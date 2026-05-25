Économie

Les exportations de fruits et légumes en hausse de 16 % sur les cinq premiers mois

Selon l’Agence de l’import-export relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes devraient poursuivre leur dynamique positive dans les prochains mois.

Tri de pomelos verts destinés à l'exportation à l'usine du groupe Vina T&T, dans la province de Vinh Long. Photo : VNA
Tri de pomelos verts destinés à l'exportation à l'usine du groupe Vina T&T, dans la province de Vinh Long. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Selon les données préliminaires du Département des Douanes, les exportations vietnamiennes de fruits et légumes ont atteint 614,788 millions de dollars en mai 2026, un niveau équivalent à celui de la même période de 2025.

Sur les cinq premiers mois de l’année, les exportations ont dépassé 2,67 milliards de dollars, soit une hausse de 16 % en glissement annuel.

Les importations de fruits et légumes ont atteint plus de 245 millions de dollars en mai 2026, en hausse de 25 % sur un an, portant le total des importations sur les cinq premiers mois de l’année à près de 1,3 milliard de dollars.

L’excédent commercial du secteur s’est ainsi élevé à environ 1,37 milliard de dollars.

Les trois principaux marchés d’exportation des fruits et légumes vietnamiens sont la Chine, les États-Unis et la République de Corée. Des marchés comme les Pays-Bas, l’Allemagne ou encore la Malaisie continuent également d’enregistrer une forte croissance.

Le durian reste le principal moteur des exportations avec une croissance particulièrement élevée. Au seul premier trimestre 2026, les exportations de durian ont atteint près de 222 millions de dollars, en hausse de 127,8 % par rapport à la même période de l’année dernière. L’extension des zones de culture officiellement agréées a fortement soutenu cette progression.

Parallèlement, les produits traditionnels comme le fruit du dragon, la banane, la mangue ou la noix de coco continuent d’afficher des exportations stables. La noix de coco est notamment considérée comme un produit stratégique pour les prochaines années.

Selon l’Agence de l’import-export relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, la demande d’importation de fruits et légumes sur les grands marchés mondiaux devrait continuer à progresser en 2026 grâce à l’intérêt croissant pour une alimentation saine et à la reprise de l’économie mondiale. Le marché mondial des fruits et légumes frais devrait atteindre environ 934,6 milliards de dollars cette année.

Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes devraient poursuivre leur dynamique positive dans les prochains mois, alors que plusieurs fruits phares entrent dans leur haute saison de récolte, avec une offre abondante et une nette amélioration de la qualité ainsi que de la traçabilité des produits. -VNA

#exportations de fruits et légumes #Vietnam #exportations vietnamiennes
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