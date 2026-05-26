Société

Hô Chi Minh-Ville lance un programme de 5 000 logements sociaux pour les ouvriers

​L’accélération du développement de logements destinés aux ouvriers devrait contribuer à répondre aux besoins résidentiels des travailleurs, leur permettant ainsi de stabiliser leur vie et de s’attacher durablement aux entreprises ainsi qu’à Hô Chi Minh-Ville.

Cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération portant sur la mise en œuvre d’un projet de logements destinés aux travailleurs et aux ouvriers de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA
Cérémonie de signature du protocole d’accord de coopération portant sur la mise en œuvre d’un projet de logements destinés aux travailleurs et aux ouvriers de Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, le groupe Go Holding et la SARL de remblayage et de construction Lê Nguyên ont signé, le 25 mai, un protocole d’accord de coopération portant sur la mise en œuvre d’un projet de logements destinés aux travailleurs et aux ouvriers de Hô Chi Minh-Ville, avec pour objectif de construire au moins 5 000 logements sociaux d’ici 2030.

​Cette initiative s'inscrit dans l'ambition plus vaste de la mégapole du Sud de livrer 200 000 logements sociaux d'ici la fin de la décennie, répondant ainsi au besoin résidentiel croissant à laquelle font face les travailleurs à revenus modestes.

​Selon les termes du protocole d'accord, les parties prenantes collaboreront étroitement pour identifier les besoins réels, finaliser les procédures juridiques nécessaires au lancement des chantiers et lancer la construction des ouvrages. Les futurs complexes immobiliers proposeront des formules de location simple ainsi que de location-accession, afin d'offrir une flexibilité maximale aux bénéficiaires.

​La Fédération du Travail de la ville assurera la supervision du recensement des besoins et la sélection rigoureuse des dossiers, tandis que le consortium sera chargé d’étudier les réserves foncières, d’élaborer les plans d’investissement, de finaliser les procédures juridiques et d’assurer directement le rôle d’investisseur des projets.

​Ho Mai Hung, directeur général du groupe Go Holding, a précisé que ce projet marquait la première incursion du groupe dans le segment des logements destinés aux ouvriers, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam, visant à faire du logement social un pilier du bien-être des travailleurs dans les grandes zones urbaines et les centres industriels.

​Pour garantir l'accessibilité financière de ces logements, le groupe a élaboré un modèle économique basé sur le salaire moyen actuel des ouvriers. L'objectif est de s'assurer que les dépenses combinées pour le logement et la subsistance ne dépassent pas 60 % des revenus, permettant ainsi aux travailleurs de conserver une capacité d'épargne de 40 %.

​Selon Ho Mai Hung, son groupe n’attend pas de retombées économiques majeures de ce projet, qu’il considère avant tout comme une contribution au développement global de Hô Chi Minh-Ville, susceptible de créer à terme un nouvel élan pour son propre développement. Il a souligné que cette coopération entre les autorités syndicales et le secteur privé apporte une réponse concrète aux blocages actuels du marché immobilier, tout en satisfaisant une demande massive.

​Les données récentes confirment l'ampleur du défi, avec plus de 30 000 demandes de location-accession enregistrées à la mi-mai 2026. Des entreprises d'envergure, telles que PouYuen Vietnam et Phu My, ont déjà exprimé des besoins cumulés avoisinant les 22 000 unités pour leurs employés.

​Auparavant, la Fédération du Travail de la ville a signé des documents de coopération avec quatre entreprises pour le développement de 110 000 logements supplémentaires, incluant deux projets de cités écologiques.

​L’accélération du développement de logements destinés aux ouvriers devrait contribuer à répondre aux besoins résidentiels des travailleurs, leur permettant ainsi de stabiliser leur vie et de s’attacher durablement aux entreprises ainsi qu’à Hô Chi Minh-Ville. -VNA

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