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Pêche INN : Quang Ngai durcit le ton pour lever le « carton jaune » de l’UE

Lors de réunions de travail avec les autorités locales, le vice-président du Comité populaire de Quang Ngai, Do Tam Hien, a appelé à des mesures plus strictes et plus décisives contre la pêche INN, insistant sur la nécessité d'une répartition claire des responsabilités entre les individus et les organismes. 

Le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Do Tam Hien (deuxième, gauche), inspecte les travaux de prévention et de contrôle de la pêche INN au port de pêche de My A, dans le quartier de Tra Cau. Photo : VNA
Le vice-président du Comité populaire provincial de Quang Ngai, Do Tam Hien (deuxième, gauche), inspecte les travaux de prévention et de contrôle de la pêche INN au port de pêche de My A, dans le quartier de Tra Cau. Photo : VNA

Quang Ngai (VNA) – Le vice-président du Comité populaire de Quang Ngai, Do Tam Hien, a inspecté le 25 mai les efforts locaux déployés pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans plusieurs localités côtières de la province.

Lors de réunions de travail avec les autorités locales, Do Tam Hien a appelé à des mesures plus strictes et plus décisives contre la pêche INN, insistant sur la nécessité d'une répartition claire des responsabilités entre les individus et les organismes. Les localités où des infractions ou des manquements sont constatés devront rendre des comptes aux autorités provinciales et aux organismes compétents, a-t-il déclaré.

Il a également ordonné des inspections régulières et des évaluations des performances des ports de pêche de la province, prévenant que les ports mal gérés ou sous-performants pourraient être transférés aux autorités locales pour une supervision unifiée et une pleine responsabilité.

Selon le Département provincial des Ressources naturelles et de l'Environnement, Quang Ngai comptait 4 960 navires de pêche immatriculés au 22 mai, tous enregistrés dans la base de données VNFishbase. Parmi les 4 793 navires en activité, tous disposaient d'une licence de pêche valide, tandis que 67 bateaux, soit 1,38 % des navires immatriculés, n'étaient pas éligibles à la délivrance ou au renouvellement d'une licence.

La province compte actuellement 67 navires de pêche à haut risque, potentiellement impliqués dans des infractions de pêche INN, dont 40 amarrés hors de la province et 27 à Quang Ngai. Bien que la gestion globale des flottilles soit jugée conforme aux exigences, les autorités locales ont mobilisé des cadres et des membres du Parti pour surveiller étroitement les lieux d'ancrage et empêcher toute sortie en mer des navires non conformes.

Dans le quartier de Tra Cau, les autorités rapportent que 100 % des navires de plus de 6 mètres sont désormais équipés de dispositifs de surveillance par satellite (VMS). Pour illustrer cette rigueur, le navire immatriculé QNg 94138-TS, considéré comme à haut risque, a été mis sous scellés au port de My A, ses engins de pêche ont été retirés et un panneau signalant son interdiction d'opérer a été installé sous surveillance permanente.

Nguyen The Vinh, vice-président du quartier, a souligné que la sensibilisation des pêcheurs et des propriétaires de navires sur l'importance de la réglementation relative à l'enregistrement, à l'inspection et à l'autorisation des pêcheries ; de l'installation et de l'entretien des VMS ; de la soumission des journaux de pêche ; du respect de la réglementation de la pêche en eaux étrangères ; et de l'application stricte de la réglementation dans le cadre des activités de pêche. Rien qu’en mai, le quartier ne constate aucune violation en mer étrangère.

À Sa Huynh, où la flotte est plus conséquente avec 1 210 navires, la gestion demeure complexe malgré le suivi rigoureux de 26 bateaux à risque.

Le Duy Bao, vice-président du quartier de Sa Huynh, a fait état de difficultés persistantes liées aux navires opérant de manière prolongée dans les provinces du Nord, ce qui entrave les contrôles directs. Certains pêcheurs tentent encore de contourner la loi en déconnectant leur système VMS ou en utilisant des navires de services logistiques pour échapper aux patrouilles.

Face à ces défis, les autorités locales ont intensifié la coopération avec les forces de la Garde-frontière pour exécuter les sanctions administratives et ont sollicité l'aide de la province pour radier les navires qui ont sombré ou ont été vendus afin d'alléger les registres de surveillance. -VNA

#Pêche INN #Quang Ngai #carton jaune de l’UE #localités côtières
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