Sciences

Le dirigeant To Lam appelle à une réforme profonde de la recherche fondamentale

Une réunion de la permanence du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique consacrée à la recherche fondamentale, a eu lieu le 25 mai sous la présidence du dirigeant To Lam.

Panorama de la réunion. Photo : VNA
Panorama de la réunion. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a présidé le 25 mai une réunion de la permanence du Comité de pilotage sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique consacrée à la recherche fondamentale.

Lors de la réunion, To Lam a souligné que la recherche fondamentale devait être profondément renouvelée en matière de vision, d’institutions, de mécanismes d’investissement, d’organisation et de fonctionnement afin de répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle période. Selon lui, il s’agit d’un enjeu stratégique directement lié au modèle de développement, à la capacité d’autonomie et à la position du Vietnam au 21e siècle.

To Lam a également souligné que la recherche fondamentale présentait encore plusieurs limites et insuffisances. Les investissements restent faibles et le Vietnam ne dispose pas encore d’un écosystème national solide, stable et durable de recherche fondamentale. Les activités de recherche demeurent dispersées, insuffisamment connectées et manquent de groupes de recherche puissants liés à la stratégie de développement du pays. La question des ressources humaines scientifiques constitue aujourd’hui un véritable goulot d’étranglement stratégique : dans de nombreux domaines, le nombre d’experts de haut niveau reste insuffisant et la relève fait défaut.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-chu-tri-cuoc-hop-thuong-truc-ban-chi-dao-ve-nghien-cuu-khoa-hoc-co-ban-8782294.jpg
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA

Le dirigeant a souligné la nécessité de définir clairement les objectifs du développement de la recherche fondamentale dans cette nouvelle phase, afin de résoudre les blocages actuels tout en créant une base de connaissances durable au service d’un développement rapide et durable du pays.

L’objectif global est de bâtir une recherche fondamentale vietnamienne moderne, autonome et intégrée au niveau international, capable de produire de nouvelles connaissances, de former des ressources humaines d’excellence, de fournir des bases stratégiques pour l’élaboration des politiques et de soutenir le développement des technologies stratégiques.

D’ici 2030, il faudra lever les principaux blocages et mettre en place un écosystème national de recherche fondamentale relativement cohérent, avec plusieurs centres d’excellence, groupes de recherche solides, grandes bases de données scientifiques et infrastructures de recherche partagées capables de rivaliser au niveau régional. D’ici 2045, certains domaines de la recherche fondamentale devront atteindre un niveau de compétitivité internationale.

To Lam a appelé à une réforme profonde du mécanisme de gestion scientifique. Il a également insisté sur la nécessité de bâtir un environnement académique honnête, libre et créatif, associé à une responsabilité scientifique et nationale. Le dirigeant a en outre souligné que l’être humain devait être placé au centre du développement de la recherche fondamentale, avant de demander de mettre en place des mécanismes financiers adaptés à chaque type de recherche...

De plus, il a insisté sur la nécessité de développer les infrastructures nationales de données et de connaissances. Selon lui, les données doivent être considérées comme une infrastructure stratégique de la recherche fondamentale à l’ère de l’intelligence artificielle.

To Lam a également souligné l’importance de la coopération internationale afin d’attirer des experts étrangers, des scientifiques vietnamiens vivant à l’étranger et de collaborer avec les grands centres scientifiques mondiaux tout en protégeant les données, la propriété intellectuelle et les intérêts nationaux. Il a enfin appelé à accélérer l’élaboration de la Stratégie nationale de développement de la recherche fondamentale à l’horizon 2045. -VNA

#recherche fondamentale #science #technologie #l’innovation #transformation numérique #résolution 57
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Transformation numérique

Sur le même sujet

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Le président de l’AN exhorte la Commission des sciences à anticiper les mutations technologiques

À Hanoi, le président de l’Assemblée nationale a présidé une réunion avec la permanence de la Commission permanente des Sciences, de la Technologie et de l’Environnement sur les priorités 2026 et le mandat 2026‑2031. Il a appelé à renforcer la législation, la supervision et la transformation numérique pour faire de la science, de l’innovation et du numérique des leviers centraux du développement national.

Thai Binh Seed Group applique les sciences et les technologies à la recherche et à la production de nombreuses variétés végétales à haut rendement et de grande qualité. Photo: VNA

La science et la technologie au service d’une nouvelle dynamique de croissance

Face à l’impératif de relancer la croissance, plusieurs provinces vietnamiennes misent sur la science, l’innovation et la transformation numérique. En application de la Résolution 57, Quang Ninh, Khanh Hoa, Hanoi et d’autres localités renforcent investissements, coopération public‑privé‑recherche et infrastructures de données pour restructurer l’économie, accroître la productivité et dégager de nouveaux marges de croissance.

Voir plus

Le général de brigade Nguyen Tung Hung, commandant adjoint du Commandement des opérations dans le cyberespace au ministère de la Défense, s'exprime lors de la session plénière du sommet «Vietnam Security Summit 2026». Photo: VNA

Vietnam Security Summit 2026: se préparer au monde post-quantique et post-IA

Le sommet "Vietnam Security Summit 2026" s'est articulé autour de sessions thématiques approfondies traitant de la protection des données personnelles sur le cloud, de la sécurisation des secteurs stratégiques comme l’électricité, la finance, la télécommunication et la santé, ainsi que de la gestion des risques liés à la cybersécurité.

Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président To Lam, a présidé le 21 mai à Hanoï, une réunion du Comité permanent du Comité directeur central pour le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique. Photo : VNA

To Lam appelle à une stratégie nationale sur les technologies quantiques

Le Vietnam entend faire des technologies quantiques un pilier stratégique de son développement futur. Lors d’une réunion tenue le 21 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé à élaborer une stratégie ambitieuse afin de renforcer l’autonomie technologique, la souveraineté numérique et la compétitivité nationale dans les secteurs de pointe.

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Les fonds pour la science et la technologie doivent être intégralement décaissés

Les capitaux décaissés s’élevaient jusqu'au 12 mai à 7.945 milliards de dôngs, soit 14,78 % du plan assigné par le Premier ministre. Sur ce montant, les décaissements du budget central ont atteint 4.063 milliards de dôngs, soit 14,8 % de l’objectif, tandis que ceux des budgets locaux ont dépassé 3.882 milliards de dôngs, soit 14,75%.

L'assemblage de pièces ultra-petites dans la fabrication de puces semi-conductrices. Photo : VNA

Le Vietnam priorise le développement de 70 technologies stratégiques de pointe

L’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la technologie quantique, le big data, les nouvelles énergies… figurent parmi les 70 hautes technologies dans lesquelles l’investissement est priorisé par le gouvernement afin de créer une dynamique de croissance et de renforcer l’autonomie technologique nationale.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai (6e à partir de la droite), et les dirigeants de l'association Global Connect Vietnam France. Photo : VNA

Lancement de l’association Global Connect Vietnam France

Avec pour objectif de rassembler les intellectuels, experts et entrepreneurs vietnamiens vivant en France et en Europe en général, l’association Global Connect Vietnam France (GCVF) vient d'être officiellement lancée à Paris.

Robots humanoïdes VinMotion, un produit de Vingroup. Photo : journal Tiên Phong

La propriété intellectuelle, pilier de la puissance nationale

Pour la première fois, les questions liées à l’intelligence artificielle (IA) et à l’exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sont intégrées dans la loi, ouvrant de nombreuses opportunités et transformant progressivement les actifs intellectuels en un nouveau moteur de croissance.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam (gauche), et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo: VNA

Vietnam-Sri Lanka : un nouvel élan pour la coopération scientifique et technologique

La visite d'État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, marque une étape importante dans l’histoire des relations bilatérales et agit comme un « puissant catalyseur » pour approfondir la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science, de la technologie et de la transformation numérique, bien au-delà du seul cadre diplomatique.

L’objectif général du programme est de développer une industrie vietnamienne des technologies numériques moderne et hautement compétitive. Photo: VNA

Le Vietnam ambitionne de devenir un centre régional de l’industrie numérique

Le développement de l’industrie des technologies numériques est considéré comme celui d’un secteur économique et technique fondamental, jouant un rôle moteur clé pour créer des percées en matière de productivité, de qualité et de compétitivité de l’économie, jeter des bases solides pour la transformation numérique nationale, favoriser une croissance économique à deux chiffres et contribuer de manière décisive à l’objectif de faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.