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Plateforme DK1 au cœur de l’immensité maritime. Photo : VNA
Plateforme DK1 au cœur de l’immensité maritime. Photo : VNA
Soldats sur une plateforme DK1. Photo : VNA
Soldats sur une plateforme DK1. Photo : VNA
Des soldats d'une plateforme DK1 participent à un échange culturel avec une mission. Photo : VNA
Des soldats d'une plateforme DK1 participent à un échange culturel avec une mission. Photo : VNA
Le navire de service s’approche d'une plateforme DK1 sur une mer calme. Photo : VNA
Le navire de service s’approche d'une plateforme DK1 sur une mer calme. Photo : VNA
Des cadeaux du continent sont livrés sur une plateforme. Photo : VNA
Des cadeaux du continent sont livrés sur une plateforme. Photo : VNA
Des soldats sur une plateforme attendent l’arrivée d'une mission. Photo : VNA
Des soldats sur une plateforme attendent l’arrivée d'une mission. Photo : VNA
Piliers d'acier imposants au milieu de la mer. Photo : VNA
Piliers d'acier imposants au milieu de la mer. Photo : VNA
Un potager verdoyant sur une plateforme DK1. Photo : VNA
Un potager verdoyant sur une plateforme DK1. Photo : VNA
L’héliport situé sur le toit d'une plateforme DK1 permet d’assurer la liaison avec le continent en cas d’urgence. Photo : VNA
L’héliport situé sur le toit d'une plateforme DK1 permet d’assurer la liaison avec le continent en cas d’urgence. Photo : VNA
Des signes de la main empreints de nostalgie au milieu de la mer. Photo : VNA
Des signes de la main empreints de nostalgie au milieu de la mer. Photo : VNA
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Sur les plateformes DK1, la vie des soldats au rythme des vagues

Au cœur de l’immensité maritime, les plateformes DK1 émergent telles des maisons suspendues au-dessus des flots. Dans cet environnement isolé, rythmé toute l’année par le vent et le grondement des vagues, les soldats mènent une vie sobre, disciplinée et résiliente. Dans ce décor où l’horizon se confond avec la mer, la solidarité entre soldats devient essentielle. Elle nourrit une vie collective faite de simplicité, de rigueur et d’endurance, où chaque geste du quotidien s’inscrit dans une mission plus vaste : préserver la présence du pays au large.

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#plateforme DK1

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