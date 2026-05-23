Tourisme

Da Nang renforce ses liaisons aériennes avec la Russie, la CEI et la Biélorussie

Le 23 mai, l’aéroport international de Da Nang a accueilli le premier vol direct reliant Moscou à Da Nang depuis plusieurs années, marquant une étape majeure dans la reconquête du marché touristique russe et de la Communauté des États indépendants (CEI). Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de la ville visant à attirer davantage de touristes internationaux haut de gamme.

Les premiers passagers arrivés à Da Nang par ce vol direct. Photo: VNA
Les premiers passagers arrivés à Da Nang par ce vol direct. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le 23 mai, le Centre de promotion du tourisme de Da Nang, en coopération avec Anex Tour Vietnam et Vietjet Air, a célébré l’arrivée du premier vol direct reliant Moscou à Da Nang, transportant 377 passagers. Peu après le débarquement, les voyageurs ont été accueillis avec des fleurs, des cadeaux ainsi que des spectacles d’arts traditionnels vietnamiens.

Selon le Service de la culture, du sport et du tourisme de Da Nang, les activités de promotion ciblée menées sur le marché russe et dans les pays de la CEI (Communauté des États indépendants, organisation régionale créée après la disparition de l’URSS en 1991, regroupant plusieurs anciennes républiques soviétiques) ont permis d’enregistrer une croissance notable. Au cours des quatre premiers mois de 2026, plus de 142 000 visiteurs venus de Russie et de la CEI ont séjourné à Da Nang, représentant environ 3,7 % du total des touristes internationaux et une augmentation de plus de 20 % par rapport à la même période en 2025.

Ces résultats illustrent l’efficacité de la stratégie de promotion internationale de la ville et confirment l’attrait croissant de Da Nang auprès des touristes balnéaires haut de gamme venus de Russie et des pays de la CEI.

Dans le cadre de cette stratégie, Da Nang a participé à des salons internationaux, notamment au MITT Moscow 2026, où la ville a été distinguée comme "destination la plus remarquable". La ville a également multiplié les rencontres avec les médias et les agences de voyages russes, accueilli les premiers vols directs et organisé plusieurs voyages de familiarisation (famtrip) destinés aux professionnels du tourisme international.

Pour la première fois, une campagne de promotion sur l’écosystème numérique Yango – plateforme populaire en Russie et dans la CEI – a été lancée.

Grâce à ses services intégrés de transport, de cartographie et de publicité numérique, l’image touristique de Da Nang a bénéficié d’une large visibilité auprès des utilisateurs russophones, entraînant une forte augmentation des recherches et des interactions liées à la destination.

Pour la saison estivale 2026, le réseau de vols charters reliant la Russie, la CEI et la Biélorussie à Da Nang connaît une forte expansion. Entre le 1er avril et le 31 octobre 2026, Anex Tour Vietnam prévoit de relier 20 villes de ces régions à plusieurs destinations vietnamiennes majeures, dont Da Nang, Nha Trang, Phan Thiet et Phan Rang, avec un total estimé à plus de 250 000 passagers.

À Da Nang uniquement, 12 villes de Russie, de la CEI et de la Biélorussie – dont Moscou, Vladivostok, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Kazan, Khabarovsk, Novokouznetsk, Blagovechtchensk, Barnaoul, Minsk, Astana et Almaty – seront reliées à la ville. Pendant la haute saison estivale, le nombre de passagers attendu atteint environ 68 160.

Selon Nguyen Thi Hong Tham, directrice du Centre de promotion du tourisme de Da Nang, l’augmentation de la fréquence des vols témoigne non seulement de la diversification du marché international, mais aussi de la confiance des agences de voyages dans l’attractivité et la capacité d’accueil de la ville. Dans un contexte de reprise progressive du tourisme mondial, Da Nang confirme ainsi sa position de destination sûre, attractive et riche en expériences pour les voyageurs internationaux. -VNA

#Da Nang #Russie #CEI #Biélorussie #premier vol direct
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Nha Trang, ville côtière de la province de Khanh Hoa, est depuis longtemps une destination prisée des touristes russes. Photo : VNA

Le potentiel touristique de Khanh Hoa mis en avant en Russie

La province de Khanh Hoa (Centre méridional) est en mesure de répondre à tous les besoins des touristes russes, a déclaré Hoang Van Vinh, président de l'Association du tourisme de Khanh Hoa, lors d'une conférence de promotion touristique organisée à Moscou le 11 mars. L'événement a réuni 130 délégués représentant des entreprises russes et vietnamiennes.

Voir plus

Visiteurs au site écotouristique "Piste légendaire de Truong Son et Grotte du Commandement" à Quang Tri. Photo: VNA

Quang Tri : valoriser la mémoire de Truong Son à travers un tourisme innovant

Située au kilomètre 12 de la route 20 Quyet Thang, la Grotte du Commandement servait d’entrepôt général, de poste de commandement et de centre logistique stratégique pour le Commandement 559 pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains. Longue de 150 mètres et large de 100 mètres, elle est organisée en sept niveaux fonctionnels. Elle servait au stockage des armes et des vivres, aux soins des blessés, aux communications et à la vie quotidienne des soldats en route vers le Sud.

L'île de Ly Son, province de Quang Ngai. Photo: VNA

Les Vietnamiens privilégient des destinations authentiques pour l’été 2026

Face à une demande croissante pour des séjours authentiques et moins fréquentés, les voyageurs vietnamiens se tournent cet été vers des îles préservées, des plateaux d’altitude et des sites patrimoniaux émergents, stimulant une redéfinition des priorités d’aménagement et de préservation touristique.

Photo: danviet.vn

À Dà Nang, excursion autour du thé au sommet de Son Trà après Bill Gates

Cette initiative, inspirée par l’engouement suscité par le voyage du milliardaire américain à Dà Nang en mars 2024, s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour diversifier l’offre écotouristique de Dà Nang et créer de nouvelles expériences en pleine nature pour les visiteurs sur la péninsule de Son Trà.

La Journée des 7 Merveilles aura lieu le 7 juillet pour célébrer la baie d'Ha Long, l'un des sites naturels les plus célèbres au monde. (Photo : courtoisie du Département de gestion du patrimoine mondial de la baie d'Ha Long - Yen Tu)

La baie d’Ha Long à l’honneur lors de la Journée des 7 Merveilles

Classée parmi les sept nouvelles merveilles naturelles du monde, la baie d’Ha Long sera au cœur d’une série d’activités internationales organisées à Quang Ninh à l’occasion de la Journée des 7 Merveilles, célébrant la beauté et la préservation du patrimoine mondial.

Sun PhuQuoc Airways ouvre au monde la porte d'entrée vers le paradis de Phu Quoc. Photo : Sun Group

La presse américaine encense Phu Quoc, nouvelle perle touristique de l’Asie

Entre plages idylliques, infrastructures de luxe et expériences touristiques haut de gamme, Phu Quoc séduit de plus en plus les médias internationaux. Le magazine américain Travel and Tour World salue notamment l’essor spectaculaire de l’île vietnamienne, désormais considérée comme l’une des destinations les plus prisées d’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et le ministre en chef du Maharashtra, Devendra Fadnavis, assistent à la cérémonie de signature des accords de coopération entre le Vietnam et l'Inde. Photo : VNA

Vinpearl scelle une alliance tripartite pour s'imposer sur le marché indien

La signature des protocoles d'accord entre Vinpearl et Thomas Cook India, SOTC Travel et MakeMyTripVinpearl vise à établir un accès direct et complet à tous les segments de clientèle de l'Inde, afin de positionner durablement le Vietnam comme une destination prioritaire pour les 1,47 milliard d'habitants de la puissance indienne.

La culture locale rend les destinations vietnamiennes attrayantes. Photo : VietnamPlus

Tourisme : le Vietnam prépare une nouvelle phase de développement

Selon les analyses du secteur, l’intégration des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique permet au tourisme vietnamien d’évoluer vers un modèle plus intelligent, axé sur les données et la personnalisation des expériences. Les politiques d’intégration internationale ouvrent également de nouvelles perspectives pour élargir les marchés et renforcer l’attractivité du Vietnam auprès des visiteurs étrangers.

La plage de Ky Xuan (province de Ha Tinh) possède un long littoral, du sable fin et une beauté naturelle préservée. Photo : VNA

Le tourisme balnéaire vietnamien entre dans sa haute saison estivale

À l’approche de l’été 2026, le marché du tourisme intérieur connaît une forte accélération, notamment dans les destinations balnéaires. Des villes côtières comme Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Ha Long et Cat Ba enregistrent une fréquentation soutenue, portée par la reprise précoce des voyages familiaux et des courts séjours de détente.

Apparu au début du 20e siècle, le marché flottant de Cai Rang se trouve au croisement des rivières Cân Thơ, Dâu Sâu, Cai Son et Cai Rang. Photo: thamhiemmekong.com

Au fil du marché flottant de Cai Rang, éclatant de couleurs tropicales

L’Association du tourisme de la ville a déclaré que le marché flottant de Cai Rang et le tourisme fluvial sont des caractéristiques emblématiques de Cân Tho. Elle étudie de nouveaux circuits pour relier le marché flottant à d’autres attractions touristiques, en proposant des services variés pour enrichir l’expérience des visiteurs, tels que des dégustations de spécialités culinaires et des spectacles artistiques de différentes régions.

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel. Photo : VNA

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel

Ces vergers ont été sélectionnés parmi les 143 « beaux vergers » reconnus par le président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, répondant à des critères liés à la superficie, aux processus de production, à l’hygiène sanitaire des aliments ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité paysagère pour l’accueil des touristes.

Une partie de la plage de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoa, attire les touristes. Photo : VNA.

Khanh Hoa : L’ambition de devenir un centre touristique balnéaire international

La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel, promulguée début 2026, exige de mobiliser la force intrinsèque de la culture pour un développement durable. Pour Khanh Hoa, cette orientation majeure constitue un véritable principe directeur, transformant désormais la culture en « l'âme » du tourisme.

Le train « Connexion des patrimoines du Centre », reliant Hue à Da Nang, propose une expérience sensorielle unique. Photo: nhandan.vn

"Connexion des patrimoines du Centre " : une odyssée culturelle sur rail

Tout au long de cette ligne traversant les régions patrimoniales du Centre, les voyageurs découvrent les couleurs des fleurs saisonnières défilant derrière les fenêtres du train, tandis que les chants populaires résonnent entre mer et montagnes. Dans une atmosphère calme et détendue, les passagers peuvent ainsi explorer plus profondément les traditions culturelles locales.