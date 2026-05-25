Économie

Les litchis précoces rencontrent un succès sur les marchés, avec plus de 1 000 tonnes exportées

Portée par une forte demande sur les marchés intérieur et extérieur, la campagne des litchis précoces de Bac Ninh démarre sous de bons auspices, avec plus de 1.000 tonnes déjà exportées et une promotion renforcée grâce au commerce électronique et aux livestreams sur les plateformes numériques.

Environ 4 010 tonnes de litchis précoces ont déjà été commercialisées depuis le début de la récolte. Photo: VNA
Environ 4 010 tonnes de litchis précoces ont déjà été commercialisées depuis le début de la récolte. Photo: VNA

Bac Ninh (VNA) - La campagne des litchis précoces connaît un démarrage prometteur dans la province de Bac Ninh (Nord), grâce à une consommation dynamique sur les marchés domestique et international ainsi qu’à des prix de vente maintenus à un niveau élevé.​

Selon le Service provincial de l’Industrie et du Commerce, environ 4 010 tonnes de litchis précoces ont déjà été commercialisées depuis le début de la récolte. Parmi ce volume, plus de 2 921 tonnes ont été écoulées sur le marché intérieur, tandis que près de 1 089 tonnes ont été exportées. Les prix de vente oscillent actuellement entre 45 000 et 55 000 dôngs le kilogramme, un niveau jugé favorable pour les producteurs.

Cette année, malgré des épisodes météorologiques défavorables, les cultivateurs ont continué d’appliquer des procédures de production sûres et rigoureuses, permettant de préserver la qualité des fruits. Les litchis de Bac Ninh se distinguent par leur belle apparence, leur chair épaisse et leur goût sucré, répondant ainsi aux exigences des grandes chaînes de distribution ainsi qu’aux critères des marchés étrangers.

Outre les activités d’achat direct dans les zones de culture, les autorités locales et les entreprises renforcent les actions de promotion du commerce et de diversification des débouchés. Le commerce électronique et les plateformes numériques jouent notamment un rôle croissant dans la valorisation des produits agricoles locaux.

Récemment, la province de Bac Ninh, en coopération avec TikTok Shop, Viettel Post et les autorités de la commune de Nam Dương, a organisé un programme de livestream consacré à la présentation et à la vente des litchis précoces. Pham Van Thinh, vice-président du Comité populaire provincial, a lui-même participé à cette diffusion en direct afin de promouvoir les litchis auprès des consommateurs du pays.

Le programme, diffusé le 20 mai en deux sessions, a suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux. Plus de 832.000 vues ont été enregistrées et 4.827 commandes ont été validées, représentant plus de 31 tonnes de litchis vendues. Les consommateurs ont également acheté d’autres spécialités locales, dont 537 bouteilles de miel et près de 300 kilogrammes de nouilles traditionnelles My Chu.​

Selon les autorités et les entreprises participantes, les livestreams deviennent un canal de promotion particulièrement efficace, contribuant non seulement à élargir les marchés de consommation, mais aussi à renforcer l’image de marque du litchi de Bac Ninh dans le contexte de la transformation numérique du secteur agricole.

Cette année, la province dispose d’environ 29 800 hectares de litchis, pour une production estimée à plus de 95 000 tonnes. Parmi ces superficies, 17 500 hectares sont cultivés selon les normes VietGAP, tandis que 255 hectares bénéficient de la certification GlobalG.A.P, permettant de répondre aux exigences strictes des marchés d’exportation, notamment la Chine, le Japon, l’Australie, la Thaïlande et les États-Unis. -VNA

#Bac Ninh #litchis #commerce électronique #livestreams
Suivez VietnamPlus

Transformation numérique

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel. Photo : VNA

Bac Ninh sélectionne 36 vergers de litchis pour développer le tourisme expérientiel

Ces vergers ont été sélectionnés parmi les 143 « beaux vergers » reconnus par le président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, répondant à des critères liés à la superficie, aux processus de production, à l’hygiène sanitaire des aliments ainsi qu’à l’accessibilité et à la qualité paysagère pour l’accueil des touristes.

Le litchi frais vietnamien est présent en Thaïlande depuis quelques années. Photo : VNA

Le Vietnam reste le deuxième producteur de litchis au monde

Le Vietnam se positionne comme le deuxième plus grand producteur mondial de litchis. Ce fruit vietnamien est désormais exporté vers plus de 30 pays et territoires, incluant les marchés les plus exigeants. La production prévue pour 2025 devrait atteindre 303 000 tonnes, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2024.

Les litchis frais vietnamiens dans un supermarché français. Photo : VNA

Actualité de la semaine : Les premiers litchis frais vietnamiens de 2025 débarquent en France

Les premiers litchis frais de la saison 2025 en provenance du Vietnam sont officiellement arrivés le 6 juin sur le marché français. Plus de deux tonnes de litchis ont atterri à l’aéroport Charles de Gaulle et, en seulement cinq heures. Ces fruits originaires de Thanh Hà (province de Hai Duong) étaient déjà disponibles sur les étals de la boutique Chợ Việt Pháp.

Voir plus

L’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Tran Phuoc Anh, au « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour ». Photo: VNA

La communauté intellectuelle vietnamienne à Singapour mobilisée pour l’innovation et la technologie

À travers le « Forum des intellectuels et de l’innovation vietnamienne à Singapour », organisé le 23 mai par le Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour et l’ambassade du Vietnam, les experts et chercheurs vietnamiens installés dans la cité-État ont affirmé leur volonté de renforcer la coopération scientifique et technologique au service du développement national et de l’innovation au Vietnam.

La production de Samsung Vietnam. Photo: VNA

Le Vietnam appelé à repenser sa stratégie d’attraction des investissements étrangers

À l’heure d’un nouveau cycle de croissance, le Vietnam doit rompre avec la logique d’« accueil à tout prix » des investissements directs étrangers (IDE) pour adopter une stratégie sélective. Experts et acteurs économiques appellent à mettre l’accent sur la technologie, l’innovation, la transition verte et la coopération durable entre investisseurs étrangers et entreprises nationales afin d’accroître la valeur ajoutée et la résilience de l’économie.

Thai Binh Seed Group applique les sciences et les technologies à la recherche et à la production de nombreuses variétés végétales à haut rendement et de grande qualité. Photo: VNA

La science et la technologie au service d’une nouvelle dynamique de croissance

Face à l’impératif de relancer la croissance, plusieurs provinces vietnamiennes misent sur la science, l’innovation et la transformation numérique. En application de la Résolution 57, Quang Ninh, Khanh Hoa, Hanoi et d’autres localités renforcent investissements, coopération public‑privé‑recherche et infrastructures de données pour restructurer l’économie, accroître la productivité et dégager de nouveaux marges de croissance.

Les deux parties échangent leurs points de vue sur la situation de la coopération en matière d'investissement et les relations d'affaires entre Bac Ninh et ses partenaires allemands. Photo : VNA

Bac Ninh intensifie ses liens économiques avec les entreprises allemandes

Dans le cadre du renforcement des relations économiques bilatérales, l’ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyen Dac Thanh, a reçu à Berlin une délégation de la province de Bac Ninh, afin d’examiner les perspectives de coopération et de promouvoir les échanges entre entreprises vietnamiennes et allemandes.

Photo d'illustration: baochinhphu.vn

Une inflation maîtrisée, gage d’une croissance à deux chiffres pour le Vietnam

Concilier une forte croissance économique et la maîtrise de l’inflation demeure un défi majeur dans un contexte d’incertitudes économiques mondiales et de pressions croissantes sur la gestion de l’inflation. Les prévisions laissent entrevoir des pressions inflationnistes plus fortes en 2026 qu’en 2025, même si des chocs majeurs sont peu probables.

Tran Huu Linh, directeur de l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur, et deux personnalités lors de livestream "Vitalité des produits vietnamiens". Photo: qdnd.vn

Le Vietnam mise sur le digital pour promouvoir ses produits du terroir

Autrefois menée à travers des campagnes de sensibilisation, foires et réseaux de distribution traditionnels, la campagne nationale "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens" bénéficie aujourd’hui de l’essor du numérique pour rapprocher les produits vietnamiens des consommateurs, tout en renforçant leur valeur et leur compétitivité sur le marché.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Le Vietnam met en avant son attractivité auprès des investisseurs européens

Le Vietnam attache une grande importance au rôle stratégique de l’UE, troisième économie mondiale et acteur majeur dans les domaines du développement durable, de la transition verte, de l’économie circulaire, de la transformation numérique et de la transition énergétique équitable, ainsi que dans la promotion du libre-échange.

Le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, reçoit David Zapolsky, vice-président senior et directeur des affaires mondiales et juridiques d’Amazon. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam encourage Amazon à renforcer ses investissements au Vietnam

To Lam a réaffirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et a exprimé le souhait de voir la coopération bilatérale se développer à la hauteur du partenariat stratégique global entre les deux pays. Dans cette dynamique, l’économie, le commerce et l’investissement demeurent des piliers majeurs, tandis que la coopération scientifique et technologique constitue un nouvel axe.

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Photo. VNA

Vietnam, une nouvelle dynamique d’attractivité pour les capitaux étrangers

Malgré les défis mondiaux et l’impact des catastrophes naturelles en 2025, l’économie vietnamienne a fait preuve d’une forte résilience, enregistrant une croissance du PIB de 8,02 % en 2025. Dans ce contexte, plusieurs tendances spécifiques continuent également de stimuler les investissements étrangers au Vietnam, faisant du pays une destination attractive pour les entreprises du monde entier

Chaîne de production de modules de caméras et de composants électroniques destinés à l’exportation à l’usine de la société MCNEX VINA (à 100 % de capitaux sud-coréens), située dans la zone industrielle de Phuc Son, province de Ninh Binh. Photo : VNA

Vietnam : des zones industrielles vertes attractives pour les investissements

Le Vietnam accélère la transition de ses zones industrielles vers des modèles verts, intelligents et éco-responsables afin d’améliorer la qualité des investissements directs étrangers (IDE), de renforcer la compétitivité nationale et de répondre aux nouvelles exigences des chaînes d’approvisionnement mondiales en matière de développement durable et de transition énergétique.