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La Thaïlande renforce sa coopération avec l’AIE pour consolider sa sécurité énergétique

La Thaïlande a réaffirmé sa volonté d’intensifier sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) afin de renforcer sa sécurité énergétique, accélérer la transition vers les énergies propres et faire face aux défis énergétiques mondiaux croissants.

La Thaïlande promeut la coopération énergétique avec l'AIE, vise une transition écologique et souhaite adhérer à l'OCDE. Photo : Nation Thailand
La Thaïlande promeut la coopération énergétique avec l'AIE, vise une transition écologique et souhaite adhérer à l'OCDE. Photo : Nation Thailand

Bangkok (VNA) – La Thaïlande s’est engagée à renforcer sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans tous les domaines, dans le cadre de ses efforts visant à consolider sa sécurité énergétique et à répondre à la crise énergétique mondiale.

Cette initiative fait suite à une récente rencontre entre le Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul, et le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, au siège de l’AIE à Paris. Les discussions ont porté sur la sécurité énergétique, la transition vers les énergies propres et l’élargissement de la coopération stratégique entre la Thaïlande et l’AIE.

Selon la porte-parole du gouvernement thaïlandais, Rachada Dhnadirek, Fatih Birol a estimé que les politiques énergétiques de la Thaïlande allaient dans la bonne direction et s’alignaient sur les tendances énergétiques mondiales, alors que de nombreux pays font face à des défis énergétiques croissants. Il a affirmé que l’AIE était prête à soutenir la Thaïlande à travers une coopération technique, le partage des connaissances, le transfert de technologies et la mise en relation avec les réseaux mondiaux du secteur énergétique.

Anutin Charnvirakul a souligné que la Thaïlande attachait une grande importance à l’équilibre entre la sécurité énergétique et les mesures destinées à réduire le coût de la vie pour la population. Il a indiqué que le gouvernement poursuivait ses efforts pour maîtriser les coûts de l’énergie tout en promouvant des politiques de transition énergétique, notamment le développement des énergies renouvelables.

Rachada Dhnadirek a également cité les propos du chef du gouvernement thaïlandais affirmant que la Thaïlande était prête à renforcer sa coopération avec l’AIE dans tous les domaines, en particulier le développement des capacités énergétiques, le dialogue politique sur la sécurité énergétique et les exercices conjoints de réponse aux situations d’urgence. Anutin Charnvirakul a en outre réaffirmé l’ambition de la Thaïlande de devenir, à terme, membre permanent de l’IEA.

Le directeur exécutif de l’IEA a par ailleurs accepté avec satisfaction l’invitation du Premier ministre thaïlandais à participer au salon Gastech 2026, qui se tiendra à Bangkok en septembre prochain. Gastech est considéré comme l’un des plus grands salons et conférences au monde consacrés au gaz naturel, au gaz naturel liquéfié, à l’hydrogène et aux industries des énergies alternatives, réunissant des dizaines de milliers de participants issus de plus de 150 pays. - VNA

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