforcement de la gestion de la relation client ainsi que d’une campagne de sensibilisation à l’usage économe et efficace de l’énergie.



Conformément aux directives d'EVN, les unités opérationnelles doivent intensifier les inspections et la maintenance du réseau afin d'assurer un fonctionnement optimal, de limiter les surcharges locales et de minimiser les interruptions de service.



Par ailleurs, le groupe exige de restreindre les travaux de construction, les réparations majeures et les remplacements périodiques de compteurs durant la saison sèche et les périodes de canicule. Les unités doivent impérativement respecter les délais fixés pour les interruptions programmées. En particulier, aucun arrêt de la fourniture d’électricité pour travaux de réparation ou de rénovation ne sera autorisé lorsque la température dépasse 35 °C, à l’exception des cas de force majeure.



Sur le volet de la communication, EVN demande à ses filiales de renforcer le service client et la communication sur l’utilisation économe et efficace de l’électricité. Les unités concernées sont invitées à diffuser des conseils pratiques sur les médias et à formuler des recommandations concernant l’usage des appareils à forte consommation électrique pendant les vagues de chaleur.

Le groupe incite les clients à utiliser les applications et sites web de service client afin d’assurer un suivi quotidien de leur consommation. Les usagers sont encouragés à contacter rapidement les unités locales en cas de détection d’une hausse anormale de leur consommation électrique, afin de bénéficier d’un contrôle et d’une assistance technique immédiats. -VNA