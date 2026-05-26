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Le Vietnam et l’UE renforcent leur coopération en science, technologie et innovation

Le Vietnam et l’UE souhaitent approfondir leur partenariat dans les domaines de la recherche, des technologies de pointe et de l’innovation. Lors d’une rencontre à Hanoï le 26 mai, les deux parties ont souligné l’importance de nouveaux mécanismes de coopération pour favoriser les échanges scientifiques, le transfert de technologies et l’intégration des acteurs vietnamiens aux grands programmes européens de recherche.

Le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung reçoit à Hanoï Mme Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation. Photo : VNA
Le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung reçoit à Hanoï Mme Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 26 mai dans l’après-midi, à Hanoï, le vice-Premier ministre vietnamien Ho Quoc Dung a reçu Mme Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation, en visite de travail au Vietnam.

Il a souligné que l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, à l’occasion de la visite au Vietnam du président du Conseil européen en janvier 2026, avait ouvert de nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Il a salué les préparatifs menés par l’UE et le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies en vue de signer une lettre d’intention sur le renforcement de la coopération dans les domaines scientifique, technologique et de l’innovation. Selon lui, cette initiative constitue une étape importante pour concrétiser les engagements communs et favoriser les connexions entre la communauté scientifique, les entreprises et l’écosystème d’innovation du Vietnam avec les grands programmes de coopération de l’UE.

Ho Quoc Dung a affirmé que l’UE demeure l’un des partenaires les plus importants du Vietnam, étant son quatrième partenaire commercial et son cinquième investisseur étranger. De son côté, le Vietnam reste le principal partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN. Les deux parties maintiennent efficacement leurs mécanismes de dialogue, les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique et à élargir la coopération concrète dans de nombreux secteurs.

Selon le dirigeant vietnamien, le Vietnam et l’UE disposent d’un fort potentiel complémentaire de développement, alors que le Vietnam s’affirme comme l’une des économies les plus dynamiques de la région et du monde, grâce à une main-d’œuvre jeune et qualifiée ainsi qu’à un écosystème d’innovation en plein essor. Le Vietnam attache une grande importance au rôle de l’UE comme l’un des principaux centres mondiaux de la science, de la technologie et de l’innovation, pionnier dans des domaines tels que la transformation numérique, l’intelligence artificielle, l’économie verte, l’économie circulaire, les énergies renouvelables et le développement durable.

Mme Ekaterina Zaharieva a, pour sa part, salué le potentiel de coopération entre les deux parties dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Elle a rappelé que l’UE est aujourd’hui l’un des principaux pôles mondiaux d’investissement dans la recherche et le développement, avec de vastes programmes consacrés à la science, à la technologie et à l’innovation. L’UE met actuellement en œuvre plusieurs programmes de coopération et prévoit d’accroître fortement ses investissements dans ce secteur au cours des prochaines années.

Selon Mme Zaharieva, la signature de la lettre d’intention avec le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies permettra aux instituts de recherche, universités et entreprises vietnamiennes de participer plus largement au programme Horizon Europe, le principal programme européen de recherche et d’innovation.

Elle s’est également déclarée convaincue que la présence croissante des entreprises européennes au Vietnam contribuera à accélérer les transferts de technologies avancées, à soutenir le développement des infrastructures et à renforcer les capacités d’innovation du Vietnam. - VNA

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