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Cinq scientifiques vietnamiens dans le classement Asian Scientist 100 en 2026

Depuis 2016, le magazine singapourien Asian Scientist publie chaque année la liste des 100 meilleurs chercheurs du continent asiatique. Le Vietnam compte cette année cinq représentants dans cette liste prestigieuse.

En 2026, cinq scientifiques vietnamiens figurent dans la liste Asian Scientist 100, qui met à l’honneur les chercheurs les plus remarquables d’Asie. Photo: nhandan.vn
En 2026, cinq scientifiques vietnamiens figurent dans la liste Asian Scientist 100, qui met à l’honneur les chercheurs les plus remarquables d’Asie. Photo: nhandan.vn

Hanoï (VNA) – En 2026, cinq scientifiques vietnamiens figurent dans la liste Asian Scientist 100, qui met à l’honneur les chercheurs les plus remarquables d’Asie.

Depuis 2016, le magazine singapourien Asian Scientist publie chaque année la liste des 100 meilleurs chercheurs du continent asiatique.

Pour être sélectionnés, les scientifiques doivent avoir reçu, l’année précédente, une distinction nationale ou internationale pour leurs travaux de recherche, réalisé une découverte scientifique majeure ou joué un rôle de premier plan dans le monde universitaire ou industriel.

L’édition 2026 rassemble plusieurs grandes figures scientifiques, dont les lauréats du prix Nobel 2025 Susumu Kitagawa, de l’Université de Kyoto (Japon), récompensé par le Nobel de chimie, et Shimon Sakaguchi, de l’Université d’Osaka (Japon), lauréat du Nobel de médecine.

Le Vietnam compte cette année cinq représentants dans cette liste prestigieuse.

Le professeur et docteur ès sciences Nguyen Dinh Duc, de l’Université d'ingénierie et de technologie relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, a été distingué dans le domaine des sciences des matériaux. Lauréat du Prix Bao Son 2024 dans la catégorie ingénierie et technologies, il a publié plus de 400 articles et travaux scientifiques, dont 250 dans des revues internationales indexées ISI. En 2025, il figurait parmi les 10.000 scientifiques les plus influents au monde et dans le top 51 mondial du domaine « Engineering and Technology ».

Le professeur et docteur Tran Xuan Bach, de l’Université de médecine et de pharmacie de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, spécialisé en santé publique, a publié des centaines d’articles scientifiques et figure depuis plusieurs années parmi les 10.000 scientifiques les plus influents au monde. Il a également reçu le Global Health Innovation Leadership Award 2025.

La professeure associée et docteure Nguyen Minh Tan, de l’Université des sciences et technologies de Hanoï, a été récompensée par le Prix Kovalevskaia 2024 pour ses recherches sur les composés naturels et bioactifs.

La professeure associée et docteure Dang Thi My Dung, de l’Institut de nanotechnologie de l’Université nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, a également reçu le Prix Kovalevskaia 2024 pour ses travaux dans le domaine des nanotechnologies et de l’impression nano-jet.

Enfin, le docteur Truong Hai Bang, chercheur postdoctoral à l’Université Van Lang, lauréat du Prix "Quả Cầu Vàng" (Globe d’or) 2024, détient un brevet en République de Corée et un autre au Vietnam dans le domaine de l’environnement.

La présence de scientifiques vietnamiens aux côtés de lauréats du prix Nobel, du Prix de Kyoto et d’autres grandes figures scientifiques asiatiques illustre les progrès et l’intégration croissante de la science vietnamienne sur la scène régionale et internationale. -VNA

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