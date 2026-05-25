Les litchis précoces rencontrent un succès sur les marchés, avec plus de 1 000 tonnes exportées

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Bac Ninh (VNA) - La campagne des litchis précoces connaît un démarrage prometteur dans la province de Bac Ninh (Nord), grâce à une consommation dynamique sur les marchés domestique et international ainsi qu’à des prix de vente maintenus à un niveau élevé.​

Selon le Service provincial de l’Industrie et du Commerce, environ 4 010 tonnes de litchis précoces ont déjà été commercialisées depuis le début de la récolte. Parmi ce volume, plus de 2 921 tonnes ont été écoulées sur le marché intérieur, tandis que près de 1 089 tonnes ont été exportées. Les prix de vente oscillent actuellement entre 45 000 et 55 000 dôngs le kilogramme, un niveau jugé favorable pour les producteurs.

Cette année, malgré des épisodes météorologiques défavorables, les cultivateurs ont continué d’appliquer des procédures de production sûres et rigoureuses, permettant de préserver la qualité des fruits. Les litchis de Bac Ninh se distinguent par leur belle apparence, leur chair épaisse et leur goût sucré, répondant ainsi aux exigences des grandes chaînes de distribution ainsi qu’aux critères des marchés étrangers.

Outre les activités d’achat direct dans les zones de culture, les autorités locales et les entreprises renforcent les actions de promotion du commerce et de diversification des débouchés. Le commerce électronique et les plateformes numériques jouent notamment un rôle croissant dans la valorisation des produits agricoles locaux.

Récemment, la province de Bac Ninh, en coopération avec TikTok Shop, Viettel Post et les autorités de la commune de Nam Dương, a organisé un programme de livestream consacré à la présentation et à la vente des litchis précoces. Pham Van Thinh, vice-président du Comité populaire provincial, a lui-même participé à cette diffusion en direct afin de promouvoir les litchis auprès des consommateurs du pays.

Le programme, diffusé le 20 mai en deux sessions, a suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux. Plus de 832.000 vues ont été enregistrées et 4.827 commandes ont été validées, représentant plus de 31 tonnes de litchis vendues. Les consommateurs ont également acheté d’autres spécialités locales, dont 537 bouteilles de miel et près de 300 kilogrammes de nouilles traditionnelles My Chu.​

Selon les autorités et les entreprises participantes, les livestreams deviennent un canal de promotion particulièrement efficace, contribuant non seulement à élargir les marchés de consommation, mais aussi à renforcer l’image de marque du litchi de Bac Ninh dans le contexte de la transformation numérique du secteur agricole.

Cette année, la province dispose d’environ 29 800 hectares de litchis, pour une production estimée à plus de 95 000 tonnes. Parmi ces superficies, 17 500 hectares sont cultivés selon les normes VietGAP, tandis que 255 hectares bénéficient de la certification GlobalG.A.P, permettant de répondre aux exigences strictes des marchés d’exportation, notamment la Chine, le Japon, l’Australie, la Thaïlande et les États-Unis. -VNA

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