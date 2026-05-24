Une dirigeante de l’Assemblée nationale du Laos visite un projet industriel vietnamien

Vientiane (VNA) – Une délégation de l’Assemblée nationale du Laos, conduite par sa vice-présidente Sounthone Xayachak, s’est rendue samedi 23 mai au complexe minier de bauxite et de traitement d’alumine de Dakcheung, un important projet industriel mené par le groupe vietnamien Viêt Phuong dans le district de Dakcheung, province de Sékong au Laos.



Ce projet est réalisé dans le cadre de l’accord de coopération économique, culturelle, scientifique et technique conclu entre les deux gouvernements.



Dinh Xuân Hoàng, représentant du groupe Viêt Phuong et chef de l’équipe de mise en œuvre du projet, a rapporté à la délégation que ce projet visait à utiliser efficacement les ressources minérales du Laos tout en développant une chaîne de valeur allant de l’extraction et du traitement du minerai jusqu’à la transformation en profondeur, contribuant ainsi au développement économique local, à la création d’emplois et à l’amélioration du niveau de vie des résidents de la zone du projet.



Selon le rapport, le projet comprend deux composantes principales : une usine de traitement du minerai de bauxite d’une capacité de 2,5 millions de tonnes par an et une raffinerie d’alumine d’une capacité nominale de 1 million de tonnes par an, qui devrait être portée à 2 millions de tonnes par an lors de la prochaine phase.



Les membres de la délégation de l’Assemblée nationale du Laos et les représentants du groupe vietnamien Viêt Phuong posent sur le chantier du projet de complexe minier de bauxite et de traitement d’alumine de Dakcheung. Photo : VNA

À ce jour, le projet a accompli toutes les principales procédures juridiques requises par le gouvernement lao, notamment l’approbation de l’étude de faisabilité, les permis de construction, les licences minières et les procédures relatives à la gestion et au suivi environnementaux.

Les représentants de l’investisseur ont affirmé que des ressources continueront d’être mobilisées pour garantir le respect du calendrier du projet, tout en se conformant strictement à la réglementation lao en matière d’investissement, d’extraction des ressources et de protection de l’environnement, et en assumant les responsabilités sociétales de l’entreprise au niveau local.



Lors de la séance de travail, la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachak, a salué et remercié chaleureusement le groupe Viêt Phuong pour la mise en œuvre du projet, le qualifiant d’initiative majeure pour le développement socio-économique de la province de Sékong. Ce projet devrait créer des emplois, améliorer les revenus locaux et accroître les recettes budgétaires.



La dirigeante lao a souligné que les projets d’investissement vietnamiens au Laos devraient maximiser l’efficacité économique tout en assurant un développement durable, la protection de l’environnement et des contributions significatives au renforcement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, de la coopération globale et de la cohésion stratégique entre les deux Partis, les États et les peuples des deux pays. – VNA