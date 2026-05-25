Économie

La communauté intellectuelle vietnamienne à Singapour mobilisée pour l’innovation et la technologie

À travers le « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour », organisé le 23 mai par le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour et l’ambassade du Vietnam, les experts et chercheurs vietnamiens installés dans la cité-État ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération scientifique et technologique au service du développement national et de l’innovation au Vietnam.

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, au « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour ». Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, au « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour (VNAS), en coordination avec l’ambassade du Vietnam à Singapour, a organisé le 23 mai le « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour », visant à renforcer les initiatives en matière de sciences, de technologies et d’innovation au service du développement du Vietnam.

​Placée sous le thème « Connecter les intellectuels vietnamiens pour le développement technologique et l’innovation nationale », la rencontre a réuni des professeurs, chercheurs, experts, dirigeants d’entreprises technologiques ainsi que des étudiants vietnamiens vivant, travaillant et étudiant à Singapour.

​Prenant la parole lors du forum, l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, a salué l’initiative visant à fédérer les intellectuels vietnamiens à Singapour afin de valoriser les atouts locaux dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. Selon lui, le partage des connaissances et la coopération entre les experts vietnamiens à l’étranger et les institutions nationales revêtent une importance particulière dans le contexte actuel.

​Mme Ta Thuy Lien, chef du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour, a souligné que l’édition 2026 du forum ambitionne d’aller au-delà d’un simple espace d’échanges académiques pour devenir un véritable mécanisme de coopération concrète et efficace. Ce forum doit devenir un espace d’action où nous dépassons la simple mise en relation pour devenir de véritables partenaires de co-construction avec le pays, a-t-elle déclaré.

​Le forum a ouvert un espace de dialogue permettant aux participants d’être informés des tendances et des besoins en matière d’attraction d’experts issus des organismes publics, instituts de recherche, universités et entreprises nationales ; d’assister à des tables rondes sur le transfert des technologies de base et la résolution des problématiques nationales, avec une concentration des ressources sur des secteurs de pointe tels que l’intelligence artificielle (IA), les technologies des semi-conducteurs et quantiques, les biotechnologies médicales, les matériaux verts et l’économie circulaire, la blockchain ; ainsi que de discuter des solutions de coopération technologique dans ces domaines.

​Le forum s’est achevé sur la volonté commune de transformer le réseau des intellectuels vietnamiens à Singapour en une plateforme de coopération durable, capable d’apporter des solutions concrètes au développement national et de renforcer le rayonnement international des compétences vietnamiennes. -VNA

#innovation #Singapour #Vietnam #intellectuels
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