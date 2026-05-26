Canicule dans le Nord : le réseau électrique soumis à une forte pression

Hanoï (VNA) – La vague de chaleur qui frappe le Nord du Vietnam ces derniers jours entraîne une forte hausse de la consommation d’électricité, portant la demande à un niveau très élevé, proche du record enregistré en 2025. Face à cette situation, la Compagnie générale d’électricité du Nord (Northern Power Corporation - EVNNPC) appelle les consommateurs à économiser l’électricité et à l’utiliser de manière efficace afin de réduire la pression sur le réseau électrique.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, depuis le 23 mai, de nombreuses localités du Nord enregistrent des températures comprises entre 37 et 39°C, avec des pics dépassant les 39°C dans certaines zones. Dans les grandes villes, la température ressentie peut dépasser les 40°C. Cette chaleur persistante entraîne une utilisation accrue des appareils de climatisation et de refroidissement.

EVNNPC indique que la consommation électrique dans les provinces du Nord placées sous sa gestion, hors Hanoï, reste à un niveau élevé durant le week-end dernier. Selon l’entreprise, la pression sur le système électrique apparaît plus tôt cette année et augmente fortement dès la fin du mois de mai.

Dans ce contexte, EVNNPC mobilise ses ressources humaines et matérielles, renforce les contrôles du réseau électrique et prépare des solutions pour faire face aux éventuels incidents, afin d’assurer un approvisionnement stable et continu pour les habitants et les entreprises.

L’entreprise recommande aux particuliers et aux entreprises d’utiliser l’électricité de manière sûre et économe, notamment pendant les heures de pointe. Elle conseille de régler les climatiseurs à partir de 26–27°C, d’éviter l’utilisation simultanée de plusieurs appareils à forte consommation, d’éteindre les équipements inutilisés et de privilégier les appareils économes en énergie.

Par ailleurs, EVNNPC encourage les foyers et les entreprises à développer des installations solaires en toiture pour l’autoconsommation, afin de contribuer à réduire la pression sur le réseau national durant les périodes de forte chaleur prolongée. -VNA

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