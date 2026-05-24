Tourisme

La saison de mise en eau transforme les rizières du Nord-Ouest en un chef-d’œuvre

De fin avril à mai, voire juin est la période la plus époustouflante de l’année pour visiter la région, lorsque les agriculteurs remplissent d’eau les rizières en terrasses, une opération connue sous le nom de saison de mise en eau des rizières.

Les rizières de Sa Pa, inondées, se transforment en un immense miroir reflétant le ciel. Photo: viettourist.com
Les rizières de Sa Pa, inondées, se transforment en un immense miroir reflétant le ciel. Photo: viettourist.com

Hanoi (VNA) – Le Nord-Ouest du Vietnam est réputé pour ses douces vallées, ses rizières en terrasses, ses montagnes karstiques calcaires et ses maisons traditionnelles sur pilotis.

S’étendant sur les quatre provinces de Son La, Diên Biên, Lai Châu et Lào Cai, la région offre une immersion culturelle totale au contact des communautés ethniques et au cœur de paysages montagneux grandioses.

De fin avril à juin, voire plus tard, la région est particulièrement spectaculaire : les agriculteurs inondent alors les rizières en terrasses, une période appelée «saison de mise en eau».

À Mù Cang Chai et Sa Pa, à Y Tý et plus loin encore, à Hoàng Su Phì, les magnifiques rizières en terrasses, façonnées par les habitants au fil des générations, scintillent d’un éclat argenté. Elles reflètent le ciel comme des escaliers miroitants – une aquarelle poétique et sublime offerte par la nature.

À cette période de l’année, les agriculteurs locaux inondent les rizières pour préparer la terre aux semailles. Contrairement à l’éclat doré de la saison des récoltes, la saison de mise en eau des terrasses révèle une beauté plus pure et onirique.

Comme l’eau est doucement acheminée des sources de montagne vers les rizières, chaque terrasse commence à se remplir, reflétant le ciel azur, les teintes flamboyantes du crépuscule ou le voile délicat de la brume matinale. Les terrasses s’enchaînent en cascade comme des escaliers montant vers le ciel – à la fois gracieuses et fluides, et pourtant grandioses et infinies dans leur majesté.

Mu Cang Chai, dans la province de Lào Cai, est une destination touristique très prisée grâce à la beauté féerique de ses rizières en terrasses, classées site du patrimoine national spécial en 2020.

Ces rizières en terrasses, aménagées à flanc de montagne, couvrent une superficie d’environ 300 hectares, répartis entre La Pan Tân et Dê Xu Phinh (commune de Pung Luông) et Chê Cu Nha (commune de Mu Cang Chai), formées suite à la récente fusion des communes.

À Mu Cang Chai, les visiteurs peuvent admirer des rizières en terrasses superposées qui s’étendent à perte de vue sur les collines. Le paysage est caractérisé par de hautes montagnes traversées de ruisseaux et de crevasses, et par de vastes forêts de pins vallonnées.

Les terrasses étagées, les forêts et les ruisseaux s’entremêlent pour créer un paysage spectaculaire. Les rizières en terrasses, cultivées sur les collines, permettent également un approvisionnement efficace en eau.

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Le Nord-Ouest du Vietnam offre de magnifiques paysages pendant la saison de mise en eau des rizières en terrasses. Photo : viettourist.com

Egalement à Lào Cai, Sa Pa est une destination touristique de renommée mondiale, particulièrement prisée pendant la saison de remplissage des rizières. Les rizières en terrasses scintillantes rendent les vallées de Muong Hoa, Ta Van et Ta Phìn particulièrement enchanteresses, car l’eau qui coule des ruisseaux de montagne inonde les rizières, créant des vagues ondulantes qui brillent sous le soleil.

Cultivées depuis des millénaires par les communautés Hmông, Dao et Tày, ces rizières en terrasses ont été classées parmi les sept plus belles au monde par les lecteurs du célèbre magazine de voyage américain Travel + Leisure en 2009 et par le site international du tourisme Touropia en 2013.

Leur environnement spacieux, leur air pur et leurs paysages paisibles en font une destination idéale pour les amoureux de la nature, les photographes amateurs pendant la saison des pluies ou tout simplement pour ceux qui souhaitent profiter de la beauté du Nord-Ouest en été.

Par ailleurs, Y Tý, à Lào Cai, est surnommée la terre des nuages. Ses magnifiques rizières en terrasses, cultivées par le peuple Hà Nhi, sont tout aussi remarquables. Elles ressemblent à d’immenses escaliers s’élevant vers le ciel et sont devenues un élément emblématique du paysage époustouflant de la région.

Le spectacle des rizières scintillantes, parsemées des maisons traditionnelles en pisé des habitants, souvent dissimulées par la brume matinale ou une mer de nuages, offre un tableau d’une beauté paradisiaque.

L’un des plus beaux endroits pour admirer les rizières en terrasses est le pont Thiên Sinh, situé à l’extrémité du village de Lao Chai, à environ 10 km du centre de la commune de Y Tý. Au-dessus, des nuages blancs tourbillonnent autour des sommets montagneux, tandis qu’en contrebas, les rizières inondées reflètent les nuages et le ciel dans un spectacle véritablement époustouflant.

La saison des crues à Y Tý apporte une sensation de paix et de sérénité, donnant aux visiteurs l’impression d’être dans un autre monde, loin du tumulte de la ville.

Hoàng Su Phì, dans la commune de Tuyên Quang, abrite également de magnifiques rizières en terrasses, classées au patrimoine national. Il est réputée pour la beauté majestueuse et unique de ses rizières en terrasses à perte de vue.

L’harmonie entre la nature et le génie humain a transformé Hoàng Su Phì en ce que beaucoup décrivent comme une œuvre d’art spectaculaire – une immense broderie qui captive les visiteurs par son charme et sa grandeur.

Avec son relief montagneux escarpé, la création de ces rizières en terrasses constitue non seulement une prouesse technique remarquable, mais aussi un témoignage de la créativité des ethnies locales La Chi, Dao et Nung et de leur lien profond avec la nature.

Les villages de Luôc, Phung, Nâm Piên et Ông Thuong sont des lieux idéaux pour admirer ces chefs-d’œuvre de la nature et du savoir-faire humain. – VNA

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#saison de mise en eau des rizières #rizières en terrasses
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