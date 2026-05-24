Sur les plateformes DK1, la vie des soldats au rythme des vagues

Au cœur de l’immensité maritime, les plateformes DK1 émergent telles des maisons suspendues au-dessus des flots. Dans cet environnement isolé, rythmé toute l’année par le vent et le grondement des vagues, les soldats mènent une vie sobre, disciplinée et résiliente. Dans ce décor où l’horizon se confond avec la mer, la solidarité entre soldats devient essentielle. Elle nourrit une vie collective faite de simplicité, de rigueur et d’endurance, où chaque geste du quotidien s’inscrit dans une mission plus vaste : préserver la présence du pays au large.