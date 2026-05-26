Santé

Plus de 2 500 milliards de dôngs pour les examens de santé des habitants de Hô Chi Minh-Ville en 2026

Selon le Service de la Santé de Hô Chi Minh-Ville, environ 2 507 milliards de dôngs seront dépensés pour des examens de santé pour près de 15 millions d’habitants de la ville en 2026.

Les examens de santé gratuits sont destinés à l’ensemble des personnes résidant effectivement à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA
Les examens de santé gratuits sont destinés à l’ensemble des personnes résidant effectivement à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le budget nécessaire au déploiement des examens de santé destinés à près de 15 millions d’habitants de Hô Chi Minh-Ville en 2026 est estimé à environ 2 507 milliards de dôngs.

Cette information a été communiquée le 25 mai par le Service municipal de la Santé.

À partir du 25 mai, la ville déploie les examens de santé destinés à la population dans les établissements médicaux remplissant les conditions requises, ainsi qu’au sein de points de consultation mobiles installés dans les écoles, les entreprises et les usines. Des sites mobiles aménagés par les autorités locales seront également mis en place au service des communautés résidentielles. Des examens à domicile sont par ailleurs prévus pour les personnes âgées, les personnes vivant seules et celles ayant des difficultés à se déplacer.

Les examens de santé gratuits sont destinés à l’ensemble des personnes résidant effectivement à Hô Chi Minh-Ville, qu’elles disposent d’un statut de résidence permanente ou temporaire, leur identification étant vérifiée via l’application numérique VNeID. La ville accorde la priorité aux groupes vulnérables, notamment les personnes âgées, les personnes handicapées, les ménages pauvres ou quasi pauvres, les personnes ayant rendu des services à la nation, les patients atteints de maladies chroniques ainsi que les habitants des zones défavorisées. Cette démarche est considérée comme essentielle pour garantir l’équité dans l’accès aux services de santé de base.

Sur le budget total, les principales dépenses concernent deux groupes clés : les travailleurs du secteur informel, soit 4,5 millions de personnes, pour un montant de 1 515 milliards de dôngs, ainsi que les 1,6 million de personnes âgées, pour près de 539 milliards de dôngs. L’État prendra en charge les groupes relevant de sa compétence conformément au mécanisme de décentralisation. Les fonds de santé scolaire couvriront les élèves et les enfants d’âge préscolaire, tandis que les employeurs financeront les examens de santé de leurs salariés. Le Service municipal de la Santé prévoit que le coût total des examens sera plafonné à 350 000 dôngs par personne et par an.

Trois forfaits médicaux ont été conçus selon les tranches d'âge. Le forfait pour les moins de 6 ans se concentre sur la croissance, l'évaluation nutritionnelle, le développement psychomoteur et le dépistage de l'autisme. Celui pour les 6-18 ans privilégie la détection des pathologies scolaires, des troubles de la réfraction, de la scoliose, de la santé mentale et le conseil en santé reproductive. Pour les adultes, le forfait comprend des consultations pluridisciplinaires, des analyses biologiques et des radiographies thoraciques, incluant des dépistages de cancers du sein et de l’utérus pour les travailleuses.

Le secteur de la santé donne aussi la priorité sur les postes de santé communaux pour plus de proximité. Dans les localités ne disposant pas d'infrastructures suffisantes, les établissements publics assurent le soutien technique et les examens mobiles. Notamment, le Service de la Santé collaborera avec la Fédération du Travail de la ville pour organiser une vaste campagne d’examens médicaux destinée à environ un million d’ouvriers et de travailleurs, prévue du 30 mai au 30 septembre 2026. -VNA

#Santé #examens de santé #consultation mobiles
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