Ninh Binh séduit les visiteurs avec ses saisons florales patrimoniales

La province septentrionale de Ninh Binh séduit les visiteurs non seulement par ses montagnes spectaculaires et ses réseaux de grottes, mais aussi par les magnifiques saisons florales qui éclosent au cœur de ses paysages patrimoniaux. L’association entre la beauté naturelle et des spectacles immersifs transforme l’ancienne capitale impériale en une destination de plus en plus prisée pour le tourisme saisonnier.

Le mini-spectacle «Chant de la nature», organisé dans la zone écotouristique de Thung Nham, emmène les visiteurs à travers quatre expériences thématiques, dont « Danse des fleurs» constitue le moment fort. Vêtus de costumes inspirés des fleurs, les artistes se fondent dans des jardins colorés et des paysages naturels, créant une expérience artistique immersive tout en transmettant un message de vie positive et d’harmonie avec la nature.

Thanh Hang, directrice du mini-spectacle «Chant de la nature»

Nous avons choisi le titre «Chant de la nature» parce que tout s’inspire directement de la nature. Certaines performances durent sept minutes, d’autres sont plus longues, mais chacune raconte une histoire porteuse de sens. À travers des messages environnementaux et des prestations artistiques, nous voulons que le public ne se contente pas d’apprécier le spectacle, mais réfléchisse également aux valeurs éducatives qu’il véhicule.

Les champs de fleurs et les rizières dorées bordant les rivières et les flancs des montagnes sont également devenus des symboles naturels du tourisme, renforçant l’image de Ninh Binh comme destination verte et durable.

Le Huyen Trang, visiteuse locale

Être entourée de fleurs me procure un immense bonheur. Les fleurs au bord de la rivière offrent un paysage paisible typique de la campagne vietnamienne.

Ninh Binh propose différentes saisons florales tout au long de l’année. Les autorités locales exploitent désormais activement ces atouts naturels et culturels afin de créer des expériences touristiques originales liées aux fleurs saisonnières et aux villages d’artisanat traditionnel.

Les festivals floraux organisés toute l’année et les événements saisonniers permettront non seulement d’inciter les visiteurs à séjourner plus longtemps et à dépenser davantage, mais aussi de sensibiliser le public à la préservation des paysages patrimoniaux verts qui font l’unicité de Ninh Binh./.