Tourisme

Ho Chi Minh-Ville : la gastronomie et la culture locales, piliers de l’offre touristique pour l’été 2026

Pour répondre à cette demande croissante de découverte gastronomique et d’identité culturelle locale, les entreprises du secteur multiplient les initiatives innovantes en associant patrimoine traditionnel et modernité.

Chao Show présente la cuisine des trois régions du Vietnam à travers neuf plats vietnamiens emblématiques. Photo : VNA
Chao Show présente la cuisine des trois régions du Vietnam à travers neuf plats vietnamiens emblématiques. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - À l’approche de la saison estivale 2026, le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville observe une profonde mutation des attentes des voyageurs, qui privilégient désormais les destinations offrant à la fois une immersion dans la nature et des expériences locales authentiques.

Pour répondre à cette demande croissante de découverte gastronomique et d’identité culturelle locale, les entreprises du secteur multiplient les initiatives innovantes en associant patrimoine traditionnel et modernité.

Selon Vu Ngoc Lam, directeur national d’Agoda Vietnam, les touristes se montrent aujourd'hui plus exigeants dans le choix de leurs séjours, accordant une priorité absolue aux établissements bénéficiant d'avis positifs et proposant une offre culinaire de qualité. Cette tendance incite les agences de voyages de la mégapole du Sud à concevoir des produits inédits qui combinent la gastronomie et la culture nationale. Ces produits contribuent à renforcer l’image de marque de la destination de la ville.

Parmi ces nouveautés, le spectacle « Chao Show », produit par la société Dau An Show, se distingue par une fusion audacieuse entre musique traditionnelle, gastronomie des trois régions du Vietnam et technologies scéniques contemporaines.

Tran Minh Hoang, directeur commercial de Chao Show, a précisé que ce projet repose sur un orchestre composé de trente instruments traditionnels, minutieusement restaurés par des artisans venus de tout le pays, afin d’interpréter des œuvres contemporaines aux sonorités régionales authentiques. Le spectacle utilise notamment la technologie Immersive Audio, une première au Vietnam et l’une des technologies sonores les plus avancées d’Asie, offrant à chaque spectateur une expérience sonore en 3D. Cette innovation transforme la musique folklorique vietnamienne en une expérience auditive inédite, lui conférant une profondeur sonore résolument contemporaine.

Nguyen Thi Ngoc Tram, une touriste de 25 ans, a salué cette expérience comme un voyage émotionnel inédit qu’elle souhaite désormais partager avec ses amis et ses proches.

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Des touristes étrangers sont séduits par les particularités de la cuisine vietnamienne. Photo : VNA

Parallèlement à ces initiatives privées, les agences de voyage de la ville renouvellent leurs offres phares afin de dynamiser l’attractivité estivale. Le site touristique culturel de Suoi Tien a annoncé la 22e édition du Suoi Tien Farm Festival, qui proposera cette année un buffet de fruits, un marché flottant reconstitué et une « station de hamacs » typique de l’Ouest du pays. Un record culinaire est même attendu avec la présentation de plats à base de bœuf associés à vingt-six variétés de fruits.

De son côté, le parc Dam Sen accueillera le festival gastronomique «Saveurs du Sud», une célébration de la diversité ethnique mettant à l'honneur les traditions culinaires des communautés Kinh, Hoa, Khmer et Cham.

D'un point de vue institutionnel, la direction du tourisme de Ho Chi Minh-Ville s'engage dans une transformation profonde de sa stratégie de développement. Nguyen Cam Tu, directrice du Centre de promotion touristique de la ville, a indiqué que le programme « Empreintes de l'été 2026 » accompagnera les voyagistes dans la création de circuits thématiques enrichis.

L’ambition de la municipalité pour l’année en cours repose sur une réévaluation des ressources touristiques locales et le développement de produits spécifiques à chaque quartier. L’accent sera particulièrement mis sur l’essor du tourisme nocturne, soutenu par des partenariats public-privé, incluant des nocturnes dans les musées et des programmes de spectacles vivants.-VNA

#Ho Chi Minh-Ville #gastronomie #culture ethnique #saison estivale 2026
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