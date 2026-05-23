Économie

Le Vietnam mise sur le digital pour promouvoir ses produits du terroir

Autrefois menée à travers des campagnes de sensibilisation, foires et réseaux de distribution traditionnels, la campagne nationale "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" bénéficie aujourd’hui de l’essor du numérique pour rapprocher les produits vietnamiens des consommateurs, tout en renforçant leur valeur et leur compétitivité sur le marché.

Tran Huu Linh, directeur de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur, et deux personnalités lors de livestream "Vitalité des produits vietnamiens". Photo: qdnd.vn
Tran Huu Linh, directeur de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur, et deux personnalités lors de livestream "Vitalité des produits vietnamiens". Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Depuis plusieurs décennies, la campagne nationale "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" contribue significativement à la promotion de la consommation intérieure et au soutien des entreprises locales.

Autrefois menée à travers des campagnes de sensibilisation, foires et réseaux de distribution traditionnels, cette initiative bénéficie aujourd’hui de l’essor du numérique pour rapprocher les produits vietnamiens des consommateurs, tout en renforçant leur valeur et leur compétitivité sur le marché.

Le commerce électronique au Vietnam connaît une expansion fulgurante, s’affirmant comme l’un des moteurs principaux de l’économie numérique, avec un marché qui devrait atteindre 32 milliards de dollars en 2025. Représentant près de 12 % du chiffre d’affaires total du commerce de détail et affichant une croissance annuelle supérieure à 20 %, le pays se hisse parmi les leaders de l’Asie du Sud-Est dans ce secteur.

Cette mutation ne repose pas uniquement sur les infrastructures technologiques, mais témoigne d'un changement profond du comportement des consommateurs qui privilégient désormais les achats en ligne, les paiements dématérialisés et une approche émotionnelle de l'achat, centrée sur le récit entourant le produit. Dans ce contexte, la diffusion en direct (livestream) et les vidéos courtes s’imposent comme des outils de promotion efficaces, notamment pour les produits emblématiques des localités.

L’efficacité de cette stratégie s’est illustrée lors des récentes sessions de vente en direct organisées dans le cadre de la foire Hung Vuong 2026, dans la province de Phu Tho, ou lors des programmes dédiés aux produits agricoles de la province de Gia Lai.

Les récentes sessions de livestream organisées dans le cadre de la foire Hung Vuong 2026, dans la province de Phu Tho, ainsi que le programme de promotion en direct des produits agricoles de Gia Lai, organisé par le Service provincial de l’industrie et du commerce en coordination avec le Centre pour le développement du commerce électronique et des technologies numériques (eComDX) et l’Agence du commerce électronique et de l’économie numérique, ont suscité un vif engouement : des milliers de commandes ont été enregistrées après seulement quelques heures.

Comme l’a souligné Nguyen Dinh Kha, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Gia Lai, le livestream n’est plus seulement un outil de divertissement, mais devient une véritable "arme stratégique" pour résoudre les difficultés liées à l’écoulement des produits agricoles.

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L'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur organise un événement afin de faciliter les échanges entre l'offre et la demande et de promouvoir les produits vietnamiens. Photo : qdnd.vn

Parallèlement, l’espace d’exposition et de livestream "Vitalité des produits vietnamiens", situé au 62 rue Trang Tien à Hanoï, constitue depuis février 2026 une vitrine emblématique de cette modernisation. En associant l’exposition physique à la puissance des plateformes numériques et à l'influence de célébrités telles que Miss Ngoc Han ou l’artiste du Peuple Trong Trinh, ce programme a réussi à créer un engouement massif.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : lors des premières sessions, plus de 1 500 commandes ont été finalisées en un temps record, faisant de ce lieu un rendez-vous où la valeur, l’identité et la qualité des produits locaux sont mises en avant. La force de ce modèle réside dans sa capacité à contextualiser chaque produit : le consommateur ne se contente plus d’acheter un bien, il découvre une histoire, un savoir-faire et une origine géographique — qu’il s’agisse du porc fermenté, des nouilles au fruit du dragon de Phu Tho ou du chocolat de Lam Dong.

Le marché de la vente au détail en ligne au Vietnam pourrait atteindre 50 milliards de dollars à l'horizon 2030. Toutefois, cette croissance s'accompagne de défis majeurs, notamment en termes de communication pour les produits locaux dont l’accès au marché reste parfois limité.

Tran Huu Linh, chef de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur a indiqué que le ministère de l’Industrie et du Commerce se concentrerait sur le perfectionnement des politiques de développement du marché, le renforcement des infrastructures commerciales, la stimulation de la consommation et le contrôle du marché.

Les programmes de promotion commerciale liés au commerce électronique et à la vente en ligne seront notamment renforcés afin d’élargir les débouchés des produits vietnamiens. L’espace d’exposition et de livestream "Vitalité des produits vietnamiens" sera ainsi organisé toutes les deux semaines en 2026.

Dans un marché de plus en plus ouvert, où les produits étrangers rivalisent de rigueur et de prestige, les entreprises locales doivent impérativement placer l’intérêt du consommateur et l’excellence au cœur de leur stratégie.

Dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales, le marché intérieur s’affirme de plus en plus comme un moteur de croissance, tandis que le développement du commerce électronique contribue à élargir les débouchés, stimuler la consommation et renforcer la compétitivité des entreprises vietnamiennes. -VNA

#Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens #essor du numérique #commerce électronique
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