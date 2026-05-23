Da Nang renforce ses liaisons aériennes avec la Russie, la CEI et la Biélorussie

Da Nang (VNA) - Le 23 mai, le Centre de promotion du tourisme de Da Nang, en coopération avec Anex Tour Vietnam et Vietjet Air, a célébré l’arrivée du premier vol direct reliant Moscou à Da Nang, transportant 377 passagers. Peu après le débarquement, les voyageurs ont été accueillis avec des fleurs, des cadeaux ainsi que des spectacles d’arts traditionnels vietnamiens.

Selon le Service de la culture, du sport et du tourisme de Da Nang, les activités de promotion ciblée menées sur le marché russe et dans les pays de la CEI (Communauté des États indépendants, organisation régionale créée après la disparition de l’URSS en 1991, regroupant plusieurs anciennes républiques soviétiques) ont permis d’enregistrer une croissance notable. Au cours des quatre premiers mois de 2026, plus de 142 000 visiteurs venus de Russie et de la CEI ont séjourné à Da Nang, représentant environ 3,7 % du total des touristes internationaux et une augmentation de plus de 20 % par rapport à la même période en 2025.

Ces résultats illustrent l’efficacité de la stratégie de promotion internationale de la ville et confirment l’attrait croissant de Da Nang auprès des touristes balnéaires haut de gamme venus de Russie et des pays de la CEI.

Dans le cadre de cette stratégie, Da Nang a participé à des salons internationaux, notamment au MITT Moscow 2026, où la ville a été distinguée comme "destination la plus remarquable". La ville a également multiplié les rencontres avec les médias et les agences de voyages russes, accueilli les premiers vols directs et organisé plusieurs voyages de familiarisation (famtrip) destinés aux professionnels du tourisme international.

Pour la première fois, une campagne de promotion sur l’écosystème numérique Yango – plateforme populaire en Russie et dans la CEI – a été lancée.

Grâce à ses services intégrés de transport, de cartographie et de publicité numérique, l’image touristique de Da Nang a bénéficié d’une large visibilité auprès des utilisateurs russophones, entraînant une forte augmentation des recherches et des interactions liées à la destination.

Pour la saison estivale 2026, le réseau de vols charters reliant la Russie, la CEI et la Biélorussie à Da Nang connaît une forte expansion. Entre le 1er avril et le 31 octobre 2026, Anex Tour Vietnam prévoit de relier 20 villes de ces régions à plusieurs destinations vietnamiennes majeures, dont Da Nang, Nha Trang, Phan Thiet et Phan Rang, avec un total estimé à plus de 250 000 passagers.

À Da Nang uniquement, 12 villes de Russie, de la CEI et de la Biélorussie – dont Moscou, Vladivostok, Novossibirsk, Krasnoïarsk, Kazan, Khabarovsk, Novokouznetsk, Blagovechtchensk, Barnaoul, Minsk, Astana et Almaty – seront reliées à la ville. Pendant la haute saison estivale, le nombre de passagers attendu atteint environ 68 160.

Selon Nguyen Thi Hong Tham, directrice du Centre de promotion du tourisme de Da Nang, l’augmentation de la fréquence des vols témoigne non seulement de la diversification du marché international, mais aussi de la confiance des agences de voyages dans l’attractivité et la capacité d’accueil de la ville. Dans un contexte de reprise progressive du tourisme mondial, Da Nang confirme ainsi sa position de destination sûre, attractive et riche en expériences pour les voyageurs internationaux. -VNA