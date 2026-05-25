Au Vietnam, des pics de chaleur à plus de 40°C dans le Nord et le Centre

Hanoi (VNA) – Le Nord et le Centre du Vietnam connaissent actuellement la vague de chaleur la plus intense de l’été, avec des températures dépassant les 40 °C dans de nombreuses régions, notamment à Hanoi et dans plusieurs provinces du pays.



Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique, les températures dans plusieurs régions continueront de grimper au-dessus de 40°C lundi 25 mai, créant des conditions extérieures dangereuses et suscitant des inquiétudes quant aux risques pour la santé publique et les risques d’incendie.



La région la plus touchée est le Centre, notamment la zone allant de Thanh Hoa à Dà Nang et la partie orientale de la province de Quang Ngai. Les météorologues ont signalé une chaleur intense et exceptionnellement forte dans toute la région, avec des températures diurnes oscillant généralement entre 38 et 40°C et dépassant même les 40°C dans certaines localités.



Les experts météorologiques ont expliqué que la vague de chaleur actuelle a été intensifiée par les effets combinés de la zone chaude de basse pression de l’ouest et du vent de foehn du sud-ouest, ce qui augmente considérablement les températures de surface et assèche l’air.



À Hanoi, la chaleur étouffante persistera dès le petit matin. Les prévisions annoncent des températures maximales de 37 à 39°C, et certaines zones devraient même dépasser les 39°C dans l’après-midi.



Cependant, les météorologues ont noté que les températures officielles enregistrées dans les stations météorologiques sont souvent de 2 à 4°C inférieures aux conditions extérieures réelles, en particulier dans les zones urbaines densément bâties ou sur les surfaces en asphalte et en béton qui absorbent et rayonnent la chaleur.

Les thermomètres indiquaient des températures extérieures dépassant les 61°C, à Hanoi, à midi le 25 mai. Photo : VNA

En conséquence, la température ressentie dans la capitale vietnamienne en milieu de journée et en début d’après-midi pouvait dépasser les 40°C, provoquant un inconfort extrême et une sensation de brûlure à l’extérieur.



D’autres provinces du Nord doivent également enregistrer des températures exceptionnellement élevées lundi 25 mai. Dans le Nord-Est, les températures oscilleront généralement entre 36 et 38°C, certaines localités dépassant même les 39°C. Les provinces du nord-ouest connaîtront des températures comprises entre 35 et 38°C.



Parallèlement, le Centre demeure la région la plus chaude du pays, de nombreuses localités affichant des températures proches ou supérieures à 40°C. Les météorologues ont qualifié cette vague de chaleur de la plus intense depuis le début de l’été 2026 et ont averti que ces conditions extrêmes pourraient persister plusieurs jours.



Dimanche 24 mai, le Nord et le Centre avaient déjà subi des températures caniculaires tout au long de la journée. Plusieurs régions ont enregistré des températures supérieures à 38°C à 13 h, notamment Hà Tinh à 38,8°C, Nghê An à 38,6°C et Hanoi à près de 39°C.



Selon les spécialistes de la météo, l’absorption de chaleur urbaine par les routes, les bâtiments et autres infrastructures pourrait faire grimper la température extérieure ressentie au-delà de 50°C dans certaines zones, notamment entre 11 h et 16 h, transformant les villes en ce que les habitants décrivent comme une «fournaise en feu».



Les experts de la santé ont averti qu’une exposition prolongée à une chaleur extrême, combinée à un faible taux d’humidité, pourrait accroître le risque de coup de chaleur, de déshydratation et de maladies liées à la chaleur. Les travailleurs en extérieur, les personnes âgées et les jeunes enfants sont considérés comme les groupes les plus vulnérables durant cette vague de chaleur.



Les autorités ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la hausse de la demande en électricité pendant cette période de fortes chaleurs, ce qui pourrait accroître le risque d’incendies d’origine électrique et d’incendies de forêt, notamment dans le Centre du pays.



Les dernières prévisions indiquent que la vague de chaleur dans le Nord pourrait se poursuivre jusqu’aux alentours du 27 mai, tandis que le Centre devrait subir une chaleur intense jusqu’aux alentours du 28 mai avant que les températures ne baissent progressivement avec le retour des orages dans la région. – VNA